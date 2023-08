MT participa de congresso de turismo no RJ e oferece espaço para empresas divulgarem produtos em estande

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai participar da ABAV Expo 2023, realizada pela Associação Brasileira do Agentes de Viagem (ABAV), no Rio de Janeiro, e disponibilizar espaço para que empresários do trade turístico possam comercializar os seus produtos e serviços, no estande do Governo de Mato Grosso. O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro de 2023.

Os interessados podem se inscrever pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 3 613-9341.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT) vai promover uma missão técnica para que os empresários também possam participar da rodada de negócios. O espaço é uma oportunidade de vender serviços e estabelecer parcerias com operadores de turismo de outros estados e países.

A superintendente de Políticas do Turismo da Sedec, Simone Lara, vai participar de um talk show para apresentar as possibilidades de turismo de negócios e eventos em Mato Grosso.

Ela será uma das 60 palestrantes do espaço que tem objetivo de trocar experiências, fazer capacitações, painéis e palestras lideradas por especialistas.

“O Congresso da ABAV reúne os principais player do setor do turismo e 45% do público são os agentes de viagens, ou seja, o principal canal de distribuição do turismo brasileiro. São inúmeras possibilidades de negócios, fortalecimento de marcas e destinos e onde tem novidades para o setor”, explica.

São esperados cerca de 25 mil participantes nesta edição do evento.