MT Prev promove webinar sobre gestão de ativos da previdência social nesta quarta-feira (31)

Estão abertas as inscrições para o webinar de Investimentos do Mato Grosso Previdência (MTPrev), realizado nesta quarta-feira (31.05), às 14h, com transmissão no canal do Youtube do MT Prev. Clique aqui para se inscrever

O evento abordará temas sobre a gestão de ativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a atuação e competências do Comitê de Investimentos do MTPrev.

Os facilitadores do encontro serão o diretor de Investimento e Atuária, Epaminondas de Castro, o coordenador de Investimento, Francisco Gardez, e o presidente do Comitê de Investimento, Rogério Sá.

O Webinar tem como público-alvo os servidores dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual, bem como a sociedade em geral.

Será emitida declaração de presença para quem realizar a inscrição e assinar o nome nas duas listas que serão disponibilizadas durante a transmissão, pelo chat do YouTube.

Evento

Webinar de Investimentos MTPrev

Data: 31 de maio

Horário: 14h

Onde: Canal do YouTube MTPrev

Inscrições: https://forms.gle/zLTacP7kJs4YgXnC6

Informações: (65) 3363-5300