MT registra queda de 18% na taxa de desmatamento no Cerrado

Mato Grosso registrou queda de 18% na taxa de desmatamento no Cerrado, no período de agosto de 2022 a julho de 2023. Os dados são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o Inpe, o pior resultado do período está concentrado no Matopiba – região do Cerrado composta pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia que, juntas, respondem por 75% da área desmatada no bioma. Somente a Bahia teve aumento de 38%.

Conforme o secretário adjunto Executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Alex Marega, a queda é resultado das ações de prevenção e combate ao desmatamento ilegal do Governo de Mato Grosso.

“Isso só demonstra que a responsabilização do infrator está surtindo efeito e que a regularização é um dos caminhos. Isso é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou.

Exclusivamente no bioma, foram aplicados R$ 189,6 milhões em multas ambientais por combate ao desmatamento ilegal nos onze meses de 2023. Ao todo, 1.407 autos de infração foram lavrados e 906 áreas embargadas.

Além de Mato Grosso, o estado de Goiás também registrou no período queda de 18% na taxa de desmatamento no bioma.

Foto: Karla Silva/ Sema-MT

Desmatamento ilegal zero

No acumulado de 2004 a 2023, Mato Grosso registrou diminuição de 90% na taxa de desmatamento no Cerrado. De acordo com Marega, o Estado é reconhecido pelo MapBiomas pela firme atuação no combate ao desmatamento.

“O MapBiomas reconhece que Mato Grosso chegou a mais de 65% de ações de combate ao desmatamento ilegal, desde 2019, sendo que a média nacional, sem Mato Grosso, é de 10%”, disse. Segundo o secretário adjunto, no monitoramento feito pelo Estado o percentual é superior a 80%.

“Com os investimentos do Governo de MT e o agir rápido da Sema, que impede a continuidade do desmatamento ainda no início, estamos revertendo essa curva e aumentando a legalidade”, completou ao acrescentar que nos últimos cinco anos foram investidos mais de R$ 240 milhões em ações de prevenção e combate aos incêndios florestais e desmatamento ilegal.