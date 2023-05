MT Saúde disponibiliza canal de atendimento digital via aplicativo WhatsApp

O Poder Judiciário de Mato Grosso passa a contar com mais uma ferramenta de colaboração para celeridade na entrega dos serviços prestados, o Ementário Eletrônico. A ferramenta é um instrumento que irá aprimorar a divulgação e pesquisa dos julgados dos órgãos colegiados do Tribunal de Justiça.

A instituição e regulamentação do Ementário Eletrônico constam na Portaria-Conjunta TJMT N.5, de 4 de maio de 2023, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE-MT) de sexta-feira (5 de maio). O documento está assinado pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino da Silva e pelo desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, presidente da Comissão de Jurisprudência do TJMT.

Estarão disponíveis as ementas extraídas dos julgados relevantes dos órgãos julgadores – Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seções, Turmas de Câmaras Reunidas e Câmaras Isoladas. Além disso, o conteúdo reunirá temas inovadores, matérias controvertidas e que tenham entendimento majoritário dos órgãos julgadores.

O Ementário Eletrônico, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça, no Portal de Jurisprudência , terá periodicidade mensal. Ele será atualizado a cada edição com, no mínimo, 30 ementas.

As ementas a serem disponibilizadas no Ementário serão indicadas pelo relator de cada órgão julgador, no ato da assinatura do acórdão no PJe, que serão classificadas e selecionadas. A Comissão de Jurisprudência irá validar as ementas a serem publicadas em cada edição do Ementário Eletrônico.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT