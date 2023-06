MT Saúde promove ações de cuidados com foco na qualidade de vida dos servidores

Incentivar os servidores públicos a terem mais qualidade de vida é o foco do Posto Itinerante do MT Saúde no mês de junho. A iniciativa irá promover no serviço público diversas ações de incentivo à boa alimentação, prática de atividades físicas, autocuidado, prevenção e diagnóstico precoce de doenças.

Nos dias 16 e 22 de junho, o Posto Itinerante do MT Saúde estará na sede da Companhia Matogrossense de Mineração (Metamat) e da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), respectivamente.

Por meio da rede credenciada do convênio, formada por mais de 450 prestadores, serão disponibilizados aos servidores orientações médicas e exames de rotina, como aferição de pressão, bioimpedância, teste glicêmico e oftalmológico, além de bate-papos sobre assuntos do momento abordados por especialistas do plano.

“Nosso objetivo é sensibilizar os servidores públicos para que implementem hábitos saudáveis em suas rotinas a fim de elevar a qualidade de vida. Por isso realizamos mensal e gratuitamente eventos presenciais e online, avaliações físicas, exames oftalmológicos, entre outras ações de saúde e cuidado”, afirmou a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

Além de trabalhar a promoção e a prevenção de saúde na prática, o objetivo do Posto Itinerante também é levar até os servidores alguns dos atendimentos administrativos realizados na sede do Instituto, como, por exemplo, novas adesões, parcelamento de débitos, mudança de acomodação, apresentação da rede médica credenciada, informações sobre o convênio, entre outros assuntos.

Solicite o Posto Itinerante

Órgãos e entidades da administração pública podem solicitar o atendimento do Posto Itinerante MT Saúde. Para isso, basta entrar em contato com a equipe da Coordenadoria de Expansão do plano pelo telefone (65) 3613-7736 (WhatsApp e ligação) ou e-mail: [email protected]