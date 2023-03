MT Saúde promove evento online sobre prevenção do câncer colorretal

O MT Saúde realiza na próxima quarta-feira (15.03) o Bate-papo “Março Azul: Mês de Prevenção do Câncer Colorretal”. A conversa online ocorrerá em parceria com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) e tem como público-alvo todos os servidores do Estado e a população em geral.

Os convidados desta edição são os médicos Natasha Slhessarenko, patologista e conselheira do Conselho Federal de Medicina (CFM), e Roberto Barreto, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva em Mato Grosso (Sobed-MT). Ambos são credenciados ao convênio pela Clínica Vida Diagnóstico e Saúde, em Várzea Grande.

O evento será realizado pela plataforma Google Meet e transmitido ao vivo no canal do MT Saúde no YouTube, às 14h. Para participar é necessário se inscrever aqui.

O mês de março é conhecido pela cor azul em conscientização ao câncer colorretal, o terceiro tipo de maior incidência no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), ficando atrás apenas dos de mama e próstata.

O câncer colorretal é uma doença prevenível e ocorre devido a tumores que surgem no intestino grosso, também chamado de cólon, e no reto, região final do trato digestivo e anterior ao ânus. Pelo menos 16 mil pessoas em Mato Grosso devem ser diagnosticadas com câncer colorretal em 2023, conforme estimativa do Inca.

Bate-papo MT Saúde

O Bate-papo online do MT Saúde é um projeto do convênio, cujos objetivos principais são informar, prevenir e cuidar dos seus beneficiários. Ele ocorre mensalmente, sempre com um assunto do momento abordado por especialistas credenciados à rede de prestadores do plano, e é transmitido ao vivo em seu canal no YouTube.

Confira AQUI a playlist de todos os eventos.