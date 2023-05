MT Saúde realiza ações de prevenção de doenças no serviço público

Com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, o Posto Itinerante do MT Saúde realizará diversas ações em órgãos públicos no mês de maio. O objetivo é reforçar a importância do autocuidado como protagonista da qualidade de vida ao levar até os servidores do Estado orientações médicas e exames de rotina, como aferição de pressão, bioimpedância, teste glicêmico e oftalmológico, além de palestras e bate-papos sobre assuntos do momento abordados por especialistas credenciados à rede do plano.

Conforme o Ministério da Saúde, 80% das demandas de assistência podem ser tratadas no âmbito da Atenção Primária à Saúde e com a adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação adequada, a prática regular de atividade física e atenção à saúde mental.

“O servidor precisa ser o sujeito do seu próprio processo, por isso trabalhamos tanto a questão do autocuidado. Afinal, prevenção também é saúde”, afirmou a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

Na oportunidade, a equipe do Posto Itinerante também disponibilizará alguns dos atendimentos realizados na sede do Instituto, como, por exemplo, novas adesões, parcelamento de débitos, mudança de acomodação, apresentação da rede médica credenciada, entre outros.

Nos dias 3 e 4 de maio, o Posto Itinerante estará na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e nos dias 23, 24 e 25 na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT).

Confira a agenda completa:

03/05 – Secel (unidade Arena Pantanal), das 8h30 às 17h

04/05 – Secel (unidade Arena Pantanal), das 8h30 às 17h

17/05 – Sema, das 15 às 17h (Bate-papo “Conflitos da Maternidade”)

17/05 – MTI, das 8h30 às 17h (Bate-papo “Câncer de Boca”)

23/05 – Assembleia Legislativa, das 8h30 às 17h

24/05 – Assembleia Legislativa, das 8h30 às 17h

25/05 – Assembleia Legislativa, das 8h30 às 17h

26/05 – MT Saúde, das 13h às 17h