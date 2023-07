MT Saúde realiza bate-papo online sobre câncer de cabeça e pescoço nesta sexta-feira (28)

Com o objetivo de conscientizar os servidores e a população geral sobre a importância da identificação e do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, doença que pode alcançar 90% de cura se tratada precocemente, o MT Saúde realizará nesta sexta-feira (28.07), às 16h, o bate-papo online “Julho Verde: tumores de cabeça e pescoço”.

O convidado dessa edição é o médico cirurgião de cabeça e pescoço Erik de Freitas Fortes Bustamante, credenciado ao plano MT Saúde pela OncoLog.

O bate-papo com o especialista será transmitido ao vivo pelo canal do convênio no YouTube e pela plataforma Google Meet. Clique aqui para se inscrever. A ação ocorrerá em parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT).

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima o surgimento de cerca de 40 mil casos novos de cânceres de cabeça e pescoço por ano, no país, para o triênio 2023/2025. Os tumores malignos (câncer) que aparecem na boca, orofaringe, laringe (local onde estão as cordas vocais), nariz, seios nasais, nasofaringe, órbita, pescoço, tireoide, couro cabeludo, pele do rosto e do pescoço são os mais comuns.

Entre os principais fatores de risco para a doença estão o fumo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, associados à má higiene oral ou má conservação dos dentes, e má alimentação.

Bate-papo MT Saúde

“O bate-papo online do MT Saúde é um projeto assistencial de cuidados, cujo objetivo é alertar os servidores do Estado de Mato Grosso e seus familiares sobre os cuidados à saúde de forma preventiva, levando informação a toda a população”, comentou a presidente do MT Saúde, Misma Thalita dos Anjos.

O projeto ocorre mensalmente, sempre com um assunto do momento abordado por especialistas credenciados à rede de prestadores do plano, e é transmitido ao vivo em seu canal no YouTube. Confira AQUI a playlist de todos os eventos.