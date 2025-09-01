MATO GROSSO
MT tem redução histórica de focos de calor; Bombeiros reforçam alerta à população
Mato Grosso encerrou o mês de agosto com o menor número de focos de calor já registrado na série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE/BD Queimadas). A redução foi de 75% em relação à média dos últimos 27 anos e reforça a necessidade de que a população mantenha atitudes conscientes e colaborativas na prevenção de incêndios florestais.
De acordo com dados do INPE, Mato Grosso registrou 2.322 focos de calor no mês de agosto, bem abaixo da média histórica de 9.341 focos para o mês. Na comparação com o mesmo período de 2024, a queda foi ainda mais significativa, chegando a 87%. Essa redução ocorreu mesmo em meio a uma estiagem severa, que já ultrapassa 120 dias sem chuvas em algumas regiões, e à presença de ventos fortes, condições que favorecem a propagação do fogo.
O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, afirmou que os números confirmam a efetividade da atuação dos bombeiros militares, bem como das políticas públicas implementadas e da integração entre os órgãos públicos e o setor produtivo no combate aos incêndios florestais.
“Mato Grosso demonstra que, com planejamento, investimento e integração, é possível reduzir drasticamente os impactos dos incêndios florestais, protegendo vidas, comunidades e o patrimônio ambiental”, afirmou o comandante.
Prevenção
Mesmo com a redução significativa, a participação ativa da população segue sendo essencial para a prevenção de incêndios florestais e queimadas ilegais considerando os riscos ainda elevados da temporada de estiagem, de acordo com o tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA).
Ele reforça a necessidade de que a população colabore, denunciando práticas irregulares e respeitando as restrições impostas durante o período proibitivo. Em vigor desde 1º de julho, a medida proíbe o uso do fogo em todo o território estadual para fins de limpeza e manejo de áreas rurais.
“A redução nos focos de calor é um reflexo do esforço coletivo, mas ainda estamos em um período crítico e a responsabilidade compartilhada é fundamental para evitar o uso irregular do fogo, reduzir os danos ambientais e proteger vidas. A colaboração da população, com atitudes responsáveis e o cumprimento da legislação, é essencial para mantermos esse cenário positivo até o fim da estiagem”, enfatizou o tenente-coronel.
Investimentos
Além do apoio da população, o CBMMT continuará ampliando as ações integradas de prevenção e combate aos incêndios florestais. Entre as medidas já implementadas, destaca-se a Operação Infravermelho, que utiliza monitoramento remoto via satélite, operado pelo Batalhão de Emergências Ambientais. O objetivo é identificar áreas de risco e combater o uso irregular do fogo no estado, permitindo a responsabilização dos autores e a mitigação dos danos ambientais.
Já no combate em campo, o CBMMT dispõe de uma estrutura operacional robusta, com um efetivo de 1.420 bombeiros militares prontos para atuar durante a temporada de estiagem. Esse contingente é reforçado por 150 brigadistas estaduais temporários e 100 brigadistas municipais. A corporação também conta com 80 viaturas especializadas no combate a incêndios florestais, além de uma frota aérea ampliada, com até oito aeronaves operando simultaneamente, sendo duas próprias do CBMMT e seis contratadas pela Defesa Civil Estadual.
A atuação conjunta entre os bombeiros e parceiros também tem fortalecido a capilaridade e a eficiência da resposta. Um dos principais instrumentos dessa integração é o Sistema Integrado de Cadastro de Recursos para Apoio aos Incêndios Florestais (SICRAIF), que permite a mobilização rápida e eficaz de brigadistas, maquinários, propriedades, equipamentos e aeronaves. Atualmente, o sistema já conta com aproximadamente oito mil recursos cadastrados.
Todas essas medidas fazem parte do investimento de R$ 78 milhões que o Governo de Mato Grosso está destinando ao Corpo de Bombeiros Militar, com foco no fortalecimento da estrutura e da capacidade operacional da corporação. Esse aporte integra o total de R$ 125 milhões investidos pelo Estado em ações de combate aos incêndios florestais e de enfrentamento ao desmatamento ilegal em todo o território mato-grossense.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça realiza ações sociais em setembro e outubro
A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, vinculada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), realizará diversas ações sociais, a partir desta segunda-feira (1º.9). A programação inclui arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos, incentivos à leitura e palestra sobre a valorização da vida.
Durante os dias úteis de setembro (1º até 26.9), ocorrerá arrecadação de leites, de kits de higiene, agasalhos e brinquedos na sede da Secretaria – setor da biblioteca.
Os materiais doados pela comunidade serão destinados para o Abrigo Bom Jesus, que também receberá doações de livros e uma oficina voltada à memoria e à pratica de atividades físicas leves.
“É uma forma de estreitar vínculos com a comunidade e reafirmar o compromisso social da Biblioteca, que há mais de um século atua como referência cultural e educacional em Mato Grosso. Iniciativas como esta reforçam nossa missão de incentivar a leitura, promover a cidadania e valorizar o ser humano em todas as fases da vida”, destaca a Gerente da Biblioteca, Elienes Maria Moreira.
Na terça-feira (2.9), ocorrerá a palestra “Setembro Amarelo – Conscientização sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida”, a partir das 8h, na sede da Secel, conduzida pela psicóloga Flávia Karolina Campos Gomes.
A atividade faz alusão ao mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e ao suicídio e à valorização da vida. Nela, serão abordados a importância dos cuidados com a saúde mental, destacando também a relevância da escuta e do acolhimento como formas de valorização da vida.
Em seguida, o público poderá participar de uma visita guiada à exposição do artista plástico Luiz Badaró, acompanhada de uma oficina interativa conduzida pelo próprio artista, promovendo um diálogo entre arte, sensibilidade e reflexão sobre o tema da campanha.
Já na quinta-feira (2.10), o equipamento cultural da Secel realizará uma ação especial na Casa Lar 3, às 14h, com o objetivo de fortalecer o acesso à leitura e à cultura para crianças e adolescentes. Além da distribuição de kits de livros, selecionados de acordo com diferentes faixas etárias, também serão executadas oficinas educativas e recreativas e contação de histórias.
Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça
Atualmente, a unidade está temporariamente fechada devido a restauração no prédio histórico. No entanto, os empréstimos de livros podem ser feitos de forma agendada.
O interessado deve entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (65) 98174-0232.
A biblioteca conta hoje com cerca de 100 mil volumes, divididos nas coleções temáticas: Literatura, Mato Grosso, Afro, Infantil, Indígena e outros.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Alunos de escolas estaduais participam de projeto sobre cidadania e segurança viária em Mato Grosso
Estudantes do 2º ano do Ensino Médio de 12 escolas públicas estaduais localizadas ao longo da BR-163 vão participar do Projeto Piloto Condutores do Amanhã, entre setembro e novembro de 2025. A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), a Nova Rota do Oeste e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
O lançamento oficial ocorre no dia 3 de setembro, às 9h, na Escola Estadual Professora Elizabeth Maria Bastos Mineiro, em Várzea Grande. O evento reunirá professores, estudantes e gestores, quando serão entregues os primeiros kits do projeto.
O objetivo da ação é formar jovens mais conscientes, responsáveis e preparados para o trânsito, ao mesmo tempo em que promove protagonismo juvenil, engajamento comunitário e práticas sustentáveis. O projeto também prevê a implantação do Índice de Desenvolvimento da Educação para o Trânsito (IDET), pioneiro em âmbito estadual.
De acordo com a Seduc, cerca de 700 estudantes estarão envolvidos diretamente, com campanhas educativas, vídeos, hackathons, oficinas práticas e atividades digitais. A metodologia inclui simuladores de direção, formações híbridas de professores tutores, provas, redações e campanhas de engajamento comunitário.
Além da capacitação, haverá premiações para os melhores alunos, que poderão receber troféus, medalhas, viagens educacionais para Curitiba e até o custeio da primeira habilitação (categorias A ou B). Professores e escolas também serão contemplados, reforçando a integração entre comunidade escolar, segurança viária e cidadania.
O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca que o projeto vai muito além de ensinar regras de trânsito.
“Estamos falando de cidadania, de preparar uma geração de jovens que terão mais consciência do seu papel social. O protagonismo juvenil é a chave para um trânsito mais humano e seguro”, avalia.
Para ele, o Condutores do Amanhã representa um marco na história da educação pública de Mato Grosso. “É um programa pioneiro, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que mostra como a escola pode transformar realidades e salvar vidas. Quando o estudante entende seu papel, ele se torna um agente de mudança, não apenas um futuro condutor”, afirmou.
A iniciativa, de caráter replicável, consolida-se como referência na integração entre educação, segurança viária e desenvolvimento sustentável, contribuindo para a formação de jovens líderes conscientes e preparados para os desafios da vida em sociedade.
Escolas Selecionadas
- EE Joaquim Nunes Rocha (Rondonópolis)
- EE Irmã Miguelina Corso (São Pedro da Cipa)
- EE Militar Tiradentes Modelo Santo Antônio (Jaciara)
- EE Zélia da Costa Almeida (Cuiabá)
- EE Profª Elizabeth Maria Bastos Mineiro (Várzea Grande)
- EE Arnaldo Estevão de Figueiredo (Jangada)
- EE Nilo Póvoas (Nobres)
- EE José Aparecido Ribeiro (Nova Mutum)
- EE Ângelo Nadin (Lucas do Rio Verde)
- EE Ignacio Schevinski Filho (Sorriso)
- EE Nossa Senhora da Glória (Sinop)
- EE São Vicente de Paula (Sinop)
Fonte: Governo MT – MT
Diretores participam de palestras para reforçar aprendizagem nas escolas de Cuiabá
Educação implanta projeto inovador na rede municipal e se torna pioneira em Mato Grosso
Dr. João defende preservação do homem pantaneiro e se posiciona contra ampliação do Parque Nacional do Pantanal
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
Acusado de matar trabalhador prensado por caminhão vai a júri na quarta
Segurança
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190...
Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um...
Gefron e PM apreendem aeronave e prendem seis em operação integrada contra o tráfico de drogas
Operação Integrada das forças de segurança de Mato Grosso, realizada neste domingo (31.8) em Juara (655 km de Cuiabá), apreendeu...
MT
Brasil
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop