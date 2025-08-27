“MT une alta produtividade e preservação ambiental para ser exemplo no Brasil e no mundo”, afirma governador em exercício

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Superintendência de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas (Sapdi), esteve presente no 2º Encontro das Mulheres Boe Bororo, com o tema “Resistência e Luta por Direitos e Bem-Estar em Nossos Territórios”, na Aldeia Perigara, no município de Barão de Melgaço.

O evento celebrado no território da etnia Boe Bororo iniciou nesta segunda-feira (25.8) e segue até nesta quinta-feira (28), e reúne mulheres de diferentes comunidades indígenas, lideranças tradicionais, representantes governamentais e parceiros institucionais em um espaço de fortalecimento social, cultural e política das mulheres indígenas.

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar as comunidades.

“As mulheres indígenas têm um papel fundamental na preservação da cultura, na defesa dos territórios e no fortalecimento das famílias. O encontro representa resistência, união e esperança. Nosso trabalho, por meio do Programa SER Família, é garantir que as comunidades indígenas tenham seus direitos assegurados, com dignidade e respeito às suas tradições”, ressaltou.



Foto: João Reis | Setasc-MT

A superintendente de Políticas para Povos Indígenas da Setasc, Graciele Meira, ressaltou que a realização do encontro é fundamental para ampliar a escuta das comunidades e fortalecer o diálogo direto com lideranças e instituições.

“Esses espaços fortalecem o nosso diálogo direto com as comunidades indígenas, lideranças e instituições, além de ampliar a escuta das demandas locais. A presença da Sapdi neste encontro demonstra o compromisso do Estado e da primeira-dama Virginia Mendes em caminhar lado a lado com os povos indígenas”, destacou.

Ela também enfatizou a necessidade de apoiar a organização das mulheres indígenas e fortalecer a assistência social nos municípios.

“Temos a missão de apoiar as organizações de mulheres, incentivar a participação de indígenas nos conselhos municipais, que são fundamentais para a defesa de direitos e enfrentar os desafios da assistência social voltada às populações indígenas, que muitas vezes sofrem com a ausência de serviços em seus territórios. A organização comunitária e o fortalecimento da assistência social municipal são passos essenciais para superar os entraves existentes. Nosso trabalho, sob a liderança da primeira-dama Virginia Mendes, é apoiar esse processo, articulando com os órgãos competentes e garantindo que os povos indígenas tenham seus direitos assegurados”, completou a superintendente.

A programação diversificada, aborda temas de grande relevância para os povos indígenas, como a defesa dos direitos humanos e o enfrentamento à violência contra a mulher; defesa do meio ambiente e sustentabilidade; direitos básicos e territoriais; formação política e fortalecimento de novas lideranças; entre outros.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Para a coordenadora geral do Departamento de Mulheres da Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt), Maria Anarrory Yudjá, o evento é um marco de fortalecimento das mulheres Bororo e um canal de diálogo direto com o poder público. O Fepoimt é um dos realizadores do evento, junto com a Associação Itura Kurireu (AIK).

“Estamos aqui na aldeia Perigara realizando o segundo encontro das mulheres Boe, que tem como objetivo fortalecer as nossas vozes pelo trabalho desenvolvido pelas mulheres e também cobrar do poder público e das organizações parceiras o atendimento às carências dentro do território. Ontem tivemos uma parte muito importante, apresentada pela Secretaria de Estado, que falou sobre o atendimento ao serviço social, já que muitas vezes não somos atendidos pelo município. Essa troca de informações fortalece o nosso povo e garante que a informação chegue onde muitas vezes não chega”, destacou Maria Anarrory.

O cacique da Terra Indígena Perigara, Roberto Mário do Prado, ressaltou o orgulho da comunidade em sediar o encontro e a importância da presença de autoridades estaduais no território.



Foto: João Reis | Setasc-MT

“Fomos privilegiados por receber este encontro. Assim que fomos escolhidos, nossa comunidade ficou muito feliz e se dedicou para organizar bem o evento e acolher todos os visitantes. A presença da Setasc é muito importante para nós, porque não é comum autoridades virem até aqui ver de perto a nossa realidade. Isso mostra interesse em buscar soluções”, afirmou.

Ele também destacou os benefícios do Programa SER Família Indígena, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, que atende as famílias da comunidade com transferência de renda.

“Todos os familiares aqui são beneficiados com esse programa, que facilita muito a vida das famílias. A primeira-dama tem demonstrado um olhar especial para os povos indígenas, e isso fortalece nossa comunidade, pois garante dignidade e apoio às nossas necessidades”, completou o cacique.



Foto: João Reis | Setasc-MT

Fonte: Governo MT – MT