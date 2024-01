MTI dá dicas à população para segurança digital e preservação da privacidade

O mato-grossense André Luiz, de 17 anos, foi convocado para compor a Seleção Brasileira de base de goalball. O atleta, que é contemplado na categoria nacional do Programa Olimpus MT, coordenado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), recebe com orgulho o chamado para voltar aos campos de treinamento em 2024.

“É muito gratificante estar integrando a Seleção de base mais uma vez. Ano passado já foi muito positivo, porque tive o acesso a Seleção através da edição nacional das Paralimpíadas Escolares e, é com muito orgulho, que represento o meu Estado novamente, levando o goalball de Mato Grosso para outro patamar”, afirma o atleta.

O primeiro encontro dos esportistas convocados pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) será realizado entre os dias 21 e 27 de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Alex Lili, representante do Segmento das Pessoas com Deficiência do Conselho do Desporto de Mato Grosso (Consed), destaca a importância de pensar políticas públicas para o paradesporto. “Eu penso que o legado do trabalho que o Governo vem fazendo é o respeito com a pessoa com deficiência nesse trato de pensar políticas públicas, quando o assunto é esporte e lazer. Não há exclusão e a gente recebe a visibilidade desse feito através do protagonismo dos nossos atletas nos cenários olímpicos e paralímpicos”, destaca Lili.

O secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves, fala o quanto é gratificante ver os atletas de Mato Grosso evoluindo de forma significativa a cada ano. “Fico muito feliz de ter mais um atleta do Olimpus MT nos representando mundo afora. O André é muito focado e determinado e, tem todo meu respeito e admiração, assim como os nossos outros atletas e técnicos que vem colhendo resultados incríveis em grandes convocação e competições”, destaca o secretário.



Temporada 2024

Os Campos de Treinamento das Seleções de base do Brasil abrirão em fevereiro sua terceira temporada desde que a CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) implementou o projeto voltado à lapidação de jovens talentos do futebol de cegos, goalball e judô paralímpico, em 2022. Ao todo, 51 atletas entre 10 e 23 anos de idade foram chamados.

Ampliação do Olimpus MT

O Governo de Mato Grosso quadruplicou investimentos em bolsas concedidas a atletas e técnicos nos últimos dois anos. Atualmente, o Programa Olimpus beneficia 409 atletas e 65 treinadores mato-grossenses, atendendo praticantes de variadas modalidades esportivas em todo o Estado.

No Bolsa Atleta, foram efetivados três editais nesse período e os investimentos saltaram de R$ 1,43 milhão para mais de R$ 5 milhões no mais recente deles. Com bolsas mensais que amparam desde potenciais talentos com idades entre 9 e 12 anos de idade a atletas de alto rendimento, o programa oportuniza um cenário de resultados cada vez mais positivos ao esporte mato-grossense.