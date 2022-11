MTI iniciou instalação de novos cabos ópticos da Rede Infovia

Comemorado neste sábado (19/11), o empreendedorismo feminino não é apenas uma história de lucros e conquistas alcançados, mas, também, dos desafios enfrentados pelas mulheres ao longo dos anos. Os principais são acesso a linhas de crédito e juros altos.

Segundo pesquisa do Sebrae Mato Grosso, mais de 70% das mulheres são responsáveis pela fonte de renda da família. Cada empresária, surgida no mercado, contribui para girar a economia e gerar mais empregos.

Entre todas as operações de crédito da Desenvolve MT, em 2022, 58,9% foram destinadas a mulheres. De janeiro a outubro, foram liberados cerca de R$ 8,7 milhões em microcrédito, somente para empreendedoras. Este valor corresponde a 50% do volume liberado neste mesmo período.

A pesquisa do Sebrae/MT indica que as mulheres empreendem, principalmente, por necessidade (20%), pela busca de liberdade ou autonomia (19%), para trabalhar com o que gostam (19%), realizar o sonho do próprio negócio (17%) e novas oportunidades (15%).

Cerca de 52% das empreendedoras trabalham mais de 8 horas por dia, sendo que 30% passam mais de 11 horas trabalhando. Mesmo com uma jornada de trabalho maior, as mulheres optam pelo trabalho autônomo pela liberdade nas tomadas de decisões e horários flexíveis.

Começar um negócio exige coragem. Com determinação, as empreendedoras vêm ganhando espaço e oportunidades para potencializar os diversos setores da economia. É o caso da cuiabana Mhayanne Escobar, 36 anos, da Mhaykids, loja online de roupas infantis.

Mãe de dois filhos, de 4 e 8 anos, começou a empreender durante a pandemia. “Foi como uma luz no fim do túnel. Após o falecimento da minha mãe e a saída do emprego, optei por dedicar a um negócio, que me permitisse ficar com meus filhos e ter uma renda”, explica.

Com referências e ajuda de uma vizinha, abriu a sua empresa, começando, de forma tímida, vendendo algumas mercadorias. Em julho de 2021, com a intenção de ampliar o negócio, acessou a linha Mulher Empreendedora, da Desenvolve MT, para aumentar o estoque da loja virtual.

Dedicada, concilia tempo de qualidade com a família e seu negócio. “Tracei uma meta, só começo o trabalho depois que deixo meus filhos na escola no período vespertino, e estendo o expediente até às dez da noite, entregando as compras dos clientes”.

Outra empresária em expansão é Letícia Abreu, 45 anos, professora e empreendedora há 24 anos com seu consultório odontológico na capital.

Visando uma outra fonte de renda e que dependesse menos da sua força de trabalho, ela procurou a Desenvolve MT para obter capital de giro e construir seu novo consultório em Chapada dos Guimarães (66 km de Cuiabá) e adquirir equipamentos. A expectativa é que o novo consultório tenha oito profissionais atendendo.

“Na vida sempre temos desafios. Como sempre trabalhei no que domino, fica menos complicado. Para empreender, às vezes há dificuldade para conseguir crédito e saber qual rumo percorrer”, conta.

Crédito Mulher Empreendedora

Lançado em dezembro de 2021, o Governo de Mato Grosso, atento às dificuldades enfrentadas pelas mulheres empreendedoras, têm oferecido condições diferenciadas de acesso ao crédito por meio da Desenvolve MT (Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso).

A linha de crédito Mulher Empreendedora pode ser utilizada para aquisição de insumos, móveis e utensílios nacionais novos, aquisição de softwares, sistema de gestão empresarial, material de construção, matéria-prima e mercadoria de revenda.

O crédito está disponível no valor de até R$ 15 mil, com juros de 0,37% a.m., carência de até 06 meses e 42 meses para pagar.

Caso a empreendedora seja Pessoa Física, poderá formalizar através do portal do empreendedor no site do Governo Federal, antes de solicitar o crédito.

