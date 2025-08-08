JUSTIÇA
Mudanças no ensino marcam celebração dos 198 anos de criação dos cursos jurídicos no Brasil
Na manhã desta sexta-feira (8 de agosto), o auditório Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), foi palco da Cerimônia de Celebração da Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil, organizada pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT). O encontro reuniu representantes do Judiciário, acadêmicos e profissionais do Direito para relembrar a importância histórica dessa formação e refletir sobre os desafios atuais do ensino jurídico.
A data remete à lei de 11 de agosto de 1827, que criou os primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no país, em São Paulo e Olinda. Esse marco é considerado fundamental para a consolidação das instituições brasileiras e o surgimento de movimentos sociais, literários e políticos.
Durante a abertura, o diretor-geral da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal, destacou que as transformações tecnológicas e sociais exigem respostas rápidas do meio acadêmico e apontou a necessidade de alinhar o ensino jurídico à realidade atual.
“É um grande contentamento receber e fazer parte de um seleto grupo que idealiza e traduz em ações a busca por uma grade curricular consentânea com a realidade que vivemos. O mundo se transforma continuamente e é preciso que todos os atores do sistema judicial acompanhem esse processo. As faculdades de Direito são a célula-mãe de todo o sistema e precisam estar preparadas para formar profissionais capazes de enfrentar os desafios que surgem junto com essas mudanças”, afirmou.
A programação contou com palestras de nomes de destaque no cenário jurídico nacional. O professor pós-doutor Henrique Garbellini Carnio apresentou o tema “O Estudo do Direito na Sociedade do Desempenho – O que Virá?”, destacando que a proposta era refletir sobre como os cursos jurídicos no Brasil, criados em um contexto histórico distinto, precisam se adaptar aos novos tempos.
“Vivemos hoje um período muito diferente daquele do tempo originário dos cursos jurídicos. Minha palestra procura dialogar entre a tradição e as bases do pensamento jurídico com os desafios da atualidade, em uma sociedade voltada para desempenho, resultados, inteligência artificial e novas formas de composição de litígios. Nosso maior ganho foi consolidar um Estado Democrático de Direito em torno da Constituição de 1988, garantindo direitos fundamentais e sociais. O desafio agora é manter essas conquistas e preparar o ensino jurídico para lidar com a aceleração tecnológica, inclusive com o uso de robôs e inteligência artificial no Judiciário, sem perder a profundidade e a efetividade”, pontuou.
Já o professor pós-doutor Rennan Thamay abordou o tema “Jurisdição Constitucional Efetiva”. Ele explicou que, no Brasil, há um movimento de integração de modelos de controle de constitucionalidade, combinando elementos de diferentes sistemas para garantir maior efetividade na aplicação da Constituição.
“Vivemos um processo de mixagem de sistemas de justiça. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, combina requisitos de processos subjetivos e objetivos para efetivar a Constituição, seja por meio de ativismo judicial ou pela atuação direta prevista no texto constitucional. Este evento da Esmagis é mais do que indispensável. É necessário em tempos atuais. Ele fortalece o estudo e a pesquisa, que influenciam diretamente nas decisões judiciais, e deve gerar repercussões não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil”, avaliou.
Representando o meio acadêmico, o diretor da Faculdade de Direito da UFMT, Carlos Eduardo Silva e Souza, ressaltou a relevância de unir diferentes instituições em torno do debate sobre a formação jurídica.
“É uma iniciativa extremamente louvável tanto do Tribunal de Justiça quanto da Esmagis, porque no mesmo espaço reúne diferentes instituições, congregando a importância dos cursos jurídicos e desenvolvendo um papel social relevante, que é discutir o ensino jurídico e como ele está sendo fomentado e oferecido no Brasil atualmente.”
Além das palestras, representantes de faculdades de Direito de Mato Grosso participaram de uma roda de conversas sobre metodologias ativas, inteligência artificial aplicada ao Direito, democracia no ambiente virtual e educação jurídica inclusiva. O objetivo foi promover o diálogo e incentivar a atualização das grades curriculares para atender às necessidades da sociedade contemporânea.
Também participaram do evento os desembargadores Lídio Modesto, Rodrigo Curvo, Helena Maria Bezerra Ramos, Juvenal Pereira, o juiz-auxiliar da Presidência Agamenon Alcântara Moreno Júnior, o juiz coordenador das atividades pedagógicas da Esmagis-MT Antônio Veloso Peleja Júnior, entre outros magistrados(as) e servidores(as).
Carta de Cuiabá
Ao final do evento, foi assinada a Carta de Cuiabá, com sugestões que serão encaminhadas ao Ministério da Educação e Cultura para a modificação da grade curricular dos cursos de Direito.
O documento é assinado pelo diretor da Esmagis-MT, desembargador Márcio Vidal; pelo diretor da Faculdade de Direito da UFMT, Prof. Dr. Carlos Eduardo Souza; pelo coordenador do curso de Direito da Faipe, Prof. Me. Gustavo Nahsan; pelo coordenador da Faculdade de Direito da Faculdade Católica de Várzea Grande (UNIFACC), Prof. Dimas Simões Franco Neto; pelo coordenador da Faculdade de Direito da Unic, Prof. Ulisses Garcia Neto; e pelo coordenador do curso de Direito da Unemat em Cáceres, César Davi Mendo.
Dentre as propostas a serem apresentadas, estão a reforma curricular estruturante, com a inclusão, na grade obrigatória, de disciplinas sobre inteligência artificial, ética digital, proteção de dados, democracia virtual e análise de algoritmos aplicados ao Direito, assim como a inserção de conteúdos vinculados à estatística, teoria econômica, consequencialismo das decisões judiciais e acesso à informação — capacitando o futuro operador do Direito para a análise crítica e a tomada de decisão informada.
Outro ponto abordado na Carta é a valorização do corpo docente, com o estabelecimento de critérios rigorosos de qualificação e avaliação para o recrutamento de profissionais, contemplando formação interdisciplinar, multidisciplinaridade e atualização constante frente às novas ferramentas e exigências da sociedade.
Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e práticas inovadoras também são temas defendidos, com o fomento à integração curricular com as áreas de ciências computacionais, comunicação, engenharias e sociologia, promovendo uma formação apta à compreensão e ao enfrentamento das complexidades das demandas contemporâneas.
Por fim, o documento ressalta a necessidade de conteúdos sobre democracia e desinformação, com a sugestão de criação de módulos obrigatórios sobre democracia, enfrentamento à desinformação digital, análise crítica da manipulação de dados em redes e o papel do Direito frente às novas ameaças à verdade e à representação política.
“Sabedores de que o diálogo é essencial às tomadas de decisão em um Estado Democrático de Direito, propõe-se a abertura de um debate nacional para a formulação coletiva de diretrizes, com o envolvimento de escolas da magistratura, OAB, Ministério Público, representantes das faculdades e especialistas em tecnologia, objetivando garantir que as futuras gerações de profissionais do Direito recebam uma formação integral, plural, ética e alinhada às demandas da nossa sociedade”, assinalam os signatários.
“O compromisso com a qualidade da formação jurídica é, em última análise, um compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias fundamentais e com a promoção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária, bem como com a preparação de profissionais para os desafios do presente e do futuro.”
Clique neste linkpara ler a Carta de Cuiabá
Autor: Flávia Borges e Lígia Saito
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT e Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Corrida da Justiça e Cidadania une esporte e solidariedade em Rondonópolis
A juíza diretora do Foro de Rondonópolis, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, entregou, nesta sexta-feira (8 de agosto), o convite oficial da 1ª Corrida da Justiça e Cidadania ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, à vice-presidente do TJMT, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e ao corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Lindote.
Ao receber o convite, o presidente do TJMT ressaltou a relevância da iniciativa e elogiou o trabalho desenvolvido pela magistrada à frente do Fórum de Rondonópolis.
“Essa interação do Judiciário com a sociedade vem demonstrar que a participação é necessária. A magistratura precisa estar presente em todos os momentos, em todas as ações sociais, e, inclusive, com o resultado dessa corrida que tem um cunho beneficente para uma entidade que realmente precisa de suporte. É um trabalho de filantropia invejável”, destacou Zuquim.
A juíza explicou que o evento une prática esportiva, cidadania e solidariedade.
“É uma corrida muito especial, porque é totalmente voltada para a cidadania, integração do Poder Judiciário com a sociedade, estímulo à atividade física pelos nossos servidores e, o mais importante, é 100% beneficente. Fiz questão de vir pessoalmente convidar o presidente, o corregedor e a vice-presidente para que conheçam o caráter solidário e integrador da corrida e, se possível, participem”, afirmou.
Ela acrescentou que, além da prova de rua, haverá ações sociais abertas à população no pátio do Fórum, como orientações de cartórios de registro, serviços da Vara Ambiental e da Vara da Infância e Juventude, exposições da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Militar e do BOPE, além da apresentação dos cães farejadores da Polícia Federal, trilhas ecológicas e campanhas de prevenção à violência doméstica.
O evento será realizado no dia 17 de agosto, com percurso de 7 quilômetros, e largada às 6h30, em frente ao Fórum. O objetivo é arrecadar alimentos e recursos para a Casa do Bom Samaritano, instituição que oferece alimentação, higiene e cidadania a pessoas em situação de vulnerabilidade.
A logística prevê postos de hidratação, atendimento médico e premiação em dinheiro: R$ 3 mil para o 1º colocado, R$ 1 mil para o 2º e R$ 500 para o 3º, além de medalhas e troféus. O trajeto passará pelas ruas Rio Branco, Padre Anchieta, Otávio Pitaluga e São Salvador.
Embora as inscrições já estejam encerradas, a juíza lembra que a comunidade pode participar levando alimentos não perecíveis para a Diretoria do Foro, que serão repassados à Casa do Bom Samaritano.
A 1ª Corrida da Justiça e Cidadania é organizada pelo Fórum de Rondonópolis, com apoio da Federação de Atletismo de Mato Grosso, órgãos de segurança pública, empresas locais e secretarias municipais, reforçando o compromisso do Judiciário com a aproximação da sociedade e o incentivo a hábitos saudáveis.
Autor: Flávia Borges
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
MPMT reforça compromisso inegociável com a proteção das mulheres
A procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, coordenadora do Centro de Apoio Operacional sobre Estudos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Gênero Feminino, representou o Ministério Público de Mato Grosso na cerimônia de lançamento da Operação Integrada Shamar 2025. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), foi realizado na quinta-feira (7), no Parque das Águas, em Cuiabá.“A presença do Ministério Público nesta cerimônia traduz nosso compromisso inegociável com a proteção integral das mulheres, com a prevenção da violência e com a responsabilização dos agressores. Integrar esta força-tarefa é também dar concretude ao Plano Estadual de Defesa da Mulher 2025-2035 e ao Protocolo de Intenções celebrado com a Corregedoria Nacional, que fortalecem a atuação interinstitucional em todo o estado”, afirmou a procuradora de Justiça na solenidade. A procuradora de Justiça Elisamara Portela destacou que o feminicídio representa o desfecho extremo de uma escalada de violências. Por isso, segundo ela, toda ação de enfrentamento deve ser antecipatória, integrada e fundamentada em dados e evidências. Para a procuradora, a Operação Shamar simboliza um Estado que não se omite, que se organiza e age.Ela também ressaltou que o fato de Mato Grosso liderar o ranking nacional de feminicídios está diretamente relacionado ao trabalho rigoroso das forças de segurança, que atuam com excelência na aplicação do protocolo de investigação de feminicídio. “Nenhum caso fica oculto ou perdido em estatísticas obscuras”, afirmou.Por fim, parabenizou todos os envolvidos na coordenação da iniciativa e expressou o desejo de que a Operação Shamar “seja um marco de transformação, proteção e esperança para todas as mulheres e meninas mato-grossenses”.Ao abordar as recentes inovações legislativas, que tornaram o feminicídio um crime autônomo e ampliaram o uso de monitoramento eletrônico de agressores, o secretário-adjunto de Integração Operacional da Sesp-MT, coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo, destacou que, apesar dos avanços legais, os indicadores de violência ainda persistem.Segundo o coronel, a pauta é complexa e transversal, envolvendo questões que extrapolam a atuação das forças de segurança. Ainda assim, ele reforçou a necessidade de atuação contínua e incansável. Nesse contexto, ressaltou a importância da Operação Shamar, que também tem como missão a prevenção por meio de orientações e palestras, conscientizando mulheres sobre a importância de denunciar a violência doméstica e romper o ciclo de agressões dentro dos lares.A capitã PM Narjara, comandante da Patrulha Maria da Penha de Cuiabá, falou sobre a atuação do braço especializado da Polícia Militar no atendimento às vítimas de violência doméstica. “Atuamos diariamente com o coração atento e o olhar vigilante sobre uma realidade que, infelizmente, ainda tem vitimado mulheres em todo o país. Atendemos casos reais, complexos, de mulheres que, muitas vezes, vivenciam o medo dentro do próprio lar. Nossa missão não se resume ao policiamento ostensivo. Nós acolhemos, orientamos, fiscalizamos, acompanhamos, agimos com firmeza, mas também com empatia; com técnica, mas também com humanidade, porque sabemos que a violência doméstica deixa marcas que vão além das visíveis. E sabemos, sobretudo, que a presença do Estado pode ser a diferença entre a vida e a morte”, salientou.Saiba mais – O evento marcou o “Dia D” da mobilização nacional de combate à violência contra mulher, com a participação das polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Shamar ocorre em todo o país tradicionalmente no mês de agosto. A ação faz alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 19 anos no dia 7, e integra a campanha Agosto Lilás.
Fonte: Ministério Público MT – MT
