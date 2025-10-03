AGRONEGÓCIO
Mudanças no IR estão no Senado: Veja o que muda para o produtor rural
O projeto de lei que altera o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) está agora no Senado, e, segundo analistas, deve ter uma tramitação rápida. Se validado, as novas regras passarão a valer em 2026. Para o produtor rural, é fundamental entender quais dessas mudanças impactarão sua tributação, sua operação e seus investimentos.
A principal inovação é a ampliação da faixa de isenção: quem recebe até R$ 5 mil mensais (R$ 60 mil por ano) ficará isento do IRPF. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 2.428,80 mensais. Além disso, quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350 por mês terá redução de alíquota. A alíquota máxima de 27,5% permanece para quem recebe renda tributável acima desse patamar.
Para compensar a menor arrecadação, o texto aprovado inclui uma alíquota adicional de até 10% para contribuintes com renda total (inclusive lucros e dividendos) superior a R$ 50 mil mensais (R$ 600 mil anuais). O projeto determina que o cálculo para a atividade rural siga a Lei 8.023/1990 — isto é, com base no lucro real (receita bruta menos despesas), não no faturamento. Isso evita que produtores paguem imposto sobre ganhos que não traduzem lucro.
Um ponto importante para o agronegócio: aplicações financeiras ligadas ao setor — como LCAs, CRAs, CDAs e Fiagro — foram mantidas fora da base que determina a alíquota extra. Ou seja, esses rendimentos não são somados aos R$ 600 mil anuais que definem quem será tributado pela contribuição adicional.
Por outro lado, emendas que propunham isenção da receita bruta da atividade rural para produtores com volume anual menor não foram aprovadas. O relator defendeu que esse tema demande debate mais amplo em uma futura reforma tributária.
Se o Senado confirmar as alterações, produtores com renda modesta terão alívio tributário. Mas quem opera com receitas elevadas precisará se preparar para tributos adicionais. A decisão final do Senado deverá ser acompanhada de perto pelo setor agropecuário.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Degradação ambiental ameaça produção agrícola e economia da Europa, revela estudo
Enquanto o Brasil se destaca por ter uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, capaz de monitorar e proteger o território agrícola e ecossistemas, a Europa enfrenta dificuldades concretas para manter seus padrões de sustentabilidade. Segundo relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA) 80% dos habitats protegidos europeus estão em mau ou péssimo estado e que entre 60% e 70% dos solos apresentam degradação significativa.
A escassez de água afeta um terço do continente, e apenas 37% das águas superficiais mantêm um estado ecológico considerado positivo. A agricultura é citada como uma das principais responsáveis pela degradação, devido ao uso intensivo de fertilizantes e pesticidas, que prejudicam a qualidade da água e a biodiversidade. Além disso, incêndios florestais, secas e exploração irregular de florestas reduziram em cerca de 30% os sumidouros de carbono, fundamentais para absorver CO₂ da atmosfera.
Apesar de ter reduzido 37% das emissões de gases do efeito estufa desde 1990 e de ter ampliado a geração de energia renovável, a Europa ainda depende fortemente de combustíveis fósseis no transporte e mantém práticas agrícolas que contribuem para a perda de polinizadores e degradação do solo.
O relatório destaca que proteger a natureza é vital para a economia: quase três quartos das empresas europeias dependem de recursos naturais como água e solos saudáveis. Os especialistas afirmam que a descarbonização da economia, a adoção de modelos circulares e a gestão eficiente dos recursos são urgentes para evitar impactos diretos na segurança alimentar, abastecimento de água e competitividade industrial.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Coinoculação promete aumentar a produtividade da soja em 10%
Uma técnica que vem sendo desenvolvida desde o início dos anos 2000 em universidades e centros de pesquisa agrícolas promete aumentar a produtividade da soja no Brasil: a coinoculação de sementes. Para a safra 2025/26, já existem indicações de que o método pode gerar ganhos de até 10% na produtividade, dependendo das condições do solo e do clima.
A coinoculação consiste na aplicação conjunta de dois tipos de microrganismos nas sementes: um que fixa nitrogênio no solo, suprindo parte da demanda da planta, e outro que estimula o crescimento das raízes, melhorando a absorção de água e nutrientes. Essa combinação faz com que a soja explore melhor o solo, seja mais resistente a períodos de seca ou excesso de chuva e tenha um desenvolvimento mais uniforme e vigoroso.
Além dos ganhos em produtividade, a técnica traz benefícios econômicos e ambientais. Ao reduzir a necessidade de fertilizantes nitrogenados, diminui custos de produção e contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis.
Para o produtor, a aplicação é relativamente simples: os microrganismos podem ser aplicados diretamente nas sementes antes da semeadura, respeitando recomendações de armazenamento e dosagem, garantindo que a lavoura tenha um início saudável e maior potencial de rendimento. A técnica ainda contribui para a reduzir o uso de fertilizantes sintéticos e diminui as emissões de carbono, alinhando-se às metas de sustentabilidade da agricultura brasileira.
Fonte: Pensar Agro
