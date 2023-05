Mudanças propostas serão apresentadas em encontro no próximo dia 05

Integrantes do Ministério Público do Estado de Mato Grosso terão a oportunidade de conhecer as mudanças que estão sendo propostas com a implementação da Gestão por Competências no próximo dia 05, às 14h, durante evento que ocorrerá no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, com transmissão ao vivo pela plataforma Teams. Resultados almejados, impactos previstos, fases do processo de implantação são algumas das informações que serão repassadas durante o encontro.

De acordo com a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Hellen Uliam Kuriki, existe um projeto-piloto de gestão por competências sendo desenvolvido no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional do MPMT. “A proposta do encontro é promover o compartilhamento de informações, de forma transparente e assertiva, para assegurar o engajamento de toda a instituição”, afirmou.

O desenvolvimento da gestão por competências no MPE/MT teve início em 2017 com a implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas. Desde então, várias ações foram realizadas, entre elas a elaboração do projeto de gestão por competências, a realização de visitas institucionais a outros Ministérios Públicos, o mapeamento das competências comuns, realização de evento institucional temático e oferta do curso de especialização “MP resolutivo e gestão de excelência”.

“A implantação da Gestão por Competências é um processo complexo que exige muito estudo, capacitação, dedicação e comprometimento das pessoas envolvidas no projeto. Todas as etapas do trabalho, que começou a ser desenvolvido em 2017, foram sistematizadas e incorporadas à fase atual de execução”, esclareceu a subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão.

O consultor de gestão de pessoas da Leme Consultoria em Gestão de RH, Victor Barbalho, destaca que a Gestão por Competências alinha a atuação das pessoas aos objetivos das organizações, por meio de seus conhecimentos, habilidades e atitudes.

A proposta é ensinar os gestores e liderados a falar sobre as competências uns dos outros de forma objetiva, respeitosa e voltada ao desenvolvimento humano. A técnica está pautada em duas grandes mudanças: implantação do Feedback como técnica oficial de desenvolvimento humano; e implantação da Avaliação de Desempenho com foco em Competências como processo organizacional periódico, ou seja, os servidores e gestores serão avaliados periodicamente por seus gestores e se autoavaliarão.



