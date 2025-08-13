MATO GROSSO
Mudas de banana-terra anã impulsionam produção e renda em Cáceres
As ações do Governo de Mato Grosso, a partir da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT), têm impulsionado a produção e a comercialização da banana-terra anã em Cáceres, município que se tornou referência na multiplicação de mudas e no cultivo da variedade. Com alto potencial produtivo, resistência a pragas e ciclo mais curto, permitindo colheitas a partir de sete meses, a cultura garante renda e fortalece a agricultura de pequena escala no estado.
A variedade foi introduzida na região por iniciativa da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e adaptou-se às condições locais. Hoje, produtores do Assentamento Cinturão Verde lideram o cultivo e vêm adotando práticas modernas para ampliar a produtividade e a qualidade.
A secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, destaca que a experiência de Cáceres mostra como a união entre políticas públicas, pesquisa e organização social gera resultados.
“O acesso a mudas de qualidade, assistência técnica e infraestrutura aumenta a renda e fortalece a economia local. É assim que a agricultura de pequena escala se torna mais competitiva e sustentável”, afirmou.
Inovação
Com 35 anos de experiência na Empaer, Círo Cercino Santos, do Sítio Cerro Verde, participou da fase inicial de seleção e multiplicação das mudas. Ele explica que o plantio adensado adotado em sua propriedade chega a 2.800 plantas por hectare.
“O objetivo é manter mais umidade no solo e controlar as plantas daninhas. Assim conseguimos uma produção maior do que no plantio tradicional, chegando a 500 caixas de banana por hectare”, disse.
Círo também investiu em energia solar para reduzir custos e tornar a produção mais sustentável. Além disso, ele pretende avançar para o cultivo em plasticultura, utilizando cobertura plástica para proteger as plantas e aumentar a produtividade.
“A plasticultura é um sonho que tenho para a banana. Com ela, conseguimos proteger a lavoura, reduzir perdas e manter a qualidade dos frutos durante todo o ano”, afirmou.
Tecnologia
Outro exemplo é Wellington Barbosa de Araújo, do Sítio Três Irmãos, que atua em área arrendada com contrato formal. Ele perfurou poço artesiano e instalou energia solar, melhorias que permanecerão no local ao final do contrato.
“Quando arrendo uma área, faço os investimentos necessários para produzir. O poço e a energia solar ficam para o proprietário, porque acredito que isso fortalece a produção na região”, contou.
Além de manter irrigação contínua e parcerias produtivas para garantir fornecimento regular, Wellington também compartilha um desejo pessoal: “Meu sonho é ter uma terra própria para plantar e investir ainda mais. Hoje trabalho em área arrendada, mas quero continuar crescendo e deixar algo para minha família”, revelou.
Ele também vê potencial para ampliar o aproveitamento da planta. “Além da fruta, dá para fazer biomassa, doces e chips” e tem conhecimento que existem embalagens ecológicas com as fibras e folhas. “Se o mercado abrir espaço para isso, é mais renda para o produtor”, acrescentou.
Cooperativismo
A organização coletiva é liderada pela Cooperativa Agropecuária de Produtores da Agricultura Familiar (Cooperfami), presidida por Jaqueline Rodrigues da Silva e tendo Nivaldo Policeno de Souza como vice-presidente. A cooperativa reúne quase 80 produtores, participa de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e atua na Rota da Banana, iniciativa que busca ampliar mercados e melhorar o escoamento da produção.
“A cooperativa precisa garantir que o produtor tenha para onde vender. Nosso trabalho é abrir portas e manter o preço justo”, disse Jaqueline.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso em gestão processos com ferramenta Bizagi Modeler
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, abriu inscrições para a capacitação em Gestão por Processos BPM e Notação BPMN com Bizagi Modeler. São 200 vagas exclusivas para servidores do Poder Executivo Estadual.
Os interessados devem se inscrever por meio deste link, até o dia 27 de agosto. O curso está estruturado em 10 módulos que, ao final, possibilitam a visualização e padronização de rotinas internas da administração pública.
O Bizagi Modeler é um software que contribui para a elaboração de manuais técnicos de processos e procedimentos, além de promover a construção coletiva, a transparência e a agilidade na tomada de decisões.
O material didático para a realização do curso ficará disponível via plataforma Classroom do dia 1º até o dia 26 de setembro. Os participantes que cumprirem os requisitos serão certificados com 20 horas-aula.
Essa ferramenta será combinada à metodologia de modelagem de processos de negócios (em inglês Business Process Model – BPM) e ao modelo de notação (em inglês Business Process Model and Notation – BPMN).
*Sob supervisão de Inácio de Paula
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)
A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realiza, nesta quinta-feira (14.8), às 9h, o 87º sorteio do Programa Nota MT. Serão distribuídos 1.010 prêmios para os consumidores cadastrados no programa, que solicitaram a inclusão do CPF na nota durante o mês de julho.
Do total de prêmios, mil serão de R$ 500, cinco de R$ 10 mil, três de R$ 50 mil e dois de R$ 100 mil. O sorteio será realizado na sede da Sefaz e transmitido ao vivo pelas redes sociais da secretaria.
Nesta edição, o número de participantes alcançou 595.306 usuários, registrando um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2024. Ao todo, foram gerados 4.484.550 bilhetes eletrônicos para o sorteio, com crescimento de 18% em relação ao ano anterior.
Os bilhetes são gerados a partir das compras realizadas pelo cidadão no comércio mato-grossense, independentemente do valor. Os usuários do Nota MT podem consultá-los no site ou aplicativo do programa. Após fazer o login, basta selecionar a opção Sorteios, escolher Mensal Agosto 2025 e, em seguida, Meus Bilhetes.
O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo do programa.
Fonte: Governo MT – MT
Escola de Governo está com inscrições abertas para o curso em gestão processos com ferramenta Bizagi Modeler
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
Mais de mil prêmios do Nota MT serão sorteados nesta quinta-feira (14)
Sefaz disponibiliza consulta ao histórico de credenciamentos de benefícios fiscais
Busca por novos mercados e produção sustentável são ferramentas de MT para driblar tarifaço, aponta secretário
Segurança
Polícia Civil prende homem investigado por roubo cometido em Acorizal
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu um homem de 31 anos,...
Polícia Civil MT prende foragido do Estado de GO pelo crime de estupro
Um homem procurado pela Justiça do Estado de Goiás pelo crime de estupro, foi preso pela Polícia Civil de Mato...
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT
Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Secretaria faz limpeza e manutenção no Parque Jardim Botânico para evitar queimadas
-
JUSTIÇA2 dias atrás
Nota de Pesar – Estagiária Eileen Naiely da Silva
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana
-
CIDADES5 dias atrás
Festeja Sinop 2025 terá Festa das Entidades com praça de alimentação e banho assistido
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeito Roberto Dorner e autoridades lançam Festeja Sinop 2025; confira programação