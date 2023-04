“Muito orgulho em contribuir para o desenvolvimento da minha terra”, destaca Emanuel nos 304 anos de Cuiabá

“Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri”, canta Roberto Lucialdo em um dos mais famosos rasqueados cuiabanos. A capital de Mato Grosso completa, neste sábado (8), 304 anos de fundação e, agora, além dos elementos históricos e culturais entoados na canção, tem também novos viadutos, novas praças e parques, escolas e creches, unidades de saúde, e tantos outros avanços para celebrar.

De forma planejada, Cuiabá passa por um intenso processo de transformação, potencializado nos últimos seis anos por obras, programas e ações desenvolvidas pela gestão Emanuel Pinheiro. Em 2017, quando assumiu seu primeiro mandato na Prefeitura de Cuiabá, o chefe do Executivo estabeleceu uma meta: aproveitar todo potencial natural, econômico e cultural, para fazer da cidade uma referência nacional.

Com a meta estabelecida e um plano traçado, os resultados foram conquistados em diferentes áreas, alcançando todas as regiões. Seja no “Coxipó do Ouro”, na “Lixeira”, no “Jardim Araçá”, ou até no “CPA, onde a noite a gente vara” recitados por Lucialdo, as melhorias executadas pelo Município chegaram e transformaram a vida de milhares de pessoas. O prefeito Emanuel Pinheiro comemora os avanços, mas destaca que muito ainda será feito nos próximos anos.

“Na minha vida política, sempre sonhei em ser prefeito da cidade que nasci e ganhei o privilégio de ser escolhido para administrar a ‘Capital dos 300 anos’. Uma marca histórica, que merecia todo esforço. Já no primeiro mandato, construímos mais de 300 quilômetros de asfalto, viadutos, pontes de concreto, um novo hospital municipal, dois parques, e isso foi só o começo da mudança de patamar que planejamos para Cuiabá”, explica Emanuel.

Assim como na canção de Roberto Lucialdo, o “parque da exposição”, “Beco do Candeeiro”, a região do “Choppão”, e inclusive a “velha Prainha e Maria Taquara”, também ganharam a devida atenção da gestão. A construção de estações de ônibus, revitalização das praças Ipiranga, 8 de Abril, Maria Taquara, Bispo Dom José, e início da requalificação do Parque de Exposições Sen. Jonas Pinheiro marcam a atuação do Município nessas localidades.

“Tenho muito orgulho em contribuir para o desenvolvimento da minha terra, da terra do meu pai, dos meus filhos, e de toda uma população trabalhadora. Cuiabá continua sendo ‘da manga e do pequi’, mas também é, agora, referência nacional em saneamento básico, é a que está entre as cidades que mais investe em infraestrutura, a que possui a melhor média de investimento em saúde, e com os melhores índices na educação”, destaca o prefeito.

Emanuel destaca ainda que, de 2017 a 2023, quase 200 praças públicas foram construídas ou revitalizadas, o Mercado do Porto foi ampliado, a Orla do Porto II foi entregue, a Vila Cuiabana e a tradicional Casa de Bem-Bem foram totalmente recuperadas. Isso sem contar, que a gestão Emanuel Pinheiro realizou um processo licitatório e entregou mais 150 novos ônibus. Também garantiu mais de 1.200 novos abrigos para usuários do transporte coletivo, e ainda as estações Alencastro, Ipiranga e Bispo Dom José.

A administração também se destacou no desenvolvimento de políticas públicas voltadas exclusivamente às mulheres, a partir da criação da Secretaria Municipal da Mulher, uma ação projetada pela primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro.

A capital também gastou destaque nacional no tratamento de resíduos gerados na Capital. O antigo aterro sanitário foi desativado em março de 2023, dando lugar ao moderno Ecoparque Pantanal, a frota de caminhões da coleta de lixo foi renovada, somada a implantação de lixeiras subterrâneas, e da coleta seletiva e fluvial.

“São avanços em todas as áreas. De forma inédita, realizamos concursos públicos na Assistência Social, na Limpurb e para Saúde. Meu compromisso é o de fazer mais a cada dia”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT