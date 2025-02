Mulher é flagrada por agentes tentando entregar droga a adolescente em unidade de internação no interior

Equipes do 28º Batalhão de Polícia Militar de Jaciara apreenderam, na noite deste domingo (23.2), uma espingarda, duas carabinas de pressão e prenderam um homem, de 29, por porte ilegal e violência doméstica, nas proximidades da MT-457, na zona rural do município. Uma mulher, de 36 anos, alegou ter sido ameaçada de morte pelo marido.

De acordo com boletim de ocorrência, a própria vítima acionou a Polícia Militar, via 190. A mulher relatou que o suspeito chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão por ciúmes. O suspeito passou a ameaçá-la de morte, alegando que possuía três armas de fogo.

A mulher ressaltou que sairia da própria residência por medo do suspeito. Após acionar os militares, o homem fugiu do local. As equipes se deslocaram até a casa dos envolvidos, em uma zona rural situada na Estrada Parque Cachoeira da Fumaça.

Em rondas pela região, os policiais militares localizaram e abordaram o suspeito em um veículo Fiat Siena. Questionado sobre a denúncia, o homem alegou que teria apenas discutido com a esposa.

A princípio, ele negou a existência de armas de fogo, no entanto, confessou o local em que os armamentos estavam escondidos. Os militares apreenderam, ainda, um cartucho, diversas munições intactas e deflagradas. O suspeito e o material apreendido foram entregues à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT