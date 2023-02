Mulher é presa por tentativa de homicídio contra namorado em Nobres

Policiais militares do 7º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (21.02), uma mulher, de 26 anos, suspeita por tentativa de homicídio contra o namorado, de 35 anos, em Nobres (122 km de Cuiabá).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 20h30, os militares foram informados pela equipe médica do hospital municipal de que um paciente havia dado entrada vítima de esfaqueamento.

Imediatamente, os policiais se deslocaram até a unidade de saúde e identificaram a suspeita. À Polícia Militar, ela relatou que teve um desentendimento com o namorado e que no momento da discussão foi agredida.

A mulher confessou ainda que, para se defender, pegou uma faca e atingiu a vítima na região do tórax. Após o atentado, ela pediu ajuda aos vizinhos para que encaminhassem o homem até uma unidade de saúde.

Conforme os médicos, o homem deverá ser transferido para o Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. A suspeita foi levada à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: GOV MT