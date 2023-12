Mulheres do Campo participam de Ciranda e Círculo de Construção de Paz

Nos dias 15 e 16 de dezembro, a cidade de Várzea Grande se transformou em um verdadeiro palco de magia, alegria e celebração durante o evento “Natal em VG é Tudo de Bom”. Realizado pela terceira vez consecutiva pela Prefeitura, através do Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras (GAAT) e da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, pelo evento passaram cerca de 25 mil pessoas nos dois dias de comemoração.

O prefeito Kalil Baracat avaliou os dois dias de celebração, afirmando: “É gratificante ver todas essas famílias participando deste momento especial em nossa cidade. O Natal em VG é realmente tudo de bom, e esperamos que todos tenham sentido a magia que transmitimos. Importante lembrar que a decoração natalina permanece aqui no Paço Municipal até o dia 08 de janeiro para que as famílias venham se encantar e comemorar”.

O primeiro dia foi marcado por momentos emocionantes, culminando na entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel pelo prefeito Kalil Baracat. Já o sábado, segundo dia de celebrações natalinas, encerrou com a tradicional carreata do Papai Noel da Coca-Cola. Diversos shows populares, apresentações musicais e de dança protagonizadas pelos talentosos alunos das escolas municipais de Várzea Grande e do projeto Caderno II encantaram o público.

O Papai Noel da Coca-Cola também deixou sua mensagem: “Desejo a todos um Feliz Natal repleto de amor, união e alegria. Que este espírito natalino permaneça em seus corações durante todo o ano.”

A grande sensação do evento foi o ônibus do Papai Noel, que, animado por personagens infantis, música e luzes, formou uma longa fila de famílias ansiosas para explorar a cidade de uma maneira única. O parque infantil também foi disputado pelas crianças, que puderam desfrutar, além disso, da Casa do Papai Noel para fotos e mensagens natalinas.

A primeira-dama e promotora de justiça, Kika Dorilêo Baracat, ressaltou a importância do evento, afirmando: “A festa não apenas une, mas também realiza sonhos de crianças e de seus familiares, que ficaram emocionados ao ver o Papai Noel, brincar e andar no ônibus. A felicidade estava estampada no rosto de cada uma”.

Além das atrações, do espírito natalino e da confraternização entre famílias e amigos, o evento contou com a venda de comidas típicas. Doze barracas foram destinadas a instituições que realizam ações sociais e de caridade, como o Lar dos Vicentinos São Vicente de Paulo para idosos e o Rotary Club. Elza Martins, voluntária do Rotary em Várzea Grande, destacou que toda a arrecadação com a venda dos pastéis será destinada aos projetos do Instituto Lions da Visão e para um projeto que atende crianças com câncer.

A decoração natalina, que permanece até o dia 08 de janeiro, transformou a cidade em um cenário mágico. O prédio da prefeitura está todo iluminado, com letras enormes desejando “Feliz Natal”, grandes símbolos como sinos, renas, um Papai Noel gigante e um presépio natalino lembrando o nascimento de Jesus. Uma árvore iluminada de 13 metros, um enorme presente gigante e um portal mágico, que lembra a carruagem da Cinderela em frente à Casa do Papai Noel, são opções encantadoras para fotos.

A festa contou ainda com a participação especial de Evandro Almeida dos Santos, de 14 anos, aluno da EMEB Paulo Freire, integrante do projeto Bate-Lata, que se apresentou no evento. Ele compartilhou sua emoção, revelando: “Ensaiamos a apresentação o ano todo para o Natal, e estar aqui hoje realizando isso é incrível”.

Diversas pessoas, como Larissa Fernanda Alves Paim, expressaram a alegria de participar: “O passeio no ônibus do Papai Noel foi mágico! As crianças adoraram”.

Kelly de Souza Lopes, mãe da Nicolli de 8 anos, emocionada, disse: “A festa foi maravilhosa, não esperava ver corais tão lindos. Nos emocionamos muito”.

Oilton Sebastião dos Reis, pai da Lúcia, elogiou a apresentação de balé da filha: “A performance dela foi incrível. Estamos orgulhosos”.

Marcela de Moraes, moradora do bairro Marajoara, ressaltou: “O Natal representa amor, paz e união. A festa ofereceu exatamente isso. Parabéns à prefeitura”.

Jane de Arruda Pires, diretora da EMEB Dirce Leite de Campos, comentou sobre as apresentações: “A festa está linda, as apresentações impecáveis. Cada criança se dedicou muito, e os pais estão emocionados”.

Marilse de Oliveira, visitante de Porto Velho, enfatizou a importância da festa para as famílias: “Estou aqui prestigiando a festa com minha neta. É uma oportunidade única de celebração e união familiar”.

Assim, “Natal em VG é Tudo de Bom” deixou não apenas lembranças, mas também a certeza de que o espírito natalino está vivo e pulsante em Várzea Grande. A cidade se despede das festividades, mas a magia do Natal continuará a brilhar até o próximo ano.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT