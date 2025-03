Mulheres do São Mateus tiveram um sábado especial com informações, serviços, beleza e bem-estar

A população pode contribuir com sugestões ou solicitar serviços entrando em contato diretamente pelo telefone (65) 98155-0609, disponível para ligações e mensagens via WhatsApp

A Prefeitura de Várzea Grande está empenhada em garantir vias mais seguras e trafegáveis para a população. Nesta semana, as equipes da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo realizaram serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade, atendendo demandas de moradores e melhorando a infraestrutura urbana.

Os trabalhos começaram na segunda-feira (17), com intervenções no bairro Chapéu do Sol e no Distrito de Bonsucesso. Na terça-feira (18), as equipes atuaram na Avenida Murilo Domingos – antiga Avenida 31 de Março – com a Rua 11 de Dezembro, no bairro Centro Sul, e no Terminal de Integração André Maggi, também localizado na mesma região.

Já na quarta-feira (19), os serviços se concentraram na Avenida Gonçalo Botelho e em outras vias do bairro Mangá, além da Rua da Independência, no bairro Centro Norte. As ruas Irmã Elvira e Pedro Alves Ferreira, no bairro Manga, também receberam atenção das equipes.

Na quinta-feira (20), os trabalhos continuaram na Avenida Verdão e na Rua Cel. Manuel Gomes, no bairro Manga, além da Avenida Julião de Brito, no Jardim União, e da Rua Maria do Carmo, no Parque do Lago. A ação visa não apenas melhorar a trafegabilidade, mas também prevenir acidentes e danos aos veículos.

A gestão da prefeita Flávia Moretti (PL) destaca com isso a importância desses serviços para a qualidade de vida dos moradores e reforçou o compromisso da gestão em manter as vias da cidade em boas condições. As equipes seguem empenhadas e continuarão atuando em diferentes regiões de Várzea Grande nas próximas semanas.

A população pode contribuir com sugestões ou solicitar serviços entrando em contato diretamente com a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo pelo telefone (65) 98155-0609, disponível para ligações e mensagens via WhatsApp. A Prefeitura de Várzea Grande reforça seu compromisso com a infraestrutura da cidade, trabalhando para garantir mais segurança e comodidade para todos.

