07/03/2025

Mulheres no Legislativo: secretária de Cultura da Câmara de Cuiabá fortalece a luta feminina nos órgãos públicos

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Celebrado desde 1975 em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher homenageia as mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho e igualdade salarial. A Câmara Municipal de Cuiabá tem se destacado na luta pelos direitos das mulheres e pela representatividade feminina na política, com oito vereadoras eleitas. Atualmente, a Mesa Diretora é composta exclusivamente por mulheres, um marco histórico, sendo a primeira Câmara Municipal do país com uma Mesa Diretora majoritariamente feminina.

Essa representatividade se estende às demais secretarias da Casa de Leis. Na nova legislatura, a Secretaria de Apoio à Cultura foi assumida por Rayhana Arnuti, esposa de Leonardo e mãe de Marco Antonio e Romeu. Formada em Direito, com especialização em coaching e consultoria de imagem e posicionamento, Rayhana compartilha sua experiência:

“Foi um grande desafio quando entrei, meu início na política. Estava grávida de seis meses e trabalhei até o último dia. Às vezes, sentimos preconceito por sermos mulheres e mães. As pessoas acham que, grávidas, ficamos impossibilitadas, o que não é verdade. Apesar disso, foi muito gratificante estar aqui e agora retornar em um cargo diferente”, afirma Rayhana.

Com oito vereadoras na Câmara de Cuiabá, Rayhana se sente mais à vontade em um ambiente mais feminino:

“Há uma sensação de leveza e liberdade, as ideias fluem melhor. Em ambientes muito masculinos, a mulher tende a ser mais introspectiva. A presença feminina traz acolhimento”, comenta.

Rayhana deixa um recado para as mulheres que iniciam suas carreiras e almejam cargos de liderança:

“Tenham coragem! As pessoas não conhecem nossa trajetória. Costumo dizer que a sorte me encontrou preparada. Ninguém imagina o que passei para estar aqui hoje. Minha maior inspiração é minha mãe, que me deu direção e me fez sonhar. Ela sempre acreditou em mim e viu que eu podia conquistar muito”, conclui.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT