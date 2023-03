Mulheres recebem atendimento especial no Restaurante Prato Popular em Cuiabá

Para encerrar a Semana da Mulher, a Comarca de Várzea Grande realizou na sexta-feira (10 de março), a 1ª Corrida e Caminhada da Mulher. A largada foi dada um frente ao Fórum de Várzea Grande, e reuniu mais de 100 mulheres, entre servidoras, magistradas, terceirizadas, credenciadas e estagiárias participaram das provas. As participantes puderam optar em cumprir os 5km da prova, no formato corrida ou caminhada. Para encerrar a Semana da Mulher, a Comarca de Várzea Grande realizou na sexta-feira (10 de março), a 1ª Corrida e Caminhada da Mulher. A largada foi dada um frente ao Fórum de Várzea Grande, e reuniu mais de 100 mulheres, entre servidoras, magistradas, terceirizadas, credenciadas e estagiárias participaram das provas. As participantes puderam optar em cumprir os 5km da prova, no formato corrida ou caminhada.

Uma série de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foram incentivadas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, no intuito de promover a confraternização entre as servidoras, e a troca de experiencias no enfrentamento das mais diversas formas de violência doméstica e familiar.

Para a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Christiane da Costa Marques Neves, uma das organizadoras da corrida, o momento é tomado pelo debate incansável acerca da proteção da mulher, e pela oportunidade da troca social, da confraternização e dos cuidados com a saúde física e emocional dessas mulheres.

“O Judiciário teve uma semana totalmente dedicada às mulheres, que não podem esquecer de sua força e do potencial de seus valores perante a sociedade. Apesar dos avanços, ainda são dias de enfrentamento, cabendo a todos, a reflexão sobre o papel ocupado pelas mulheres na transformação da sociedade, e o caminho que ainda temos a percorrer”, refletiu.

Na quinta-feira (09 de março), a juíza da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões, Jaqueline Cherulli realizou a palestra "Olhando para o Feminino".

Uma rotina de trabalho intensa, e a necessidade de cuidados cada vez maiores com a família, têm levado mulheres a negligenciar sinais evidentes de cansaço físico e exaustão emocional. Mecanismos para o combate à violência doméstica e o enfrentamento ao feminicídio também estiveram no centro das discussões promovidas pelo Poder Judiciário.

Pensando no acolhimento dessas mulheres, a juíza Jaqueline Cherulli encontrou durante a palestra, a oportunidade de proporcionar às servidoras um momento para a troca de experiências e motivação pessoal.

“Hoje, foi um momento de afago às mulheres da nossa comarca, onde tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos com a nossa essência, e o nosso eu feminino. Nós mulheres somos fortes, e faz parte da nossa força, reconhecermos os nossos limites. Tivemos aqui a oportunidade de trocar experiências, e compreender que precisamos de um momento para cuidar do nosso feminino, lembrando sempre da nossa ancestralidade que nos trouxe até aqui. Foi um momento de comunhão entre diferentes potências femininas, harmonizadas entre si”, comemorou.

Naiara Martins/ Fotos: Alair Ribeiro

Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT