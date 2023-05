Município de Jauru recebe Mutirão da Cidadania, idealizado pela primeira-dama de MT, nesta terça-feira (30)

O Mutirão da Cidadania, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, estará presente no município de Jauru, a cerca de 410 quilômetros de Cuiabá, nesta terça-feira (30.05). Realizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), a ação oferece diversos serviços de cidadania aos moradores da região.

O evento será realizado no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da Família, localizado na rua da Agricultura, das 8 às 17 horas. Os serviços de cidadania e sociais que serão oferecidos aos moradores do município e região são: atendimentos pela equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine); orientação jurídica pelo Procon estadual; roda de conversa e palestras voltadas para a prevenção e o combate à violência doméstica; emissão de carteira do idoso; foto 3×4; plastificação de documentos e requerimento de segunda via de documentos pessoais.

Desde o dia 8 de maio, a equipe da Setasc tem visitado alguns municípios levando os serviços do Mutirão da Cidadania, como São Pedro da Cipa, Juscimeira, Dom Aquino, Sorriso e Tapurah. O próximo município a ser visitado será Conquista D’Oeste, no dia 1º de junho, primeira cidade a receber a ação no mês de junho. A agenda do mutirão terá continuidade durante todo o próximo mês nos municípios de Ponte Branca, Araguainha, São José do Povo, Santo Afonso, Tangará da Serra e Barra do Bugres. As datas serão divulgadas posteriormente.

Em março

Este ano, as ações do Mutirão da Cidadania, com o ônibus Lilás, tiveram início em março, sendo realizado em oito municípios da baixada cuiabana, atendendo cerca de cinco mil pessoas. Foram atendidos os municípios de Acorizal, Santo Antônio do Leverger, Jangada, Rosário Oeste, Nobres, Nossa Senhora do Livramento e Barão de Melgaço. Em Cuiabá foi realizado no Distrito do Coxipó do Ouro, Distrito de Nossa Senhora da Guia e no bairro Jardim Renascer.