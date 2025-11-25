Município e Justiça Eleitoral reforçam ações para avançar com biometria em Acorizal

O secretário de Finanças de Acorizal, Arcilio Cruz, recebeu, nesta segunda-feira (24.11), o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá, Moacir Rogério Tortato, para uma reunião dedicada ao fortalecimento das ações de cadastramento biométrico no município. Na ocasião, o representante da administração municipal se comprometeu a atuar na notificação do eleitorado pendente, por meio de busca ativa.

Atualmente, do total de 7.221 pessoas aptas ao voto em Acorizal, 96,70%, ou seja, 6.983 já fizeram o cadastro da biometria na Justiça Eleitoral. Com o apoio da Prefeitura, o objetivo é avançar para bater a meta de 98% do eleitorado com biometria, ou seja, aumentar o índice em 1,3%.

A reunião tratou justamente de estratégias conjuntas para intensificar a força-tarefa de mobilização ao projeto Biometria 100%, coordenado pela Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-MT. A Administração Municipal confirmou apoio direto ao projeto e, com a notificação das pessoas pendentes de cadastro biométrico, por meio de busca ativa, ampliará o alcance das ações da 1ª Zona Eleitoral.

O secretário de Finanças de Acorizal, Arcilio Cruz, conhecido popularmente como Chindo, reforçou a importância de a população fazer o cadastro biométrico, como forma de garantir mais segurança, confiabilidade e integridade ao processo eleitoral. “A integração institucional é fundamental para alcançar a meta de 100% dos eleitores e eleitoras biometrizados”, frisou.

O juiz eleitoral Moacir Tortato ressaltou que a biometria é essencial para a segurança do voto e para a transparência do processo democrático. “Com planejamento, cooperação e engajamento, podemos avançar para garantir que todos os cidadãos e cidadãs estejam regularizados e aptos a participar das próximas eleições com segurança e tranquilidade”.

Também participaram do encontro o chefe de cartório da 1ª ZE, Antonio Henrique Ricci Boaventura, e o oficial de Justiça, Valdecyl Guimarães, além de representantes da Administração Municipal.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra cinco homens em pé lado a lado, posando para a foto em um ambiente interno. Todos estão sorrindo e fazendo o gesto de positivo com o polegar levantado. Eles vestem roupas casuais ou sociais leves, e ao fundo há uma janela com persiana e parte de uma mesa. O cenário sugere um registro de reunião ou encontro institucional.

Fonte: TRE – MT