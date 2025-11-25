ELEIÇÕES
Município e Justiça Eleitoral reforçam ações para avançar com biometria em Acorizal
O secretário de Finanças de Acorizal, Arcilio Cruz, recebeu, nesta segunda-feira (24.11), o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá, Moacir Rogério Tortato, para uma reunião dedicada ao fortalecimento das ações de cadastramento biométrico no município. Na ocasião, o representante da administração municipal se comprometeu a atuar na notificação do eleitorado pendente, por meio de busca ativa.
Atualmente, do total de 7.221 pessoas aptas ao voto em Acorizal, 96,70%, ou seja, 6.983 já fizeram o cadastro da biometria na Justiça Eleitoral. Com o apoio da Prefeitura, o objetivo é avançar para bater a meta de 98% do eleitorado com biometria, ou seja, aumentar o índice em 1,3%.
A reunião tratou justamente de estratégias conjuntas para intensificar a força-tarefa de mobilização ao projeto Biometria 100%, coordenado pela Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-MT. A Administração Municipal confirmou apoio direto ao projeto e, com a notificação das pessoas pendentes de cadastro biométrico, por meio de busca ativa, ampliará o alcance das ações da 1ª Zona Eleitoral.
O secretário de Finanças de Acorizal, Arcilio Cruz, conhecido popularmente como Chindo, reforçou a importância de a população fazer o cadastro biométrico, como forma de garantir mais segurança, confiabilidade e integridade ao processo eleitoral. “A integração institucional é fundamental para alcançar a meta de 100% dos eleitores e eleitoras biometrizados”, frisou.
O juiz eleitoral Moacir Tortato ressaltou que a biometria é essencial para a segurança do voto e para a transparência do processo democrático. “Com planejamento, cooperação e engajamento, podemos avançar para garantir que todos os cidadãos e cidadãs estejam regularizados e aptos a participar das próximas eleições com segurança e tranquilidade”.
Também participaram do encontro o chefe de cartório da 1ª ZE, Antonio Henrique Ricci Boaventura, e o oficial de Justiça, Valdecyl Guimarães, além de representantes da Administração Municipal.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra cinco homens em pé lado a lado, posando para a foto em um ambiente interno. Todos estão sorrindo e fazendo o gesto de positivo com o polegar levantado. Eles vestem roupas casuais ou sociais leves, e ao fundo há uma janela com persiana e parte de uma mesa. O cenário sugere um registro de reunião ou encontro institucional.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
TRE-MT aprimora acompanhamento de produtividade processual com painel integrado
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) implementou painéis de acompanhamento da produtividade processual, acessível aos Cartórios Eleitorais e à administração do Tribunal. Por meio dos sistemas, é possível acompanhar a gestão dos processos eleitorais, com ênfase nas metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e pela Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-MT.
A iniciativa é fruto do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Soluções Corporativas (CSCOR), vinculada à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI). Segundo o coordenador de Soluções Corporativas, Carlos Henrique Cândido, os painéis agora disponibilizados representam um avanço no acompanhamento processual. “As informações, anteriormente obtidas exclusivamente da base de dados do PJe (Processo Judicial Eletrônico), agora são complementados com informações de processamento, recebidas diretamente do CNJ. Isso possibilitou agregar uma camada especial de inteligência na análise dos dados”, explicou.
Ainda de acordo com o coordenador, esta solução é uma das entregas do Plano de Transformação Digital, orientado pela Resolução Nº 370, de 28 de janeiro de 2021.
Ao acessar os painéis, magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Justiça Eleitoral de Mato Grosso podem acompanhar o andamento do cumprimento das Metas Nacionais do CNJ, a litigiosidade e a taxa de congestionamento dos processos.
Para a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, a implantação desses painéis representa um salto qualitativo no acompanhamento da produtividade e fortalece a governança do Tribunal. “Ao integrar dados do PJe e informações fornecidas diretamente pelo CNJ, ganhamos uma visão mais precisa, transparente e estratégica do andamento dos processos. Isso nos permite aprimorar a tomada de decisões, identificar gargalos e orientar esforços para o cumprimento das Metas Nacionais, sempre com foco na eficiência e na prestação de um serviço cada vez melhor à sociedade. Parabenizo a equipe da STI e da CSCOR pelo trabalho técnico e pela dedicação em entregar uma ferramenta moderna, alinhada ao nosso compromisso permanente com a inovação e a melhoria contínua da Justiça Eleitoral de Mato Grosso”.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um layout institucional do TRE-MT com destaque para o painel “Painéis 365 MT” no centro, representado por um gráfico de seta ascendente. Abaixo dele, há três ícones em formato de hexágono indicando áreas monitoradas: Metas Nacionais, Litigiosidade (Em homologação) e Taxa de Congestionamento (Em homologação). No canto inferior esquerdo aparece a indicação de desenvolvimento pela SECD, e no superior esquerdo, o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. O fundo é composto por linhas curvas em tom claro, criando um visual moderno e clean.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Palestra online sobre letramento racial no serviço público ocorre nesta segunda (24); inscrições ainda estão abertas
Em razão da celebração do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) incentiva servidores e servidoras a participarem da palestra “Letramento Racial no Serviço Público”, proferida pela professora Ynaê Lopes dos Santos. A ação educacional, organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorre nesta segunda-feira (24.11), das 15h às 16h (horário de Brasília), em formato online pela plataforma Teams. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até uma hora antes do evento, às 13h (horário de MT). Para se inscrever, clique aqui.
A palestra busca atender à necessidade do enfrentamento ao racismo estrutural e institucional. Dessa forma, a Justiça Eleitoral procura valorizar a diversidade e promover a equidade racial no serviço público, além de estimular uma cultura de reconhecimento e respeito às diferenças. Para os(as) servidores(as) do Tribunal, a iniciativa é uma oportunidade de refletir sobre seu papel na desconstrução de práticas discriminatórias.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, reforça o compromisso da Justiça Eleitoral com um ambiente de trabalho mais justo e consciente. “Iniciativas como esta nos convidam a ampliar nossa percepção sobre desigualdades ainda presentes na sociedade e a reconhecer o impacto das nossas atitudes no cotidiano institucional. Que este momento de aprendizado fortaleça nosso empenho em construir relações mais respeitosas, ampliar oportunidades e assegurar que cada pessoa seja tratada com dignidade no serviço público”, destacou.
Palestrante
Ynaê Lopes dos Santos é pesquisadora e especialista em História da Escravidão nas Américas, Relações Raciais e História da População Negra no Brasil; doutora, mestra e bacharel em História Social pela Universidade de São Paulo (USP); professora adjunta de História da América na Universidade Federal Fluminense (UFF); atua no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH-UFF); bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq; vice coordenadora do Grupo de Trabalho Afro-Américas da Associação Nacional de História (ANPUH); e é autora dos livros “Além da Senzala” e “História da África e do Brasil Afrodescendente”.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) em um dia ensolarado. O edifício é grande, de vários andares, com detalhes arquitetônicos em amarelo e estruturas brancas. Na parte superior, aparece a identificação “Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso”. Em frente ao prédio há bandeiras hasteadas, algumas palmeiras e plantas ornamentais. Um portão metálico branco compõe a entrada.
Fonte: TRE – MT
Município e Justiça Eleitoral reforçam ações para avançar com biometria em Acorizal
Projeto Articulação Propositiva – Visitas Técnicas recebe ouvidores da Região Norte
Conselheiros Tutelares de Cuiabá recebem formação em Justiça Restaurativa e Círculos de Paz
Ministério da Saúde lança novo painel de vacinação contra a Influenza
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campos de Júlio
Segurança
Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campos de Júlio
A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (25.11), um mandado de prisão definitivo em desfavor de um homem, de...
PRF recupera veículo roubado e prende homem com mandado de prisão na BR-364, em Cuiabá (MT)
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e prendeu um homem que possuía mandado de prisão em aberto...
Força Tática impede faccionados de torturarem 14 pessoas e prende 3 membros em Poxoréu
Policiais militares da Força Tática do 11º Comando Regional resgataram 14 pessoas que seriam submetidas a sequestro e tortura por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Escritor, ator e dramaturgo conhece projeto “Do Brincar ao Escrever” e parabeniza educação racial em Sinop
-
CIDADES6 dias atrás
Parque Florestal é reaberto em Sinop com foco ampliado em educação ambiental e visitação consciente
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde abre 784 vagas para o INCA. Processo seletivo é destinado a profissionais especialistas em 20 áreas de atuação
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura promove capacitação para debater equidade étnico-racial e combate ao racismo em Sinop
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop promove limpeza de praça pública do Residencial Belvedere I
-
TCE MT6 dias atrás
TCE emite recomendações a municípios após diagnóstico revelar déficit e fragilidades na oferta de educação infantil em Mato Grosso
-
TCE MT6 dias atrás
Sérgio Ricardo integra Comissão Interinstitucional para fortalecer transparência e controle das emendas impositivas
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura não abre nesta quinta (20) e sexta-feira (21); veja o que funciona na saúde