Municípios da 23ª Zona Eleitoral serão contemplados por mutirões de atendimento

A Justiça Eleitoral, por meio da 23ª Zona Eleitoral (ZE), realizará mutirões de atendimento em duas localidades da região, no mês de outubro. O distrito de Colorado do Norte, no município de Nova Canaã do Norte (682 km de Cuiabá), receberá o mutirão nesta sexta-feira (17.10), das 9h às 15h, no Clube Cultural da Amizade (CCA). A Justiça Eleitoral já identificou 167 eleitores e eleitoras com pendências eleitorais no distrito e convocou-os(as) a procurar o atendimento. A iniciativa ocorrerá durante o evento da Prefeitura Municipal.

A ação no município de Itaúba (a 581 km da capital mato-grossense) será nos dias 30 e 31 de outubro, das 9h às 16h, na Câmara Municipal, localizada na Rua Márcio Perin, nº 1511, Cidade Alta. Vale ressaltar que eleitores e eleitoras de outras localidades da 23ª ZE também podem usufruir dos serviços, assim como pessoas de outras zonais eleitorais.

Câmara Municipal de Itaúba

Segundo o chefe de Cartório da 23ª Zona Eleitoral, Carlos Gomes dos Santos, os mutirões de atendimento são uma oportunidade de aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral da população. “Com essa iniciativa, conseguimos levar nossos serviços a locas mais distantes e facilitar o acesso de quem, muitas vezes, tem dificuldade de se deslocar até o cartório”.

Serão ofertados os serviços: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, emissão de segunda via, regularização do título, emissão de guia para quitação de multa eleitoral e, como foco, a coleta biométrica. A ação faz parte da campanha Biometria 100%, que busca ampliar a cobertura biométrica do estado para, no mínimo, 98% do eleitorado em 2025.

Panorama biométrico

A 23ª Zona Eleitoral contempla os municípios de Colíder, Nova Canaã do Norte, Itaúba e Nova Santa Helena. A 23ª ZE possui 40.605 eleitores e eleitoras, em que 37.413 (92,14%) pessoas já cadastraram a biometria e 3.192 (7,86%) não prestaram o serviço.

O eleitorado de Nova Canaã do Norte é composto por 10.383 pessoas; destas, 9.109 (87,73%) realizaram a coleta biométrica e 1.274 (12,27%) ainda não cadastraram. O município de Itaúba conta com 4.109 aptos(as) a votar, com 3.812 (92,77%) em dia com a biometria e 297 (7,23%) pessoas sem o cadastro.

Estrutura

Os dois servidores da Justiça Eleitoral que atuarão nos mutirões terão à disposição toda a estrutura necessária para realizar os atendimentos, como os kits biométricos. Cada kit contém: computador portátil, scanner para coleta da biometria, pad para assinatura e case para ambientação e transporte de equipamento.

Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)

#PraTodosVerem: A primeira fotografia mostra a fachada do Clube Cultural da Amizade, no distrito de Colorado do Norte. As paredes são azuis, com uma rampa de acessibilidade ao lado. Na frente, há uma faixa de grama. A segunda imagem identifica a fachada da Câmara Municipal de Itaúba, com letreiro espelhado e paredes em preto e amarelo. A porta principal é de vidro e há cadeiras na frente da construção.

Fonte: TRE – MT