ELEIÇÕES
Municípios da 23ª Zona Eleitoral serão contemplados por mutirões de atendimento
A Justiça Eleitoral, por meio da 23ª Zona Eleitoral (ZE), realizará mutirões de atendimento em duas localidades da região, no mês de outubro. O distrito de Colorado do Norte, no município de Nova Canaã do Norte (682 km de Cuiabá), receberá o mutirão nesta sexta-feira (17.10), das 9h às 15h, no Clube Cultural da Amizade (CCA). A Justiça Eleitoral já identificou 167 eleitores e eleitoras com pendências eleitorais no distrito e convocou-os(as) a procurar o atendimento. A iniciativa ocorrerá durante o evento da Prefeitura Municipal.
A ação no município de Itaúba (a 581 km da capital mato-grossense) será nos dias 30 e 31 de outubro, das 9h às 16h, na Câmara Municipal, localizada na Rua Márcio Perin, nº 1511, Cidade Alta. Vale ressaltar que eleitores e eleitoras de outras localidades da 23ª ZE também podem usufruir dos serviços, assim como pessoas de outras zonais eleitorais.
Segundo o chefe de Cartório da 23ª Zona Eleitoral, Carlos Gomes dos Santos, os mutirões de atendimento são uma oportunidade de aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral da população. “Com essa iniciativa, conseguimos levar nossos serviços a locas mais distantes e facilitar o acesso de quem, muitas vezes, tem dificuldade de se deslocar até o cartório”.
Serão ofertados os serviços: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, emissão de segunda via, regularização do título, emissão de guia para quitação de multa eleitoral e, como foco, a coleta biométrica. A ação faz parte da campanha Biometria 100%, que busca ampliar a cobertura biométrica do estado para, no mínimo, 98% do eleitorado em 2025.
Panorama biométrico
A 23ª Zona Eleitoral contempla os municípios de Colíder, Nova Canaã do Norte, Itaúba e Nova Santa Helena. A 23ª ZE possui 40.605 eleitores e eleitoras, em que 37.413 (92,14%) pessoas já cadastraram a biometria e 3.192 (7,86%) não prestaram o serviço.
O eleitorado de Nova Canaã do Norte é composto por 10.383 pessoas; destas, 9.109 (87,73%) realizaram a coleta biométrica e 1.274 (12,27%) ainda não cadastraram. O município de Itaúba conta com 4.109 aptos(as) a votar, com 3.812 (92,77%) em dia com a biometria e 297 (7,23%) pessoas sem o cadastro.
Estrutura
Os dois servidores da Justiça Eleitoral que atuarão nos mutirões terão à disposição toda a estrutura necessária para realizar os atendimentos, como os kits biométricos. Cada kit contém: computador portátil, scanner para coleta da biometria, pad para assinatura e case para ambientação e transporte de equipamento.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A primeira fotografia mostra a fachada do Clube Cultural da Amizade, no distrito de Colorado do Norte. As paredes são azuis, com uma rampa de acessibilidade ao lado. Na frente, há uma faixa de grama. A segunda imagem identifica a fachada da Câmara Municipal de Itaúba, com letreiro espelhado e paredes em preto e amarelo. A porta principal é de vidro e há cadeiras na frente da construção.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Cartório faz balanço de mutirões eleitorais na cadeia e na igreja, em Colniza
O cartório da 11ª Zona Eleitoral computou 80 atendimentos em dois mutirões eleitorais realizados em Colniza, município distante a 1.057 km de Cuiabá. O primeiro mutirão foi promovido no dia 11 de outubro nas dependências do templo-sede da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, onde foram realizados 37 atendimentos, enquanto o segundo mutirão ocorreu no dia 14, na Cadeia Pública de Colniza, e quantificou 43 atendimentos.
Na igreja, o balanço mostra que foram realizadas 37 revisões cadastrais, 4 alistamentos (primeiro título) e 6 transferências de domicílio. Já na cadeia pública, foram 23 revisões cadastrais, 11 alistamentos e nove transferências de domicílio. Ambos os mutirões compreendem a zona urbana do município e foram realizados no horário das 9h às 16h. O levantamento não contabilizou outras atividades, como quitação de multas e emissão de certidões e segunda via, por exemplo.
Para a realização do mutirão na cadeia pública, o trabalho foi planejado e executado em parceria com a direção daquela unidade prisional. Na ação na igreja, o trabalho contou com a colaboração da Câmara Municipal, que, por sua vez, apoiou o mutirão com o espaço, servidores e equipamentos necessários, bem como a divulgação dos serviços junto à população. A Justiça Eleitoral está presente no município por meio de uma Central de Atendimento, enquanto a sede do cartório fica em Aripuanã (a 180 km de Colniza).
Em Colniza, o índice de cobertura biométrica é de 68,27%, o que representa um eleitorado de 12.921 pessoas. O município ocupa a 139ª posição entre os 142 do Estado. O número de eleitores e eleitoras sem biometria é considerado elevado — cerca de 6.005 pessoas, o correspondente a 31,73%. Em Colniza, são 18.926 pessoas aptas a votar. As informações são da Campanha Biometria 100%, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT). O objetivo da campanha é ampliar o cadastramento eleitoral no estado para, no mínimo, 98% em 2025.
Na Cadeia Pública de Colniza estão presos provisórios e condenados. Neste último caso, as pessoas têm os direitos políticos suspensos e, por isso, não podem votar nem ser votadas. Mesmo assim, a revisão eleitoral reflete na manutenção de direitos, como o acesso ao auxílio-reclusão, que é um benefício pago apenas aos dependentes do segurado que esteja preso.
No sistema carcerário brasileiro, apenas pessoas com prisão provisória — aquelas sob custódia da Justiça que ainda não tiveram condenação definitiva — têm direito ao voto. Isso significa que presos e presas com condenação criminal transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) e pessoas que perderam os direitos políticos não podem votar.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma cena de atendimento biométrico da Justiça Eleitoral em uma área externa. Nela, há quatro pessoas no total: duas pessoas sentadas de frente para as mesas onde estão outras duas pessoas, operando computadores. Painéis verticais cinzas, possivelmente telas de privacidade ou fundos de fotografia/vídeo, estão posicionados entre os atendentes e os que esperam/estão sendo atendidos. Um ring light pode ser visto preso à mesa da mulher.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Laboratório de Inovação do TRE-MT oferece oficina no “Outubro Movimente 2025”
O Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (LIODS-TRE-MT) conduzirá uma oficina online no evento “Outubro Movimente 2025 – 5 Anos de Conexões que Transformam: Inovação, Colaboração e Serviço Público para o Futuro”. A oficina “Levando o processo de inovação a sério” ocorrerá no dia 21 de outubro, das 14h às 16h, via Google Meet, e será conduzida pelo líder do laboratório, Benedito Antonio da Costa. A participação do TRE-MT ocorre por meio da Rede InovaGov, que busca o aperfeiçoamento do serviço público por meio da inovação.
A oficina promoverá atividades para a reflexão da necessidade de uma governança inovadora, que parte da estruturação de um processo de inovação. O laboratório disponibilizará 200 vagas, com foco nos servidores públicos. As inscrições são divulgadas pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (Seplag-MT) e podem ser efetuadas até 21 de outubro. Para acessar o formulário de inscrição, clique aqui.
“Um processo inovação é um conjunto de atividades inter-relacionadas, geralmente planejadas e realizadas sob condições controladas, com o objetivo de gerar valor. No contexto do TRE-MT, o objetivo é sistematizar a captação de ideias, o desenvolvimento e a implementação de inovações, garantindo um ciclo contínuo de aprendizado e melhoria”, explica o líder do LIODS-TRE-MT, Benedito Antonio da Costa.
A participação da InovaGovMT no evento fortalece a atuação em rede, amplia o alcance das práticas inovadoras e encoraja a troca de experiências. O TRE-MT, por sua vez, contribui com expertise em governança e inovação no Judiciário, reforçando a importância de processos estruturados no serviço público.
Benedito da Costa é graduado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com especialização em Direito Constitucional Eleitoral pela Universidade de Brasília (UnB), em Direito Ambiental pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e em Direito Administrativo pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (UNIDERP). Também é Mestre e Doutorando em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Atuou como assessor de Governança em Gestão de Pessoas do TRE-MT. Atualmente, lidera o laboratório de inovação do TRE-MT e é autor do livro “Gestão Participativa de Riscos e Cidades Sustentáveis”.
Rede InovaGovMT
A Rede de Inovação surgiu com um acordo de cooperação técnica entre órgãos estaduais dos três poderes. Além do TRE-MT, também participam: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e Governo do Estado de Mato Grosso (GovMT).
Para a residente técnico-administrativa da Seplag-MT, Maria Cristina Alves Ormond, “a parceria estabelecida entre os órgãos públicos possui grande relevância estratégica, pois promove a união de competências, experiências e recursos que, de forma isolada, dificilmente alcançariam o mesmo impacto”. Ela ainda destacou que essa integração fortalece a eficiência e eficácia dos processos públicos, ampliando a capacidade de resposta do estado. “Para a sociedade, o reflexo é a melhoria na qualidade dos serviços prestados e a construção de uma gestão pública mais transparente, participativa e orientada a resultados. A parceria não apenas moderniza a administração, mas também reforça a confiança do cidadão nas instituições públicas”, concluiu.
Outubro Movimente
O evento foi criado em 2021 pela Coordenadoria de Intraempreendedorismo e Inovação em Práticas Públicas (SINOVA/Seplag-MT). O objetivo do projeto é trazer protagonismo ao servidor público, por meio de atividades que estimulam a criatividade, a colaboração e o intraempreendedorismo.
A edição de 2025 ocorrerá entre os dias 14 e 24 de outubro, com oficinas, ideathom (maratona criativa para geração de soluções e ideias inovadoras), palestras e talks. O foco da edição, que comemora cinco anos de evento, é construir um ecossistema saudável de inovação, integrar tecnologias emergentes e incentivar saídas criativas para desafios reais da administração. A programação geral e as inscrições podem ser acessadas pelo site da SINOVA-MT.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra o card de divulgação do evento, em cor roxa e amarela. Há uma foto do líder do LIODS-TRE-MT, Benedito Antonio da Costa. Abaixo, estão os logos do Outubro Movimente 2025 e do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). Nos cantos inferior direito e superior esquerdo, há triângulos amarelos para design.
Fonte: TRE – MT
Gestões municipais encerram 2024 com superávit e boa avaliação fiscal
Katiuscia Manteli destaca consenso que reduziu perdas com adicional de insalubridade e elogia diálogo entre Câmara e Prefeitura
Prefeita discute melhorias salariais para motoristas de ambulância
Prefeitura apresenta novo modelo de aprovação simplificada para condomínios fechados
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
Segurança
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis
Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
