Municípios de Mato Grosso recebem novos cursos do SER Família Capacita; confira quais

Os proprietários de veículos com placas terminadas em 5, 6 e 7 devem ficar atentos ao prazo para garantir o desconto de 3% no pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. O benefício é válido até esta terça-feira (22.4).

Após essa data, o contribuinte poderá optar pelo parcelamento do imposto em até oito vezes consecutivas ou realizar o pagamento integral sem desconto até o dia 30 de abril.

O calendário de vencimento do IPVA 2025 foi organizado de acordo com o final da placa, com prazos distribuídos entre os meses de março, abril e maio. Para os veículos com placas terminadas em 8, 9 e 0, o desconto de 5% será concedido até 12 de maio, e o de 3% até 20 de maio. O prazo final para pagamento sem desconto ou da primeira parcela será 30 de maio de 2025.

No caso de parcelamento, cada parcela deve ter valor mínimo equivalente a 25% da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF-MT) vigente no mês. Todas as parcelas devem ser quitadas até dezembro de 2025, sem possibilidade de prorrogação.

As guias para pagamento estão disponíveis no site oficial da Secretaria de Fazenda (www.5.sefaz.mt.gov.br). O contribuinte pode emitir o documento informando o número do Renavam ou do chassi do veículo.

Para quem perdeu o prazo

Proprietários de veículos com placas terminadas em 1, 2, 3 e 4 que não pagaram o IPVA em março perderam o direito ao desconto. Os valores agora estão sujeitos à cobrança de juros e multa por atraso, mas ainda podem ser parcelados em até seis vezes.

Desconto do Nota MT

Participantes do programa Nota MT também podem obter abatimento adicional no IPVA. Os pontos acumulados podem ser utilizados para desconto de até R$ 700, valor que pode ser somado aos descontos previstos no calendário.

Para isso, é necessário acessar o site ou aplicativo do Nota MT e resgatar os pontos antes de emitir a guia de pagamento. Após a confirmação da aplicação do desconto, o contribuinte pode escolher a forma de pagamento e gerar o boleto no site da Sefaz. O resgate dos pontos deve ser feito com pelo menos dois dias de antecedência ao vencimento do imposto, conforme o final da placa.

