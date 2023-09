Municípios de MT devem aderir a sistema da Seaf para receber percentual do ICMS voltado à agricultura familiar

Em continuidade às programações do Festeja Sinop, o prefeito Roberto Dorner (Republicanos), entrega nesta terça-feira (12), às 9h, o Centro de Referência de Assistência Social Boa Esperança totalmente revitalizado, com investimentos de cerca de R$ 135,4 mil, entre recursos próprios e federais. A unidade passou por uma modernização ampla na estrutura interna e externa e agora conta com mais três salas de atendimento, um espaço de leitura para as crianças, fachada e pintura nova, bem como uma recepção maior para oferecer mais conforto aos moradores do bairro e região que buscam os serviços socioassistenciais no local.

A obra ainda contemplou toda parte elétrica do CRAS, que passou por manutenção. Também foram instalados quatro ares-condicionados novos, trocado o piso antigo por porcelanato, feita troca de forro, instaladas portas de vidro temperado na entrada, ampliadas três salas para uso da equipe técnica e do Programa Criança Feliz. “Com essa melhoria na estrutura, agora nós temos mais qualidade de vida, tanto os usuários quanto os servidores. A recepção ficou arejada depois da instalação das portas de vidro, com o ar-condicionado eles podem esperar com tranquilidade. Foi um olhar humanizado do prefeito Roberto Dorner e da secretária Scheila. Nós tínhamos uma estrutura de energia que caía frequentemente e agora não temos mais esse problema”, relatou a coordenadora da unidade, Vanda Novais Saltareli.

O espaço infantil da unidade também recebeu atenção especial e foi adaptado para acolher crianças entre 2 até 6 anos, com brinquedos, livros, pinturas temáticas e adesivos lúdicos à infância. Outra novidade é o pergolado que está sendo construído na área externa do CRAS, para proporcionar momentos agradáveis de confraternização e descanso.

A secretária de Assistência Social, Trabalho e Habitação, destacou a importância da obra de revitalização do CRAS. “A unidade do Boa Esperança foi inaugurada em 2008 e necessitava desta melhoria na estrutura. Ouvimos e atendemos a demanda da equipe. Nosso desejo é entregar um atendimento de qualidade aos moradores, com mais dignidade, e também ofertar as melhores condições de trabalho aos servidores, e ter um espaço ampliado com toda estrutura modernizada, faz toda diferença”, considerou.

A modernização do CRAS contou ainda com a ação conjunta dos alunos do curso de revestimento de piso cerâmico, do Programa Qualifica Sinop. A turma colocou em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula trocando todo o piso da cozinha. “O aproveitamento da turma foi muito bom, pois todos participaram e aprenderam algo novo, seja sobre um tipo de material, ferramenta, alguma técnica diferente que alguém realiza. Realizar as aulas práticas em lugares que serão usados pela comunidade, como é o caso do CRAS, torna-se ainda mais gratificante, porque entregamos um serviço que será usado no local diariamente, em benefício da população”, declarou o professor, Olavo Cobianchi.

O Festeja Sinop é uma realização da Prefeitura de Sinop, com patrocínio do Grupo Sinop, MB Engenharia e Meio Ambiente, Shopping Sinop, Energize-C Eletropostos e apoio da Câmara Municipal de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT