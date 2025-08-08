Connect with us

Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT

Publicado em

08/08/2025
Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
Ilustração
Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar.

Municípios devem designar servidores efetivos para funções essenciais à execução da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133), conforme exigência da própria legislação. O entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) responde a consulta formulada pela Prefeitura de Peixoto de Azevedo, apreciada na sessão ordinária desta terça-feira (5).

No processo, sob relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, o município questionava sobre a possibilidade de deixar de observar a exigência da norma, admitindo, por exemplo, a designação de servidores comissionados ou não efetivos para desempenho das funções essenciais à execução da Lei de Licitações, diante da autonomia dos entes federativos na gestão de pessoal.

Em seu voto, por sua vez, o relator apontou que está consolidado o entendimento de que a regra prevista no art. 7º, I, da Lei n.º 14.133/2021 possui natureza de norma geral, de observância obrigatória por todos os entes federativos, inclusive os municípios.

“Ainda que a redação legal empregue o termo preferencialmente, a doutrina e jurisprudência especializadas, bem como o Tribunal de Contas da União (TCU) e demais Cortes de Contas, têm assentado que a diretriz não é uma faculdade discricionária, mas sim uma regra cuja exceção deve ser fundamentada, motivada, ou seja, adequadamente justificada”, sustentou.

Ainda conforme o conselheiro, a designação de servidores comissionados ou não efetivos é possível apenas quando demonstrada a ausência de servidores efetivos com qualificação compatível e desde que cumpridos os requisitos legais de qualificação técnica e de segregação de funções previstos na referida Lei.

“Essa interpretação, além de preservar a segurança jurídica e a impessoalidade na gestão pública, assegura o fiel cumprimento da legislação das contratações públicas”, salientou. O relator seguiu parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (CPNJur) e seu posicionamento foi acompanhado por unanimidade do Plenário.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

TCE MT

TCE-MT realiza campanha e reforça estoques do MT-Hemocentro

Published

1 hora atrás

on

08/08/2025

By

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
Ilustração
Servidores do TCE participam da 2ª campanha de doação de sangue de 2025 Clique aqui para ampliar.

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reforçou a parceria com o MT-Hemocentro na 2ª campanha de doação de sangue deste ano. Os servidores interessados em contribuir foram recebidos no ônibus de coleta, que permaneceu no estacionamento do TCE-MT ao longo desta quinta-feira (7).

Durante o mês de agosto, o incentivo às doações de sangue é reforçado, já que sucede o mês de férias em que muitos doadores deixam de realizar a contribuição. Como único banco de sangue público de Mato Grosso, o estoque de bolsas precisa ser constantemente preenchido com todos os tipos de sangue para suprir a demanda.

 “A gente começa o mês de agosto precisando repor os estoques de sangue do Hemocentro, que atende todos os hospitais da Capital e de todo o interior do estado”, esclareceu o médico responsável pelo setor de doações do MT-Hemocentro, Manoel Romulo Rizental Pinto. “É muito importante podermos sempre contar com parceiros como TCE-MT nessa missão”, completou.

A campanha e a parceria são feitas por meio do TCE-MT, mas servidores e colaboradores de todos os órgãos localizados no Centro Político Administrativo podem participar, conforme explicou a técnica do NQVT, Luciana Salém. “O Tribunal tem o comprometimento de auxiliar nos estoques de sangue do estado, então realizamos três campanhas ao ano, com intervalo de 90 dias, porque é o prazo seguro entre uma doação e outra”, pontuou.

Um dos adeptos à campanha é o engenheiro eletricista da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT, Urbano Araujo França. Ele conta que é doador de sangue há mais de 10 anos, mas precisou passar por uma cirurgia e achou que não pudesse mais doar. Foi na última campanha realizada pelo Tribunal de Contas que, ao passar pela triagem, voltou a contribuir.

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
Ilustração
MT-Hemocentro começou o mês de agosto precisando repor os estoques.

“A gente precisa ter compaixão com o próximo, doar um pouco de nós. Eu sei que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas e isso faz diferença. Nesse mundo de tanta evolução tecnológica, acredito que a gente precisa olhar mais para as pessoas”, declarou Urbano.

Outra doadora assídua é Roberta Freitas, que atua como assistente de Gabinete do TCE-MT. “Já faz 5 anos que eu sou doadora e eu acho que é muito gratificante poder doar e saber que estou ajudando outras pessoas. Se você está bem, você pode fazer isso, é importante”, declarou.

Além de abastecer toda a rede pública de saúde mato-grossense, o MT-Hemocentro é credenciado na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e fornece o plasma do estoque excedente de sangue para a produção de medicamentos.

Aqueles que perderam a ação promovida pelo TCE-MT, mas desejam colaborar devem se dirigir ao MT-Hemocentro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A unidade de saúde está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

TCE MT

Conselheiro propõe destinação de R$ 200 mi à merenda escolar e agricultura familiar

Published

19 horas atrás

on

07/08/2025

By

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
Ilustração
Conselheiro Antonio Joaquim propõe destinação de R$ 200 mi à merenda escolar e agricultura familiar. Clique aqui para ampliar.

O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim defendeu a aplicação de mais de R$ 200 milhões do fundo de incentivos fiscais em ações estruturantes para a agricultura familiar e a alimentação escolar, durante o 1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia, nesta quinta-feira (7). O evento, em Barra do Garças, também contou com a presença do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.

A proposta de Antonio Joaquim foi embasada nos resultados de auditoria do TCE-MT sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado, que identificou que o valor está acumulado em um fundo alimentado por empresas beneficiadas pela renúncia de receitas, que passa de R$ 10 bilhões. O processo está sob sua relatoria e deve ser concluído nos próximos meses.

“Esses valores deveriam estar sendo usados para fomentar o desenvolvimento regional, por meio de ações como a agricultura familiar e a criação de peixes e aves. Esse dinheiro ainda não foi usado com esse objetivo. No meu voto, vou propor a ação imediata de tirar esse dinheiro que está no Tesouro e voltar para o fundo, para poder financiar a agricultura familiar”, afirmou.

À frente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal, o conselheiro ressaltou ainda que a alimentação escolar é uma política pública estratégica, que vai além da educação e se conecta à segurança alimentar e ao desenvolvimento econômico.

“A alimentação escolar é uma coisa muito rica do ponto de vista do que a gente pode fazer”, disse ele, ao defender mais financiamento para a agricultura familiar e apoio técnico aos pequenos produtores. “O governo precisa financiar mais a agricultura familiar, não só diretamente para plantar, como contratar consultoria para dar apoio técnico e comercial ao pequeno agricultor”, disse. 

Ao celebrar a presença do TCE-MT no evento, o presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar e coordenador regional Centro-Oeste do Fórum Nacional, Concélio Ribeiro Júnior, destacou a articulação entre conselhos e gestores públicos para garantir merenda saudável e regular. “Já avançamos muito. Hoje, temos três refeições servidas e fomentamos a qualidade da oferta para as nossas crianças”, destacou.

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
Ilustração
1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia foi realizado em paralelo ao Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural.

Um dos exemplos positivos citados no evento veio do próprio município anfitrião. O prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, explicou que a cidade vem investindo em assistência técnica, infraestrutura e comercialização para integrar os pequenos produtores à rede de abastecimento da merenda. “O dinheiro que a gente recebe não é suficiente. Complementamos o valor em cerca de 180% porque sabemos que a merenda escolar não é só uma política da educação, mas também da assistência social e da segurança alimentar.”

Por sua vez, o representante do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, Marcelo Colonato, ressaltou o papel dos conselhos na fiscalização do uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e defendeu que os municípios avancem além do mínimo legal exigido. “A lei determina que, no mínimo, 30% dos recursos sejam investidos na agricultura familiar, mas nada impede que o gestor invista 50%, 100%”, disse. Ele ainda avaliou como fundamental a presença do controle externo nesse debate. “Quando o gestor faz isso, ele mostra comprometimento. E quando o Tribunal de Contas participa de um momento como esse, faz com que as coisas aconteçam de verdade.”

O evento é realizado em paralelo ao Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural, promovido em parceria pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Ao longo do dia, também serão abordados temas como cooperativismo, acesso ao Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaf), Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros.

Clique aqui e confira galeria de fotos. 

Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561

Fonte: TCE MT – MT

Comentários Facebook
Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

