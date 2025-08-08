TCE MT
Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar.
Municípios devem designar servidores efetivos para funções essenciais à execução da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133), conforme exigência da própria legislação. O entendimento do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) responde a consulta formulada pela Prefeitura de Peixoto de Azevedo, apreciada na sessão ordinária desta terça-feira (5).
No processo, sob relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, o município questionava sobre a possibilidade de deixar de observar a exigência da norma, admitindo, por exemplo, a designação de servidores comissionados ou não efetivos para desempenho das funções essenciais à execução da Lei de Licitações, diante da autonomia dos entes federativos na gestão de pessoal.
Em seu voto, por sua vez, o relator apontou que está consolidado o entendimento de que a regra prevista no art. 7º, I, da Lei n.º 14.133/2021 possui natureza de norma geral, de observância obrigatória por todos os entes federativos, inclusive os municípios.
“Ainda que a redação legal empregue o termo preferencialmente, a doutrina e jurisprudência especializadas, bem como o Tribunal de Contas da União (TCU) e demais Cortes de Contas, têm assentado que a diretriz não é uma faculdade discricionária, mas sim uma regra cuja exceção deve ser fundamentada, motivada, ou seja, adequadamente justificada”, sustentou.
Ainda conforme o conselheiro, a designação de servidores comissionados ou não efetivos é possível apenas quando demonstrada a ausência de servidores efetivos com qualificação compatível e desde que cumpridos os requisitos legais de qualificação técnica e de segregação de funções previstos na referida Lei.
“Essa interpretação, além de preservar a segurança jurídica e a impessoalidade na gestão pública, assegura o fiel cumprimento da legislação das contratações públicas”, salientou. O relator seguiu parecer do Ministério Público de Contas (MPC) e da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo (CPNJur) e seu posicionamento foi acompanhado por unanimidade do Plenário.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
TCE-MT realiza campanha e reforça estoques do MT-Hemocentro
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|Servidores do TCE participam da 2ª campanha de doação de sangue de 2025 Clique aqui para ampliar.
A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reforçou a parceria com o MT-Hemocentro na 2ª campanha de doação de sangue deste ano. Os servidores interessados em contribuir foram recebidos no ônibus de coleta, que permaneceu no estacionamento do TCE-MT ao longo desta quinta-feira (7).
Durante o mês de agosto, o incentivo às doações de sangue é reforçado, já que sucede o mês de férias em que muitos doadores deixam de realizar a contribuição. Como único banco de sangue público de Mato Grosso, o estoque de bolsas precisa ser constantemente preenchido com todos os tipos de sangue para suprir a demanda.
“A gente começa o mês de agosto precisando repor os estoques de sangue do Hemocentro, que atende todos os hospitais da Capital e de todo o interior do estado”, esclareceu o médico responsável pelo setor de doações do MT-Hemocentro, Manoel Romulo Rizental Pinto. “É muito importante podermos sempre contar com parceiros como TCE-MT nessa missão”, completou.
A campanha e a parceria são feitas por meio do TCE-MT, mas servidores e colaboradores de todos os órgãos localizados no Centro Político Administrativo podem participar, conforme explicou a técnica do NQVT, Luciana Salém. “O Tribunal tem o comprometimento de auxiliar nos estoques de sangue do estado, então realizamos três campanhas ao ano, com intervalo de 90 dias, porque é o prazo seguro entre uma doação e outra”, pontuou.
Um dos adeptos à campanha é o engenheiro eletricista da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT, Urbano Araujo França. Ele conta que é doador de sangue há mais de 10 anos, mas precisou passar por uma cirurgia e achou que não pudesse mais doar. Foi na última campanha realizada pelo Tribunal de Contas que, ao passar pela triagem, voltou a contribuir.
|Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT
|O MT-Hemocentro começou o mês de agosto precisando repor os estoques.
“A gente precisa ter compaixão com o próximo, doar um pouco de nós. Eu sei que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas e isso faz diferença. Nesse mundo de tanta evolução tecnológica, acredito que a gente precisa olhar mais para as pessoas”, declarou Urbano.
Outra doadora assídua é Roberta Freitas, que atua como assistente de Gabinete do TCE-MT. “Já faz 5 anos que eu sou doadora e eu acho que é muito gratificante poder doar e saber que estou ajudando outras pessoas. Se você está bem, você pode fazer isso, é importante”, declarou.
Além de abastecer toda a rede pública de saúde mato-grossense, o MT-Hemocentro é credenciado na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e fornece o plasma do estoque excedente de sangue para a produção de medicamentos.
Aqueles que perderam a ação promovida pelo TCE-MT, mas desejam colaborar devem se dirigir ao MT-Hemocentro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A unidade de saúde está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
TCE MT
Conselheiro propõe destinação de R$ 200 mi à merenda escolar e agricultura familiar
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|Conselheiro Antonio Joaquim propõe destinação de R$ 200 mi à merenda escolar e agricultura familiar. Clique aqui para ampliar.
O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Antonio Joaquim defendeu a aplicação de mais de R$ 200 milhões do fundo de incentivos fiscais em ações estruturantes para a agricultura familiar e a alimentação escolar, durante o 1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia, nesta quinta-feira (7). O evento, em Barra do Garças, também contou com a presença do presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo.
A proposta de Antonio Joaquim foi embasada nos resultados de auditoria do TCE-MT sobre os incentivos fiscais concedidos pelo Estado, que identificou que o valor está acumulado em um fundo alimentado por empresas beneficiadas pela renúncia de receitas, que passa de R$ 10 bilhões. O processo está sob sua relatoria e deve ser concluído nos próximos meses.
“Esses valores deveriam estar sendo usados para fomentar o desenvolvimento regional, por meio de ações como a agricultura familiar e a criação de peixes e aves. Esse dinheiro ainda não foi usado com esse objetivo. No meu voto, vou propor a ação imediata de tirar esse dinheiro que está no Tesouro e voltar para o fundo, para poder financiar a agricultura familiar”, afirmou.
À frente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal, o conselheiro ressaltou ainda que a alimentação escolar é uma política pública estratégica, que vai além da educação e se conecta à segurança alimentar e ao desenvolvimento econômico.
“A alimentação escolar é uma coisa muito rica do ponto de vista do que a gente pode fazer”, disse ele, ao defender mais financiamento para a agricultura familiar e apoio técnico aos pequenos produtores. “O governo precisa financiar mais a agricultura familiar, não só diretamente para plantar, como contratar consultoria para dar apoio técnico e comercial ao pequeno agricultor”, disse.
Ao celebrar a presença do TCE-MT no evento, o presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar e coordenador regional Centro-Oeste do Fórum Nacional, Concélio Ribeiro Júnior, destacou a articulação entre conselhos e gestores públicos para garantir merenda saudável e regular. “Já avançamos muito. Hoje, temos três refeições servidas e fomentamos a qualidade da oferta para as nossas crianças”, destacou.
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|1º Encontro dos Conselhos de Alimentação Escolar da Região do Vale do Araguaia foi realizado em paralelo ao Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural.
Um dos exemplos positivos citados no evento veio do próprio município anfitrião. O prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, explicou que a cidade vem investindo em assistência técnica, infraestrutura e comercialização para integrar os pequenos produtores à rede de abastecimento da merenda. “O dinheiro que a gente recebe não é suficiente. Complementamos o valor em cerca de 180% porque sabemos que a merenda escolar não é só uma política da educação, mas também da assistência social e da segurança alimentar.”
Por sua vez, o representante do Fórum Nacional dos Conselhos de Alimentação Escolar, Marcelo Colonato, ressaltou o papel dos conselhos na fiscalização do uso dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e defendeu que os municípios avancem além do mínimo legal exigido. “A lei determina que, no mínimo, 30% dos recursos sejam investidos na agricultura familiar, mas nada impede que o gestor invista 50%, 100%”, disse. Ele ainda avaliou como fundamental a presença do controle externo nesse debate. “Quando o gestor faz isso, ele mostra comprometimento. E quando o Tribunal de Contas participa de um momento como esse, faz com que as coisas aconteçam de verdade.”
O evento é realizado em paralelo ao Fórum das Cadeias de Valor da Agricultura Familiar e Turismo Rural, promovido em parceria pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). Ao longo do dia, também serão abordados temas como cooperativismo, acesso ao Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaf), Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros.
Clique aqui e confira galeria de fotos.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
E-mail: [email protected]
Telefone: 3613-7561
Fonte: TCE MT – MT
Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25...
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
O autor do bárbaro crime de estupro e assassinato que vitimou mãe e três filhas, ocorrido em novembro de 2023,...
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES7 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
Política7 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde4 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre