Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Servidores do TCE participam da 2ª campanha de doação de sangue de 2025 Clique aqui para ampliar.

A Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), reforçou a parceria com o MT-Hemocentro na 2ª campanha de doação de sangue deste ano. Os servidores interessados em contribuir foram recebidos no ônibus de coleta, que permaneceu no estacionamento do TCE-MT ao longo desta quinta-feira (7).

Durante o mês de agosto, o incentivo às doações de sangue é reforçado, já que sucede o mês de férias em que muitos doadores deixam de realizar a contribuição. Como único banco de sangue público de Mato Grosso, o estoque de bolsas precisa ser constantemente preenchido com todos os tipos de sangue para suprir a demanda.

“A gente começa o mês de agosto precisando repor os estoques de sangue do Hemocentro, que atende todos os hospitais da Capital e de todo o interior do estado”, esclareceu o médico responsável pelo setor de doações do MT-Hemocentro, Manoel Romulo Rizental Pinto. “É muito importante podermos sempre contar com parceiros como TCE-MT nessa missão”, completou.

A campanha e a parceria são feitas por meio do TCE-MT, mas servidores e colaboradores de todos os órgãos localizados no Centro Político Administrativo podem participar, conforme explicou a técnica do NQVT, Luciana Salém. “O Tribunal tem o comprometimento de auxiliar nos estoques de sangue do estado, então realizamos três campanhas ao ano, com intervalo de 90 dias, porque é o prazo seguro entre uma doação e outra”, pontuou.

Um dos adeptos à campanha é o engenheiro eletricista da Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação do TCE-MT, Urbano Araujo França. Ele conta que é doador de sangue há mais de 10 anos, mas precisou passar por uma cirurgia e achou que não pudesse mais doar. Foi na última campanha realizada pelo Tribunal de Contas que, ao passar pela triagem, voltou a contribuir.

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O MT-Hemocentro começou o mês de agosto precisando repor os estoques.

“A gente precisa ter compaixão com o próximo, doar um pouco de nós. Eu sei que cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas e isso faz diferença. Nesse mundo de tanta evolução tecnológica, acredito que a gente precisa olhar mais para as pessoas”, declarou Urbano.

Outra doadora assídua é Roberta Freitas, que atua como assistente de Gabinete do TCE-MT. “Já faz 5 anos que eu sou doadora e eu acho que é muito gratificante poder doar e saber que estou ajudando outras pessoas. Se você está bem, você pode fazer isso, é importante”, declarou.

Além de abastecer toda a rede pública de saúde mato-grossense, o MT-Hemocentro é credenciado na Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e fornece o plasma do estoque excedente de sangue para a produção de medicamentos.

Aqueles que perderam a ação promovida pelo TCE-MT, mas desejam colaborar devem se dirigir ao MT-Hemocentro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h. A unidade de saúde está localizada na Rua 13 de Junho, nº 1.055, Centro Sul, Cuiabá.

