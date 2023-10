Municípios são convocados a realizarem Conferências de Segurança Alimentar antes do dia 31 de outubro

Tudo pronto para a Arena Pantanal, em Cuiabá, receber a partida entre Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Considerado um momento histórico para Mato Grosso, o jogo oficial da seleção brasileira acontece nesta quinta-feira (12.10), às 20h30 (horário de MT).

Confira as principais informações para acompanhar a partida:

Ingressos

A compra de ingressos é feita exclusivamente pela internet no site oficial da CBF. Ainda há ingressos disponíveis e os preços variam entre R$ 200 (meia-entrada) e R$ 600, de acordo com a localização dos assentos.

Todos os ingressos são nominais ao portador. Cada ingresso é único e intransferível, sendo proibida a revenda para terceiros. O QR Code será validado uma única vez no controle de acesso do estádio, não sendo autorizadas cópias ou duplicações dos ingressos.

Acesso ao estádio

Os portões da Arena Pantanal serão abertos às 16h30 (horário MT) e cada setor do estádio tem um portão específico para entrada, que está identificado no próprio ingresso.

Para garantir a segurança de torcedores e jogadores, não será permitida a entrada portando armas de qualquer espécie; guarda-chuvas; apitos; buzinas de ar spray; fogos de artifício; bebidas alcóolicas; copos ou qualquer tipo de embalagem; cigarros de papel ou eletrônico; produtos potencialmente inflamáveis e objetos que podem causar ferimentos, dentre outros.

A lista completa de itens não permitidos para acesso ao estádio está disponível aqui.

Alimentos e bebidas não serão vendidos nas proximidades do estádio. A proibição de vendas nos arredores começa 6 horas antes da partida (14h30).

Nesse período, também não haverá acesso de carros na Avenida Agrícola Paes de Barros e na Rua Ranulfo Paes de Barros, que estarão interditadas no trecho da quadra da Arena Pantanal.

A entrada para o estacionamento localizado dentro do Complexo Arena Pantanal, ao fundo do setor norte, será pela Rua Oir Castilho. Esse e os demais estacionamentos nas proximidades estarão abertos a partir de 14h30.

Sobre a partida

A seleção brasileira entra em campo contra a Venezuela liderando a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Comandada pelo técnico Fernando Diniz, a equipe venceu a duas primeiras rodadas contra Bolívia e Peru.

Dentre os 23 atletas convocados para o jogo em Cuiabá estão o goleiro Alisson, do Liverpool (ING), o zagueiro Marquinhos, do PSG (FRA), o meio-campista Casemiro, do Manchester United (ING), e os atacantes Vinicius Junior, do Real Madrid (ESP), Richarlison, do Tottenham (ING) e Neymar, do Al-Hilal (Arábia Saudita). De clubes brasileiros, foram convocados os jogadores Lucas Perri, do Botafogo, Nino e André, do Fluminense, Gerson, do Flamengo, e Raphael Veiga, do Palmeiras.

O jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta) e da SporTV (TV fechada) para todo o país.

A última vez que o Brasil jogou em Cuiabá foi há 21 anos, em um amistoso contra a Islândia no antigo estádio Verdão. Nesta quinta-feira (12.10) será a primeira vez que a Seleção Brasileira joga na Arena Pantanal, estádio sob gestão do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Está tudo pronto para esse momento especial, um dia que vai ficar marcado na história de Mato Grosso. Agradecemos ao governador Mauro Mendes pelo empenho e por todos os investimentos que tornaram possível o jogo oficial do Brasil na Arena Pantanal. Agora é se preparar para ver esse grande espetáculo e torcer por nossa seleção”, afirmou o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.