Museu da Imagem e Som funcionará em novo horário a partir do dia 6 de março

O Museu e Imagem e Som de Cuiabá (MISC) Lázaro Papazian, localizado no coração de Cuiabá, na Rua Voluntários da Pátria, proporciona muito mais que uma viagem no tempo.

Além de seu rico acervo distribuídos pelo espaço, como do fotógrafo Lázaro Papazian, do músico Mestre Inácio, que marcou seu tempo com o Rasqueado do Baú; do comunicador do rádio Deodato Monteiro, que ficou conhecido como “o fofoqueiro da cidade” pela irreverência como revelava os acontecimentos; do jornalista, ator, professor e músico Liu Arruda, do historiador e cineasta Aníbal Alencastro, também possui particularidades que impressionam por existirem há mais de 200 anos.

Entre tais preciosidades que marcaram épocas está um gramofone tocado a corda, que tinha a função de uma caixa de som, e um piano que era abrilhantado por iluminação em castiçais.

Para melhor atender o público, a partir do dia 06 de março, o Misc, que é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, funcionará em novo horário, das 9h às 17h, sem pausa para o almoço.

“O Misc é uma ebulição de informações, riquezas da nossa história sendo um espaço voltado para a arte e cultura regionais num dos casarões do Centro Histórico da Capital, onde recebe visitantes de todos os cantos, inclusive do exterior. Também temos espaços para realização de eventos e divulgação de trabalhos artísticos, exposições diversas”, explicou o músico e coordenador do Misc, Neto Morais.

Há verdadeiras relíquias temporâneas, como fotos dos carnavais dos séculos passados, de diferentes décadas de 20, 30, 50. Um acerco de disco de vinil com mais de 1.200 unidades; fotos de Cuiabá de muitos anos atrás e da atualidade, ambas registradas do mesmo ponto e ângulo da cidade para marcar o avanço do progresso sem perder a origem de tudo. Há ainda uma maquete reproduzindo a cidade nos tempos da Vila Real do Bom Jesus de Cuyabá, ajuda a memorizar um período da história cuiabana.

E, nessa linha do tempo, a evolução do telefone, incluindo os primeiros aparelhos de celulares lançados no mercado e que eram fenomenais para a época.

No pátio do Misc existe um dos 23 poços que ainda funcionam no Centro Histórico de Cuiabá.

Em meio a este cenário há um estúdio novo, moderno e equipado para gravações pensado para atender os artistas locais gratuitamente. As tratativas estão sendo estudadas para em breve lançar as diretrizes para uso.

E ainda o Cine Misc destinado a eventos como saraus, lançamentos de trabalhos artísticos e literários, e demais eventos culturais.

“No Misc o passado e o presente convergem em harmonia. Aqui o tempo não passa, ele se revela”, pontuou o músico, servidor público e intermediador do Misc, Luiz Oliveira.

#PraCegoVer

A foto mostra o pátio interno do casarão que abriga o Museu de Imagem e Som de Cuiabá. Ao centro do espaço está localizado um dos 23 poços que ainda estão em funcionamento no Centro Histórico da cidade. A estrutura física do prédio exibe construção antiga e bem conservada, sendo de dois andares com varanda para apreciar o espaço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT