Museu de História Natural de MT promove atividades artísticas e culturais aos sábados

O Museu de História Natural de Mato Grosso abre, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para a agenda de atividades educativas do mês de fevereiro.

Durante todos os sábados do mês será realizada a “Folia no Museu”, na área verde, que contará com oficinas de lettering em caderno, de máscara com papietagem, o Carnaval no Museu e concurso de fantasia, e oficina de pintura fantástica com guache.

As atividades são abertas para todas as idades e as inscrições, gratuitas. O número de vagas é limitado, por isso os interessados devem se cadastrar para as oficinas no link https://linktr.ee/mhnmt. As inscrições serão ser liberadas nas quartas-feiras que antecedem a realização das oficinas.

A curadora do Museu, Vitória Ramirez Zanquetta, explica que o objetivo é oferecer à comunidade uma opção gratuita de lazer para aumentar a criatividade e a interação social.

“Propomos aos participantes um espaço de imersão e diversão através de dispositivos artístico-pedagógicos”, conta.

Confira a programação:

Oficina de Lettering para volta as aulas em caderno

Quando: 04.02 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Instrutora: Eloiza Santos (desenhista e artista de hand lettering)

Abertura das inscrições: 01/02 (https://linktr.ee/mhnmt)

Com formas básicas e canetas de ponta fina, o participante poderá criar desenhos repletos de detalhes e dar um toque único às formas das letras. Esta oficina será um ótimo exercício para a volta às aulas, para quem quer enfeitar cadernos ou organizar suas áreas de estudo usando letterings incríveis.

Oficina de Máscara de Carnaval com Papietagem

Quando: 11.02 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Instrutor: Danilo Barreto (artista e comunicólogo)

Abertura das inscrições: 08/02 (https://linktr.ee/mhnmt)

Com a técnica de papietagem e alguns poucos materiais de fácil acesso, é possível dar vida a obras de arte tridimensionais com acabamentos únicos. Nesta oficina, os participantes aprenderão todos os passos para criar máscaras de carnaval repletas de personalidade.

Carnaval no Museu e concurso de fantasia

Quando: 18.02 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Instrutor: Danilo Barreto (artista e comunicólogo)

Abertura das inscrições: 15/02 (https://linktr.ee/mhnmt)

O carnaval vai contagiar o Museu com um baile de fantasia. Vai acontecer atividades com muita música, pintura e brincadeiras. Haverá um concurso de fantasia para os participantes.

Oficina de Pintura Fantástica com guache

Quando: 25.02 (sábado)

Horário: 9h às 11h

Instrutor: Danilo Barreto (artista e comunicólogo)

Abertura das inscrições: 22/02 (https://linktr.ee/mhnmt)

Com técnicas de aquarela e guache, os participantes poderão criar o seu próprio oásis imaginário – ilustrações evocativas, com cores e formas que conduzem o espectador por caminhos que transcendem a realidade.

Serviço

O Museu de História Natural de Mato Grosso é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel, em funcionamento sob gestão compartilhada, desde 2006, pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss).

Funcionamento: de quarta a sexta-feira, das 8h às 18h

Entrada: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). Aos domingos a entrada é gratuita

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT

Contato: https://linktr.ee/mhnmt

Informações: (65) 3634-4858 ou (65) 99686-7701 WhatsApp

Fonte: GOV MT