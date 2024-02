Museu de História Natural de MT realiza programação especial para o mês do Carnaval

Localizado às margens do rio Cuiabá, o Museu de História Natural de Mato Grosso anuncia uma programação especial para o mês do Carnaval. A instituição é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), gerida pelo Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais (Instituto Ecoss) e, com atividades gratuitas para todas as idades, promete à comunidade diversão e cultura em fevereiro.

Entre as oficinas ofertadas destacam-se a de adereços carnavalescos, que oferecerá aos participantes a oportunidade de explorar sua criatividade e sair com uma peça única e personalizada inspirada nos dinossauros. Além disso, haverá programação do bloquinho de Carnaval do Museu, o “Dinobloco”, com música, pintura e brincadeiras, especialmente voltada para as crianças e seus familiares, em clima festivo e descontraído.

“As atividades são uma oportunidade única para explorar a criatividade, de se divertir e socializar. Esperamos receber a comunidade local e os turistas que estejam passando pela cidade. Venham, pois diversão e cultura estão garantidas aqui no Museu”, afirma Enir Maria Silva, coordenadora do Museu e presidente do Instituto Ecoss.

Para participar das atividades, os interessados devem realizar inscrições por meio do link. Vale ressaltar que as vagas são limitadas, e as inscrições são abertas a partir das 17h nas quartas-feiras que antecedem as atividades. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (65) 99686-7701 ou enviar uma mensagem pelo Instagram do Museu: @museuhistorianaturalmt.

O Museu de História Natural possui uma extensa área verde e duas réplicas de dinossauro em tamanho real. Além das oficinas e atividades gratuitas, o espaço cultural conta com uma exposição permanente de arqueologia e paleontologia.

Confira a programação completa

Oficina Livrinho de artista, com Catarina Laz

Esta oficina irá explorar a criação de livros de artista, que se diferenciam de livros comuns por serem únicos e considerados objetos de arte. Durante a oficina, as crianças terão a oportunidade de serem autoras de seus próprios livrinhos, utilizando técnicas como colagem, dobradura, desenho e escrita.

Data e horário: 03 de fevereiro (sábado), das 9h às 11h

Oficina Adereços carnavalescos, com Tamires Souza

A oficina visa oferecer às crianças uma experiência educativa e lúdica ao criar adereços carnavalescos inspirados em dinossauros. O objetivo principal é estimular a criatividade, promover o trabalho em equipe e proporcionar aprendizado sobre esses seres pré-históricos, tudo isso em um ambiente divertido e carnavalesco.

Data e horário 10 de fevereiro (sábado), das 9h às 11h

Dinobloco – Carnaval no Museu, com equipe

Neste dia, o baile de fantasias, tradicional festa de carnaval, também invade o Museu de História Natural de Mato Grosso. A programação incluirá atividades repletas de música, pintura e brincadeiras. Durante esse momento, as respostas não são pré-determinadas, incentivando a imaginação por meio de recreação e interação com o espaço e outras crianças. Vista sua fantasia e venha para o Dinobloco!

Data e horário: 11 de fevereiro (domingo), das 9h às 11h

Oficina de painel decorativo de macramé, com Jéssika Pinto

Nesta oficina de artesanato, você terá a oportunidade de aprender o básico do Macramê, a fim de confeccionar um belo painel decorativo utilizando barbante nº 24 e galhos de árvores. O Macramê, caracterizado pela arte de dar nós e entrelaçar fios, permite a criação de peças únicas.

Classificação indicativa: maiores de 12 anos de idade.

Data e horário: 17 de fevereiro (sábado), das 9h às 11h

Serviço

Museu de História Natural de Mato Grosso

Endereço: Avenida Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 2000, bairro Jardim Europa, Cuiabá-MT.

Funcionamento: Quarta a sábado, das 8h às 18h.

Entrada: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia). Aos domingos, entrada gratuita.