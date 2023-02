Museus oferecem oficinas gratuitas de samba e de confecção de máscaras

Os museus estaduais de História Natural e de Arte Sacra entraram no clima do carnaval e vão antecipar atividades carnavalescas neste fim de semana. A programação temática inclui oficinas de confecção de máscaras e de samba. São 75 vagas gratuitas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

No Museu de História Natural de Mato Grosso, a programação conta com uma oficina de máscara de carnaval com papietagem, uma técnica que consiste em criar objetos usando camadas de papel. Neste caso, a proposta é fazer máscaras tridimensionais com acabamentos personalizados. A atividade será realizada no sábado (11.02), das 9h às 11h. São 25 vagas gratuitas e as inscrições estão abertas.

Já o Museu de Arte Sacra de Mato Grosso está preparando duas oficinas para o fim de semana, e as duas estão com inscrições online abertas. Uma de confecção de máscaras carnavalescas e outra de samba, ambas com 25 vagas cada uma. A primeira será realizada no sábado (11.02), das 14h às 16h, e a atividade será conduzida pela artista Aryele Messias. No domingo (12.02), ocorre a oficina de samba, com o coreógrafo Rodinei Barbosa. A atividade será das 10h às 12h.

Os museus de História Natural e de Arte Sacra são espaços culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em funcionamento sob gestão compartilhada com instituições contratadas.

Serviço:

Museu de História Natural de Mato Grosso

Inscrições para oficina de máscaras com papietagem: https://linktr.ee/mhnmt

Mais informações: (65) 3634-4858 ou (65) 99686-7701 WhatsApp

Museu de Arte Sacra de Mato Grosso

Inscrições para a oficina de confecção de máscaras: http://bit.ly/3laaVKH

Inscrições para a oficina de samba: http://bit.ly/3JTwn18

Mais informações: (65) 3056-1373 / 3052-6285 e WhatsApp (65) 9996-5031

Fonte: GOV MT