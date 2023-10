Músico e coreógrafo Rafael Cerigato apresenta repertório íntimo em espetáculo neste sábado (21), em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a primeira turma do curso Competências de Liderança Para o Setor Público. O curso será realizado na modalidade híbrida.

A qualificação possui carga horária de 20 horas e tem como público-alvo os servidores da área de gestão estratégica, contabilidade, orçamento e financeiro. A qualificação será realizada via Google Meet no dia 30 de outubro, das 9h às 11h e de maneira presencial no dia 11 de novembro, das 8h às 12 e das 13 às 17h. As aulas presenciais serão realizadas na Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O facilitador do curso, Vinicius de Carvalho Araújo explica que o curso abordará as novas competências que uma liderança precisa ter na administração pública para lidar tanto com a transformação digital, quanto com esse novo cenário pós-pandemia que trouxe mudanças no dia a dia do servidor.

“Para exercer a liderança na administração pública nessa nova concepção de liderança o servidor precisa desenvolver uma série de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. O curso oferecerá ao servidor o conhecimento teórico a respeito dessas competências que as lideranças precisam ter hoje na administração pública”.

Interessados terão até o dia 25 de outubro para se inscrever. Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas.

Para se inscrever clique AQUI.