Mutirão atenderá Pascoal Ramos com plantio de mudas de árvores, limpeza do cemitério e outras ações

O Mutirão da Limpeza executado pela Prefeitura de Cuiabá será levado nesta sexta-feira (25) e sábado (26) para o bairro Pascoal Ramos. Em uma vistoria técnica realizada nesta quinta-feira (24), a equipe da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos definiu que entre as atividades programadas estão o plantio de mais de 60 mudas de árvores e limpeza completa do cemitério municipal localizado na comunidade.

A operação contará com mais de 300 trabalhadores envolvidos que, durante os dois dias, também se dedicarão na manutenção da Praça Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e eliminação de dois bolsões de lixo que foram mapeados durante a vistoria. No espaço de lazer, a ação alcançará o alambrado da quadra poliesportiva e os equipamentos do playground e da academia ao ar livre.

“O prefeito Emanuel Pinheiro tem um carinho enorme pela comunidade do Pascoal Ramos. Dessa forma, não podíamos deixar de contemplá-la com essa ação. É o segundo a receber a vistoria, mas vamos ampliar essa iniciativa e levá-la para todos os bairros de Cuiabá. E o mais importante é que essa vistoria vem acompanhada da solução para as demandas apresentadas”, destaca o diretor-presidente da Limpurb, Júnior Leite.

Além do atendimento das necessidades identificadas pela fiscalização técnica, o bairro será beneficiado, igualmente, com outros serviços que fazem parte da programação normal do Mutirão da Limpeza. Dessa forma, as equipes estarão distribuídas por toda a comunidade, executando trabalhos como varrição, pintura de meio-fio, poda de árvores, roçagem, manutenção na iluminação pública e cata-treco.

“O mutirão é uma das principais ferramentas de limpeza da Prefeitura de Cuiabá e estamos trabalhando para aperfeiçoar ainda mais seu atendimento. O programa já tem uma programação básica que é executada há anos. Com essas vistorias, estamos garantindo que outros serviços também sejam realizados, otimizando o trabalho prestado pela Limpurb”, argumenta o adjunto de Serviços Urbanos, Anderson Matos.

O presidente da Associação de Moradores, Edmirço Batista de Souza, o Neno do Pascoal Ramos, esteve presente e teve importante participação na indicação dos serviços que serão levados para a comunidade. Segundo ele, o prefeito Emanuel Pinheiro tem feito a Prefeitura de Cuiabá se aproximar cada dia mais dos moradores, por meio de uma gestão participativa e sempre disposta a ouvir a população.

“Parabenizo o prefeito Emanuel Pinheiro e toda sua equipe por mais essa iniciativa que chegará ao nosso bairro. O Pascoal Ramos é um dos bairros mais antigos de Cuiabá, onde temos moradores que aqui residem desde sua fundação. Esse mutirão tem uma importância muito grande para nós. É uma ação que vai deixar o bairro mais bonito, mais bem cuidado, e nós ficamos muito felizes por esse olhar”, disse Neno.

VISTORIAS TÉCNICAS

Buscando melhorar o atendimento das comunidades da Capital, a Limpurb adotou como estratégia a realização de vistorias técnicas nos bairros atendidos pelo programa Mutirão da Limpeza. A medida é efetuada todas as quintas-feiras e já foi colocada em prática no bairro Novo Terceiro, na região Oeste, e no Pascoal Ramos, localizado na região Sul.

Elas ocorrem contando sempre com a parceria da Secretaria Adjunta e Relações Comunitárias (Sarc), dos administradores das Regionais, e ainda das Associações de Moradores. O procedimento tem como objetivo levantar, de forma completa, as demandas relacionadas aos serviços executados pela empresa pública, tornando mais efetivo o trabalho para solucioná-las.