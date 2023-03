Mutirão cadastra famílias do Distrito do Coxipó do Ouro no programa SER Família

Moradores do Distrito do Coxipó do Ouro, em Cuiabá, receberam nesta sexta-feira (10) o Mutirão de Cidadania e o Ônibus Lilás – projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio das secretarias adjuntas de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (SAPPEAF), Direitos Humanos, Assuntos Comunitários e do Procon. As atividades fazem parte da programação do mês da mulher.

Durante o mutirão é feito o cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com renda de até R$ 105,00 por pessoa, para ser beneficiadas com o programa SER Família.

A equipe técnica do programa SER Família orientou as famílias sobre o recadastramento do Cadastro Único (CadÚnico); a equipe da Tecnologia e Informação da Setasc ensinou sobre a emissão da Carteira de Identificação do Autista (CIA) pelo aplicativo MT Cidadão, enquanto o Procon explanou sobre os direitos da mulher consumidora e provedora do lar e os técnicos do projeto Ônibus Lilás deram palestra e ofereceram atendimento psicoassistencial individualizado, com o objetivo de prevenir a violência doméstica.

De acordo com a secretária interina da Setasc, Grasielle Bugalho, essas ações durante o mês de março são idealizadas pela primeira-dama Virginia Mendes.

“Estamos orientando a população a respeito do Ser Família, e esclarecendo sobre a atualização do CadÚnico, além da orientação às mulheres com relação à violência, quais órgãos de proteção e de defesa de seus direitos elas precisam procurar, e orientações relacionadas à saúde. É uma ação que traz cidadania para a população”, afirmou.

O presidente da Associação dos Moradores do Coxipó do Ouro (AMCO), Thiago Pedroso, exaltou que o trabalho do Governo de Mato Grosso está fazendo um excelente trabalho.

“Trazer os serviços públicos do Estado facilita a vida de muita gente, pois aqui moram mais de 4 mil pessoas nas comunidades de Arraial dos Freitas, Rio dos Peixes, São Jerônimo, Rio do Médico, Jurumirim, Ponte Ferro, Terra Santa, Buritizal, Barreiro Branco, Recanto Seriema, Recanto Tranquilo e Maria Hipólito” informou.

A conselheira da Associação de Moradores, Rosa Maria Ribeiro dos Santos, afirmou que o mutirão vai ajudar os moradores a realizarem serviços, sem precisar se deslocar para Cuiabá.

“Isso é muito bom para todos aqui no distrito. Um dos serviços que está sendo mais procurado é o cadastramento para o programa SER Família, que vai ajudar muitas famílias da nossa comunidade”, disse.

A moradora Débora Rodrigues procurou o mutirão para realizar o cadastramento no programa SER Família e fazer o exame oftalmológico gratuito.

“A iniciativa do governo é excelente, porque aqui é uma comunidade em que a maioria não tem meio de transporte. É difícil à cidade. Tem o tempo gasto, a passagem do ônibus, então esse evento aqui na comunidade é melhor”, contou.

Marielle Fátima de Amorim e a filha Ana Luiza, de 4 anos, também foram atendidas no mutirão.

“Gostei muito do atendimento e aproveitei para plastificar documentos e tirar foto da minha filha. Acho legal virem aqui e trazer os serviços, sem precisar da gente ir para o centro da capital”, disse.

O mutirão segue até o dia 17 de março e é voltado para os moradores de Cuiabá. Entre a próxima segunda-feira (13.03) e sexta-feira (17.03), será realizado nos seguintes locais de Cuiabá: Ganha tempo do CPA I; Ganha Tempo da Praça Ipiranga, na Escola Estadual Mário de Castro, no Bairro Pedra 90, e na Igreja Católica São José, no Bairro 1º de Março, sempre das 8h às 17h.

Quem mora no interior do Estado deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social municipal (CRAS) ou a Secretaria de Assistência Social do município para fazer o cadastramento ou o recadastramento no CadÚnico e ter acesso aos programas sociais.