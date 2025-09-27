Mutirão da Cidadania leva serviços gratuitos a população de Santo Antônio do Leverger

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realizou, nesta sexta-feira (26.9), mais uma edição do Mutirão da Cidadania. A ação, que ocorreu no município de Santo Antônio do Leverger, levou serviços gratuitos para a população local.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Governo de Mato Grosso dos moradores do município, garantindo cidadania, dignidade e inclusão social para famílias em situação de vulnerabilidade.

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que idealiza e coordena o programa SER Família, destacou a relevância da ação para as famílias atendidas.

“Levar dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade sempre será a minha missão. Esses mutirões mostram que o Governo do Estado está próximo de quem mais precisa, oferecendo não apenas serviços, mas esperança, acolhimento e a certeza de que ninguém está sozinho”, afirmou.

Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Entre os serviços gratuitos oferecidos, estão a emissão de certidões (nascimento, casamento e óbito), da Carteira de Identificação do Autista e da Carteira de Identificação do Celíaco, além de orientações do Procon e do programa SER Família e suas vertentes.

Durante o mutirão, também foram oferecidos outros serviços, como foto 3×4, plastificação de documentos, além da entrega de 300 cestas de alimentos, 300 kits de limpeza e higiene, 400 kits de guloseimas, 400 brinquedos, 200 filtros e 200 cobertores.

Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado estadual Beto Dois a Um também participou do mutirão e ressaltou a importância da parceria entre os poderes em benefício da população.

“Ver de perto a alegria das famílias atendidas nos enche de responsabilidade e esperança. A Assembleia Legislativa é parceira do Governo do Estado e da primeira-dama Virginia Mendes nessa missão de transformar realidades, porque sabemos que ações como essa mudam a vida das pessoas e fortalecem a cidadania”, declarou o parlamentar.

Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Já Nayara Cristine Rodrigues de Almeida contou que é beneficiária do programa SER Família Criança e que o auxílio contribui para a compra de itens essenciais para o filho.

“Ajuda muito dentro de casa, principalmente na alimentação do meu bebê, Noah, que tem 11 meses. Eu compro frutas, leite e tudo que ele precisa. E hoje recebi uma cesta e uma bola para ele, o que foi uma grande ajuda. Sou muito grata por essa iniciativa, porque tem muitas famílias em Santo Antônio que precisam desse apoio”, destacou.

Morador de Santo Antônio do Leverger, Anderson Pereira de Lima buscou atendimento para a emissão da segunda via da sua certidão de nascimento e destacou a importância da ação.

“Foi a primeira vez que participei e gostei muito. O atendimento foi excelente, deu tudo certo com o serviço que procurei. Esse mutirão ajuda muita gente que precisa e espero que venha mais vezes para a nossa cidade. Tem muitas pessoas que não têm condições de se deslocar até outros lugares para resolver essas questões, então ter esse serviço aqui é muito importante”, disse.

Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

O secretário adjunto de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis) da Setasc, Emerson Toledo, participou do evento e reforçou o compromisso do governo em levar dignidade e acolhimento aos cidadãos.

“Nosso coração se alegra em poder trazer para Santo Antônio do Leverger um pedaço do Governo do Estado, com serviços gratuitos que fazem diferença na vida de cada cidadão. Em nome do governador Mauro Mendes e da primeira-dama Virginia Mendes, reafirmo que nossa proposta é não deixar ninguém para trás, garantindo trabalho, dignidade, saúde, educação e cidadania. Que este mutirão fique não apenas na memória, mas como um marco de transformação real na vida de todos que foram atendidos”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT