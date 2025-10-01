Mutirão da Cidadania leva serviços gratuitos e entregas de alimentos no bairro Osmar Cabral

Moradores do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, participaram nesta terça-feira (30.9) de mais uma edição do Mutirão da Cidadania, ação promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Programa SER Família Solidário e SER Família Aconhego. O evento disponibilizou gratuitamente serviços de cidadania, além da entrega de cestas de alimentos e outros benefícios às famílias em situação de vulnerabilidade.

Entre os serviços ofertados estavam a emissão da Carteira de Identificação do Autista e da Carteira do Celíaco, atendimento do Procon-MT, orientação do Programa do SER Família, orientações do Programa SER Família Capacita, foto 3×4, plastificação, segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), serviços do Sine-MT, orientação e atendimentos do Programa SER Família Mulher.

Foto: João Reis

No período da tarde, foram entregues 1.000 cestas alimentícias, 1.000 filtros de água, 500 cobertores, 500 brinquedos, 500 kits de doces e 1.000 kits de limpeza e higiene.

Ao destacar o objetivo da ação, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou que o Mutirão da Cidadania simboliza a presença do Estado nos bairros mais vulneráveis.

“Tudo o que fazemos com o Programa SER Família tem um propósito muito claro, que é cuidar das pessoas que mais precisam, levando dignidade, acolhimento e esperança. Cada cesta, cada filtro, cada atendimento que chega às mãos das famílias representa amor e solidariedade. O Mutirão da Cidadania é a prova de que, quando o Estado se faz presente com respeito e carinho, a vida das pessoas melhora”, afirmou.

A moradora Adevanilda, que compareceu pela manhã, destacou a importância do atendimento recebido.

“Achei muito bom. Todo mundo me tratou muito bem. Agradeço a Deus por essa ação e espero que venham mais vezes. Estou sempre orando pela dona Virginia, por sua saúde. Porque ela é uma pessoa especial para a gente do bairro. Que Deus abençoe a ela. Fui abençoada com a cesta e vai me ajudar bastante, porque eu não sou aposentada e todo auxílio é bem-vindo”, afirmou.

Ela contou que procurou o Mutirão da Cidadania, para ter orientações sobre o Programa SER Família.

“Consegui o atendimento pela manhã e agora à tarde também consegui pegar uma cesta, filtro, cobertor e kit de limpeza. Estou muito feliz”, completou.

Outra moradora que aproveitou os atendimentos foi Marielle Aparecida, residente no bairro Liberdade.

“Solicitei a segunda via da minha certidão de nascimento e também aproveitei para plastificar outros documentos. Achei excelente, muito bom, pois representa uma ótima oportunidade para todos nós”, disse.

Marielle reforçou ainda que todos os serviços foram acessíveis de forma gratuita.

“Não paguei nada, o serviço foi totalmente gratuito. Considero que é muito bom para o público, para a comunidade, porque muitas vezes não temos condições de arcar com esses custos”, ressaltou.

Foto: João Reis

O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo em estar próximo da população mais vulnerável.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços básicos e ampliar a rede de proteção social, garantindo dignidade e cidadania. A presença do Estado nos bairros mostra que estamos atentos às necessidades de cada comunidade e claro, com o olhar sensível da primeira-dama Virginia Mendes, que busca atender todas as famílias que precisam com o Programa SER Família”, afirmou.

Foto: João Reis

O Mutirão da Cidadania segue sendo realizado em diferentes regiões de Mato Grosso, levando serviços gratuitos, inclusão social e mais qualidade de vida para milhares de famílias.

Fonte: Governo MT – MT