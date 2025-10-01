MATO GROSSO
Mutirão da Cidadania leva serviços gratuitos e entregas de alimentos no bairro Osmar Cabral
Moradores do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, participaram nesta terça-feira (30.9) de mais uma edição do Mutirão da Cidadania, ação promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso, executada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Programa SER Família Solidário e SER Família Aconhego. O evento disponibilizou gratuitamente serviços de cidadania, além da entrega de cestas de alimentos e outros benefícios às famílias em situação de vulnerabilidade.
Entre os serviços ofertados estavam a emissão da Carteira de Identificação do Autista e da Carteira do Celíaco, atendimento do Procon-MT, orientação do Programa do SER Família, orientações do Programa SER Família Capacita, foto 3×4, plastificação, segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), serviços do Sine-MT, orientação e atendimentos do Programa SER Família Mulher.
No período da tarde, foram entregues 1.000 cestas alimentícias, 1.000 filtros de água, 500 cobertores, 500 brinquedos, 500 kits de doces e 1.000 kits de limpeza e higiene.
Ao destacar o objetivo da ação, a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, ressaltou que o Mutirão da Cidadania simboliza a presença do Estado nos bairros mais vulneráveis.
“Tudo o que fazemos com o Programa SER Família tem um propósito muito claro, que é cuidar das pessoas que mais precisam, levando dignidade, acolhimento e esperança. Cada cesta, cada filtro, cada atendimento que chega às mãos das famílias representa amor e solidariedade. O Mutirão da Cidadania é a prova de que, quando o Estado se faz presente com respeito e carinho, a vida das pessoas melhora”, afirmou.
A moradora Adevanilda, que compareceu pela manhã, destacou a importância do atendimento recebido.
“Achei muito bom. Todo mundo me tratou muito bem. Agradeço a Deus por essa ação e espero que venham mais vezes. Estou sempre orando pela dona Virginia, por sua saúde. Porque ela é uma pessoa especial para a gente do bairro. Que Deus abençoe a ela. Fui abençoada com a cesta e vai me ajudar bastante, porque eu não sou aposentada e todo auxílio é bem-vindo”, afirmou.
Ela contou que procurou o Mutirão da Cidadania, para ter orientações sobre o Programa SER Família.
“Consegui o atendimento pela manhã e agora à tarde também consegui pegar uma cesta, filtro, cobertor e kit de limpeza. Estou muito feliz”, completou.
Outra moradora que aproveitou os atendimentos foi Marielle Aparecida, residente no bairro Liberdade.
“Solicitei a segunda via da minha certidão de nascimento e também aproveitei para plastificar outros documentos. Achei excelente, muito bom, pois representa uma ótima oportunidade para todos nós”, disse.
Marielle reforçou ainda que todos os serviços foram acessíveis de forma gratuita.
“Não paguei nada, o serviço foi totalmente gratuito. Considero que é muito bom para o público, para a comunidade, porque muitas vezes não temos condições de arcar com esses custos”, ressaltou.
O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, destacou que a iniciativa reforça o compromisso do Governo em estar próximo da população mais vulnerável.
“Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços básicos e ampliar a rede de proteção social, garantindo dignidade e cidadania. A presença do Estado nos bairros mostra que estamos atentos às necessidades de cada comunidade e claro, com o olhar sensível da primeira-dama Virginia Mendes, que busca atender todas as famílias que precisam com o Programa SER Família”, afirmou.
O Mutirão da Cidadania segue sendo realizado em diferentes regiões de Mato Grosso, levando serviços gratuitos, inclusão social e mais qualidade de vida para milhares de famílias.
Fonte: Governo MT – MT
Governo do Estado e Imac abrem inscrições para workshop sobre produção sustentável
Estão abertas as inscrições para o Workshop “Diálogo Produtivo: A solução sustentável para Mato Grosso”, que acontecerá o auditório Ponce de Arruda, das 8h às 18h, na próxima sexta-feira (3.10), no Palácio Paiaguás. O evento é realizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), com o apoio do Governo do Estado.
Para se inscrever, acesse o link (http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br/curso/4494/Dialogo-Produtivo-a-solucao-sustentavel-para-Mato-Grosso). Durante o workshop, serão discutidas estratégias e soluções para uma produção sustentável no estado, baseada em escuta qualificada, articulação técnica e construção de convergências institucionais.
A programação do evento inclui dois painéis. O primeiro com o tema “Oportunidades e desafios nos mercados consumidores” e o segundo sobre “Estratégia público-privada para o fortalecimento de uma cadeia produtiva sustentável”.
A diretora executiva do Imac, Paula Sodré Queiroz, destaca a importância da iniciativa. “O workshop é uma oportunidade de unir diferentes setores em torno de soluções práticas para garantir que a produção em Mato Grosso seja, ao mesmo tempo, competitiva e sustentável. Nosso objetivo é construir, junto com os parceiros, caminhos que tragam benefícios econômicos, ambientais e sociais para o estado”.
A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, ressalta que a agenda ambiental é uma oportunidade para acesso a mercados, valorização produtiva, inclusão tecnológica e abertura de financiamento verde na produção agropecuária, florestal, energética e industrial em Mato Grosso.
“A engenharia legal e institucional já existe, o que ainda falta é uma engenharia de soluções: prática, colaborativa e construída com os atores que vivem os desafios no campo, na floresta, na indústria e nos gabinetes”, afirmou a secretária.
Fonte: Governo MT – MT
Procon-MT lança nova edição de revista As aventuras de Procópio e sua turma
O Procon-MT, órgão ligado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), acaba de lançar uma nova edição da revista educativa “As aventuras de Procópio e sua turma”.
Disponibilizada também em áudio, a publicação é voltada às crianças e jovens. A revista, explica a secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, tem o objetivo de levar conhecimento sobre deveres e direitos básicos do consumidor na hora das compras.
Com uma linguagem simples e acessível, o material explica conceitos importantes, como o de consumidor, que é toda pessoa ou empresa que compra um produto ou contrata serviços para seu próprio consumo; fornecedor, que é a pessoa ou empresa que vende um produto ou executa um serviço; e produto, que são as mercadorias colocadas à venda no comércio.
A revista também tem o objetivo de ensinar sobre consumo consciente, orientando sobre como agir na hora das compras. Entre os tópicos destacados estão a importância de se observar a data de validade, de ler os rótulos dos produtos, de solicitar e de guardar a nota fiscal, que é o documento que comprova o que e onde o consumidor comprou um produto ou pagou por um serviço.
A publicação explica, ainda, de maneira simples e objetiva, como surgiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o CDC, que é a lei mais importante para proteger os direitos dos consumidores no Brasil, que completou 35 anos no último dia 11 de setembro.
Na parte final da revista, são disponibilizados jogos e atividades lúdicas e educativas, como palavras cruzadas, caça-palavras e desenhos para colorir, elaborados pela equipe do Procon-MT.
“Esta iniciativa faz parte das ações de educação para o consumo promovidas regularmente pela Coordenação de Relacionamento com os Municípios e Educação para o Consumo do Procon Estadual de Mato Grosso. Acreditamos que essa revista é uma ferramenta importante para construir cidadãos informados e conscientes, que consigam fazer com que seus direitos sejam reconhecidos e respeitados no mercado de consumo”, avalia Cristiane Vaz.
A revista pode ser acessada para download na área de materiais educativos do site do Procon-MT. Acesse AQUI a revista “As aventuras de Procópio e sua turma” e AQUI a versão em áudio.
Fonte: Governo MT – MT
