Mutirão da Cidadania oferece serviços a egressos do sistema prisional em Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu, na manhã desta quarta-feira (11), a equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) para apresentar o termo de cooperação firmado entre as instituições, acompanhado de um plano de diretrizes estratégicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico da capital.

Participaram da reunião a presidente da Casa de Leis, vereadora Paula Calil (PL), e as vereadoras Michelly Alencar (União Brasil), Katiuscia Manteli (PSB), Dra. Mara (Podemos) e o vereador Demilson Nogueira (PP). Também estiveram presentes o chefe de gabinete do vereador Fred Gahyva (Republicanos), Luis Tymão, e a coordenadora legislativa da vereadora Maysa Leão (Republicanos), Amanda Peixoto.

A apresentação foi conduzida pelos consultores técnicos e jurídicos do TCE-MT, André Luis Torres e Maurício Munhoz Ferraz. Durante o encontro, André ressaltou a importância do diálogo entre os órgãos e da construção conjunta de estratégias para a capital.

“Para nós, é uma alegria atuar nessa parceria sob a liderança da presidente Paula Calil. Estamos à disposição do nosso presidente e conselheiro, Sérgio Ricardo, para desenvolver uma estratégia que una dois órgãos que atuam no controle e fiscalização, mas que também têm o dever de pensar no desenvolvimento de Cuiabá”, afirmou.

A vereadora Michelly Alencar destacou que o termo firmado representa uma oportunidade concreta de construir um plano de trabalho com ações efetivas, inclusive voltadas à conscientização fiscal desde a educação básica.

“Queremos desmistificar o tema fiscal e mostrar que ele está presente no dia a dia de todos. Hoje, por exemplo, Cuiabá deixa de arrecadar cerca de R$ 4 bilhões por ano. Esse valor faz muita diferença. Agora que temos esse diagnóstico em mãos, não podemos mais ignorar. Precisamos agir para reverter essa realidade e garantir que Cuiabá continue sendo protagonista no cenário estadual”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT