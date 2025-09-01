MATO GROSSO
Mutirão da Sema mira regularizar mais de 20 mil CARs de 17 municípios da região norte de MT
A meta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), com a primeira edição do mutirão “CAR Digital 2.0 em Campo”, é regularizar mais de 20 mil Cadastros Ambientais Rurais (CAR) dos 17 municípios da região norte de Mato Grosso. A força-tarefa começa nesta terça-feira e vai até a sexta-feira (5).
Conforme os números da Sema, esses municípios possuem 21.321 cadastros na base do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar). Desse montante, 10.756 foram validados, 3.156 foram analisados com pendências, 2.371 foram suspensos e 1.727 estão com embargos.
Os proprietários rurais terão, durante os atendimentos do mutirão, a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas relacionadas à situação ambiental de seu imóvel.
Para realizar os atendimentos, a Sema disponibilizará oito analistas. A ação acontecerá na sede do Sindicato Rural de Sinop, das 8h às 18h. Interessados devem se inscrever, informando o dia e o turno desejados para o atendimento – clique aqui para se inscrever.
Além de Sinop, o mutirão atenderá outros 16 municípios da região que já estão com as bases temáticas de referência elaboradas e homologadas no CAR Digital 2.0. São eles: Cláudia, Santa Carmem, Vera, Ipiranga do Norte, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Nova Maringá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Ubiratã, Feliz Natal, União do Sul e Itaúba.
Incentivo
Durante a semana, além de receberem atendimento individualizado para a regularização ambiental de suas propriedades, os produtores rurais também serão orientados sobre como se inscrever no Edital de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) do Floresta+, que é um incentivo financeiro que reconhece agricultores e agricultoras que conservam a floresta.
Desde o final do ano passado, quando o edital foi aberto, o projeto já pagou mais de R$ 2 milhões distribuídos entre produtores familiares com propriedades de até quatro módulos fiscais.
O Floresta+ Amazônia é uma iniciativa de cooperação internacional do Governo Brasileiro, liderada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com apoio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e financiamento do Fundo Verde para o Clima (GCF).
Fonte: Governo MT – MT
Setor de pesca esportiva cresce até 40% nos últimos dois anos e atrai investimentos para MT
O turismo de pesca esportiva em Mato Grosso vive um momento de expansão. O setor registra crescimento estimado entre 30% e 40% nos últimos dois anos, conforme empresários do segmento. Esse ambiente favorável tem atraído investimentos milionários, consolidando o Estado como um dos destinos mais promissores do país para a prática.
Um dos exemplos mais emblemáticos é o do empresário Alisson Fagner Santos Trindade, presidente da Associação Mato-Grossense de Ecoturismo e Pesca Esportiva e dono de duas pousadas de pesca na região de Chapada dos Guimarães. Apostando no potencial do mercado, ele inaugurou a Marina Sérgio Motta, em Cuiabá, com aporte de cerca de R$ 4 milhões. O espaço funciona como um verdadeiro shopping náutico, reunindo loja de pesca, revenda de barcos e motores, estacionamento náutico, restaurante, choperia, escola náutica e estrutura completa de apoio ao pescador.
Para Alisson, o setor cresce graças a Lei do Transporte Zero, que restringe a pesca de espécies em Mato Grosso.
“Esse investimento só foi possível graças à evolução do turismo de pesca em Mato Grosso. A lei do Transporte Zero criou um ambiente jurídico estável e a resposta foi imediata: mais peixes nos rios, mais turistas e mais negócios. Hoje, recebemos um público qualificado, de fora do Estado, que movimenta pousadas, hotéis, transporte aéreo e toda a cadeia produtiva. É um ciclo positivo para a economia”, destacou Alisson.
O reflexo desse crescimento também foi sentido na Fishing Show Brazil, realizada de 28 a 31 de agosto, em São Paulo, onde o estande de Mato Grosso se tornou um dos mais movimentados do evento. O espaço promoveu sorteios de brindes e pacotes de viagens de pescaria, atraindo centenas de visitantes interessados nos destinos do Estado. A ação promocional permitiu que os cerca de 15 empresários do setor mostrassem seus destinos para o público final.
Para Guilherme Motta, CEO da Fish TV e organizador da Fishing Show Brazil, Mato Grosso tem um valor simbólico e afetivo que transcende os números. Ele guarda no corpo e na memória uma experiência vivida no Rio Teles Pires, em Alta Floresta, onde pescou ao lado do pai e eternizou o momento com uma tatuagem das coordenadas do local.
“Eu tinha uns dez anos quando pesquei minha primeira pirarara no Teles Pires. Foi uma conexão de corpo e alma com a natureza que mudou a minha vida. Anos depois, voltei com meu pai e tivemos um momento inesquecível, que tatuei na pele. Preservar os peixes e os rios é fundamental para que outras gerações possam ter experiências como essa”, afirmou.
Para a secretária adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Maria Letícia Costa, a combinação de preservação ambiental, investimentos privados e políticas públicas faz com que Mato Grosso se firme cada vez mais como referência em pesca esportiva e turismo sustentável.
“O cenário aponta para a consolidação do Estado não apenas como polo econômico do agronegócio, mas também como destino internacional de natureza e aventura”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
Governo de MT investe R$ 47,6 milhões na construção de 2 CEIs e reformas de escolas em Sorriso
O município de Sorriso recebe um dos maiores pacotes de investimentos em educação do Governo de Mato Grosso. Por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), estão sendo aplicados R$ 47,6 milhões em quatro unidades escolares. Juntas, elas terão 64 salas de aula para atender cerca de quatro mil estudantes.
Duas delas seguem o modelo Colégio Estadual Integrado (CEI), padrão que alia infraestrutura moderna e recursos tecnológicos. O CEI Militar Tiradentes Cabo Antônio Dilceu da Silva Amaral já está concluído e será inaugurado nos próximos dias, enquanto o CEI Mário Raiter segue em construção. Cada unidade terá 24 salas de aula, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, laboratórios, biblioteca e espaços de convivência. Nessas duas unidades, o investimento é de R$ 34,3 milhões.
Além do design arquitetônico arrojado, os CEIs contam com acessibilidade em todos os ambientes, iluminação natural e ventilação planejada. Os alunos também terão acesso a Chromebooks, internet de alta velocidade, salas com Smart TV e ambientes climatizados.
Outras duas escolas tradicionais – José Domingos Fraga e 13 de Maio – estão sendo reformadas e ampliadas com investimento de R$ 13,3 milhões. Entre as melhorias nas estruturas já existentes, as escolas vão ganhar quadras poliesportivas, banheiros adaptados e pórticos padronizados.
De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, as unidades vão atender à demanda crescente por vagas e também oferecer espaços para a comunidade, com atividades sociais e esportivas pelo programa Escola da Família.
“O investimento em Sorriso representa um marco na política educacional do Estado. A criação de espaços modernos e equipados com tecnologia de ponta mostra que a educação pública pode se reinventar e oferecer ambientes mais atrativos para os estudantes”, avalia.
Alan destacou que o CEI não apenas atenderá à demanda crescente por vagas nos bairros da região, mas também criará ambientes propícios ao aprendizado, contribuindo para a formação de crianças e jovens.
“Além disso, beneficia também toda a comunidade, que terá na nova escola um local para atividades sociais e esportivas nos finais de semana por meio do programa Escola da Família. Mais do que prédios bonitos, trata-se de uma visão ampliada da escola, que passa a ser também um centro de convivência e cidadania. Essa é uma estratégia inteligente, ao aproximar a comunidade e valorizar o espaço escolar como patrimônio coletivo”, conclui.
Investimentos na infraestrutura
De 2019 a maio de 2025, o Estado já entregou 40 escolas novas a municípios de todas as regiões do Estado. Outras 48 unidades também estão em obras pelo Estado, e 7 escolas conveniadas estão com as licitações em andamento.
Nesse período, a Seduc ainda entregou 90 escolas reformadas, outras 91 estão em obras e 9 escolas conveniadas aguardam licitação para início das obras de reforma. A comunidade escolar também recebeu 45 novas quadras poliesportivas e outras 15 estão em obras.
Fonte: Governo MT – MT
