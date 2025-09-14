Várzea Grande
Mutirão de chamamento emociona mulheres e garante novos encaminhamentos para laqueadura em Várzea Grande
A manhã de sábado (13) foi marcada por emoção e esperança na Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, durante o mutirão de chamamento do Programa de Planejamento Familiar. A ação teve como objetivo atender mulheres que já haviam concluído todas as etapas do processo, que não foram chamadas e que não puderam ser localizadas por telefone.
A Secretaria esperava o comparecimento de 144 pacientes, mas o número superou as expectativas: foram 182 atendimentos realizados. Desses, 133 voltados ao planejamento familiar, três vasectomias, demonstrando também a busca dos homens pela responsabilidade compartilhada, e 46 encaminhamentos para laqueaduras. As cirurgias serão realizadas pelo programa Fila Zero, na Maternidade Cegonha e também no Hospital Santa Rita.
Entre as histórias de vida que marcaram a manhã está a de Alessandra Fernanda, 27 anos, atendente de padaria, casada e mãe de cinco filhos. Determinada, ela chegou à sede da Secretaria às 3h da manhã para garantir seu atendimento. Alessandra já havia dado entrada no processo em 2023, mas não conseguiu prosseguir, por não ter recebido a ligação. Agora, com o encaminhamento em mãos, se prepara para realizar a cirurgia no próximo sábado (20). “Esperei muito por esse momento. Estou feliz porque agora vou poder cuidar melhor da minha família”, relatou emocionada.
Outra beneficiada foi Suzana Danelichen, 29 anos, que deu entrada no processo em 2015. Mãe de quatro filhos, sendo dois com necessidades especiais, Suzana já havia participado de palestras e passado por acompanhamento de psicólogo, assistente social e ginecologista, mas nunca foi chamada. “Minhas crianças dependem muito de mim. Esperei anos e agora sinto um alívio enorme”, destacou.
A emoção também tomou conta de Camila Espinosa, 32 anos, mãe de quatro filhos e que já sofreu dois abortos. Ela ingressou no programa neste ano e buscou ativamente seu direito. Ao receber o encaminhamento para o pré-operatório, mal conseguiu acreditar. “Estou temendo de felicidade. Sei das minhas dificuldades e agora vou ter mais tranquilidade para cuidar da minha família”, disse.
Já Sueli da Silva esperava há cinco anos. Ao sair com o encaminhamento para os exames pré-operatórios, não conteve a alegria. “Achei que esse dia nunca chegaria. Agradeço muito empenho e pelo olhar humano da prefeita Flávia Moretti”, comemorou.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou que o mutirão é uma das estratégias para resgatar a dignidade de muitas mulheres. “Sabemos que há mães que enfrentam gestações de risco, que já têm muitos filhos e não possuem condições familiares ou financeiras. O nosso compromisso é garantir o direito à saúde e à escolha responsável”, destacou.
A reguladora Mariely Monteiro, que esteve à frente do mutirão, reforçou a importância da ação. “Foi emocionante atender as mãezinhas, ouvimos cada história e trazer esperança e acolhimento é gratificante. É uma ação que impacta diretamente no futuro das famílias”, afirmou.
Mariely reforça o quão elas foram desassistidas durante anos. Muitas com processos parados desde 2015, outras que o processo desapareceu do sistema e até quem tinha dois processos concluídos em anos diferentes e não foi chamada para fazer a laqueadura.
Novos atendimentos
A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta segunda-feira (15), mulheres interessadas em ingressar no programa de planejamento familiar, assim como aquelas que deram entrada mas não deram sequência ou participaram apenas de uma palestra, devem procurar a Secretaria, localizada na Avenida da FEB, ao lado da concessionária 35, em horário comercial: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.
Várzea Grande fica mais iluminada e segura com ações da Prefeitura em toda a cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica os trabalhos de iluminação pública em toda a cidade.
As ações incluem a troca de lâmpadas, reposição de luminárias em LED, extensão de redes, colocação de braços e instalação de novos postes, garantindo ruas, praças e espaços públicos mais seguros e iluminados.
Uma cidade bem iluminada não só aumenta a visibilidade, mas também diminui a criminalidade, inibindo ações de malfeitores e facilitando a identificação de comportamentos suspeitos. Além disso, a boa iluminação proporciona sensação de segurança para que a população utilize os espaços públicos à noite com tranquilidade, fortalecendo o senso de comunidade e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.
Segundo o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ductievicz, “Em nome da prefeita Flávia Moretti, reforçamos que investir em iluminação pública é investir em qualidade de vida, segurança e convivência social. Cada lâmpada trocada e cada poste instalado representa a oportunidade de moradores circularem com mais segurança, aproveitar espaços públicos e fortalecer o comércio local, a cultura e o lazer na nossa cidade.”
Além das ações em campo, a Prefeitura de Várzea Grande aprimorou o sistema de atendimento ao cidadão, proporcionando maior eficiência nos serviços e comunicação direta com os moradores, o que tem gerado resultados expressivos.
Canais de atendimento e solicitações de manutenção na iluminação pública:
• Telefone: (65) 3688-8034
• Atendimento presencial: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
• Endereço: Avenida Castelo Branco, nº 2138 – Anexo ao Paço Municipal, bairro Centro Norte
Ouvidoria da Prefeitura:
Um canal direto para reclamações, denúncias, elogios, sugestões, solicitações e pedidos de acesso à informação:
• 0800 647 4142
• (65) 3688-8001
• WhatsApp: (65) 98472-3140
Com investimentos estratégicos em iluminação pública, Várzea Grande segue garantindo segurança, qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico para toda a população.
Prefeitura de Várzea Grande realiza diagnóstico rural para fortalecer a agricultura familiar
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), está realizando um levantamento detalhado da agricultura familiar em todo o território rural do município. O objetivo é claro: entender, com dados reais e atualizados, o que está sendo produzido no campo, por quem, em que condições e com que estrutura – para que políticas públicas possam ser construídas com base na realidade e não em suposições.
A ação é da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS. Segundo o coordenador Leandro Luiz da Silva, “a iniciativa vai além de um simples levantamento. Estamos fazendo um verdadeiro censo rural, visitando propriedade por propriedade, conversando com os produtores e registrando cada detalhe da produção familiar”.
Entre os dados levantados estão: áreas cultivadas, número de animais, tipos de produção, estrutura física das propriedades (como existência de curral, galinheiro, poços ou acesso à água para irrigação), abastecimento de água, além de informações sobre o número de membros da família envolvidos na produção.
De acordo com o secretário Ricardo Amorim, “é impossível fazer política pública de verdade sem saber a realidade no campo. Precisamos saber o que o produtor está cultivando hoje, se tem água, se tem estrutura, se está conseguindo vender. Só assim poderemos ajudar de fato”.
O último levantamento rural foi feito em 2022, e, segundo dados da Coordenadoria, muita coisa pode ter mudado desde então. Há indícios de aumento no número de produtores, mas também de abandono das atividades por parte das novas gerações.
“Temos um problema sério: muitos filhos de produtores não veem perspectiva no campo e saem em busca de oportunidades na cidade. O resultado é que a agricultura familiar envelhece e corre risco de desaparecer. Por outro lado, onde os filhos permanecem e se envolvem na atividade, vemos propriedades prosperando”, destaca Leandro.
O novo diagnóstico cobre os três grandes projetos de assentamento rural de Várzea Grande – Sadia I, Sadia III e Dorcelina Folador – e também todas as demais comunidades e regiões agrícolas do município, como Rio dos Peixes, Espinheiro, São José da Vista Alegre, Capão das Antas (cuja parte das famílias está localizada em Nossa Senhora do Livramento), Umuarama, Carrapicho, Limpo Grande, Formigueiro, Fazendinha, Passagem da Conceição, Manto Verde, Mata Grande, Capão Grande, Praia Grande e Bom Sucesso (onde atuam pescadores ligados à Colônia Z7), Parque da Boa Vista, Engordador, Souza Lima, Capão do Pequi, Pai André e Santana.
Em 2022, foram identificadas 1.787 famílias vivendo da agricultura familiar nessas regiões, mas esse número pode ter mudado significativamente. Por isso, o diagnóstico atual será fundamental para atualizar os dados e estabelecer uma base sólida para o planejamento de políticas públicas.
Com esse novo diagnóstico, a gestão municipal quer ir além do assistencialismo e formular políticas públicas voltadas ao fortalecimento do pequeno produtor, com foco em tecnologia, irrigação, regularização fundiária, comercialização e sucessão familiar no campo. A expectativa da Secretaria é concluir o levantamento até o final do ano, com a criação de um banco de dados atualizado que possa ser usado para direcionar recursos, programas e investimentos com mais precisão.
“A política rural precisa ser moderna, técnica e eficaz conforme orientação da nossa prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, ambos querem impulsionar o pequeno produtor com apoio concreto para produzir mais e melhor. Nós vamos entregar isso”, garantiu o secretário Ricardo Amorim.
