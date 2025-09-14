Mutirão de chamamento emociona mulheres e garante novos encaminhamentos para laqueadura em Várzea Grande

A manhã de sábado (13) foi marcada por emoção e esperança na Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, durante o mutirão de chamamento do Programa de Planejamento Familiar. A ação teve como objetivo atender mulheres que já haviam concluído todas as etapas do processo, que não foram chamadas e que não puderam ser localizadas por telefone.

A Secretaria esperava o comparecimento de 144 pacientes, mas o número superou as expectativas: foram 182 atendimentos realizados. Desses, 133 voltados ao planejamento familiar, três vasectomias, demonstrando também a busca dos homens pela responsabilidade compartilhada, e 46 encaminhamentos para laqueaduras. As cirurgias serão realizadas pelo programa Fila Zero, na Maternidade Cegonha e também no Hospital Santa Rita.

Entre as histórias de vida que marcaram a manhã está a de Alessandra Fernanda, 27 anos, atendente de padaria, casada e mãe de cinco filhos. Determinada, ela chegou à sede da Secretaria às 3h da manhã para garantir seu atendimento. Alessandra já havia dado entrada no processo em 2023, mas não conseguiu prosseguir, por não ter recebido a ligação. Agora, com o encaminhamento em mãos, se prepara para realizar a cirurgia no próximo sábado (20). “Esperei muito por esse momento. Estou feliz porque agora vou poder cuidar melhor da minha família”, relatou emocionada.

Outra beneficiada foi Suzana Danelichen, 29 anos, que deu entrada no processo em 2015. Mãe de quatro filhos, sendo dois com necessidades especiais, Suzana já havia participado de palestras e passado por acompanhamento de psicólogo, assistente social e ginecologista, mas nunca foi chamada. “Minhas crianças dependem muito de mim. Esperei anos e agora sinto um alívio enorme”, destacou.

A emoção também tomou conta de Camila Espinosa, 32 anos, mãe de quatro filhos e que já sofreu dois abortos. Ela ingressou no programa neste ano e buscou ativamente seu direito. Ao receber o encaminhamento para o pré-operatório, mal conseguiu acreditar. “Estou temendo de felicidade. Sei das minhas dificuldades e agora vou ter mais tranquilidade para cuidar da minha família”, disse.

Já Sueli da Silva esperava há cinco anos. Ao sair com o encaminhamento para os exames pré-operatórios, não conteve a alegria. “Achei que esse dia nunca chegaria. Agradeço muito empenho e pelo olhar humano da prefeita Flávia Moretti”, comemorou.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, ressaltou que o mutirão é uma das estratégias para resgatar a dignidade de muitas mulheres. “Sabemos que há mães que enfrentam gestações de risco, que já têm muitos filhos e não possuem condições familiares ou financeiras. O nosso compromisso é garantir o direito à saúde e à escolha responsável”, destacou.

A reguladora Mariely Monteiro, que esteve à frente do mutirão, reforçou a importância da ação. “Foi emocionante atender as mãezinhas, ouvimos cada história e trazer esperança e acolhimento é gratificante. É uma ação que impacta diretamente no futuro das famílias”, afirmou.

Mariely reforça o quão elas foram desassistidas durante anos. Muitas com processos parados desde 2015, outras que o processo desapareceu do sistema e até quem tinha dois processos concluídos em anos diferentes e não foi chamada para fazer a laqueadura.

Novos atendimentos

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta segunda-feira (15), mulheres interessadas em ingressar no programa de planejamento familiar, assim como aquelas que deram entrada mas não deram sequência ou participaram apenas de uma palestra, devem procurar a Secretaria, localizada na Avenida da FEB, ao lado da concessionária 35, em horário comercial: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT