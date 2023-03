Mutirão de Cidadania idealizado pela primeira-dama atende moradores de Nossa Senhora do Livramento

Os moradores do município de Nossa Senhora do Livramento (a 37 km de Cuiabá) receberam nesta segunda-feira (27.03) o Mutirão da Cidadania e a equipe do Ônibus Lilás, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que promoveu palestra sobre o combate e a prevenção à violência doméstica. O evento, que faz parte do Mês da Mulheres, tem o apoio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), coordenada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e da Secretaria Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora do Livramento.

De acordo com o secretário adjunto de Direitos Humanos, Kennedy Dias, somente a equipe do programa Ônibus Lilás já atendeu mais de 10 mil mulheres em todo o Estado de Mato Grosso em apenas dois anos. O programa faz parte de um pacote de ações dedicado às mulheres idealizado pela primeira-dama, Virginia Mendes. “A primeira-dama Virginia Mendes preparou o mês de março inteiramente às mulheres. Com esse grande sucesso do Ônibus Lilás, a primeira-dama pensou em trazer mais outros serviços, como o SER Família, idealizado por ela, além de todos os outros serviços de cidadania que a Setasc oferta, tais como: atendimentos do SINE, do Procon. Teve a orientação jurídica com duas advogadas especializadas no direito previdenciário que atende as pessoas idosas, entre outros serviços para a população de Nossa Senhora do Livramento”, afirmou o secretário. Leia mais: Polícia Militar recupera veículo e prende suspeito por receptação e falsidade ideológica

Para Elizabeth Leite de Oliveira Teodoro, representante da secretaria municipal de Assistência Social do município de Nossa Senhora do Livramento, a parceria do Governo de MT com o município beneficia especialmente quem mais precisa: famílias que moram em comunidades rurais e que percorreram até 100 Km para ser atendida no mutirão. O município tem mais de 13 mil habitantes, sendo que 70% moram na área rural.

“Para o município é muito importante essa parceria do município com o Governo do Estado. Ficamos muito felizes em receber este mutirão. Entendemos a importância desses atendimentos para a nossa população, principalmente para aqueles que tem dificuldade no deslocamento, de recursos financeiros para acessar determinados serviços, já que aproximadamente 70% da população do nosso município vive na zona rural. Então, a presença do estado complementa as ações, os projetos e programas que nós desenvolvemos em Nossa Senhora do Livramento”, afirmou Elizabeth.



Leia mais: Mutirão online de negociação com bancos e financeiras vai até sexta-feira (31) A senhora Andrelina Paes, diarista e mãe de três filhos, participa do grupo de mulheres no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e buscou o mutirão para saber se será contemplada no Programa SER Família. “Eu e meus filhos somos frequentadores do CRAS. Eles participam das atividades que tem aqui e até ganhamos cestas básicas. Recebi o programa SER Família Emergencial, que me ajudou muito a colocar comida na mesa. O auxílio fez toda a diferença para a minha família e acredito que vou receber novamente, agora com o novo programa SER Família”, disse.

A aposentada, Dona Orminda da Silva, é uma das moradoras da zona rural que foi atendida pelo mutirão de cidadania. “Eu vim para fazer o exame de vista e graças a Deus consegui. Quero agradecer por vocês terem feito esse gesto tão bonito para todos nós”, disse emocionada.

O Mutirão de Cidadania do Governo de Mato Grosso estará, na próxima quarta-feira (29), no município de Poconé, realizando os mesmos serviços gratuitos aos moradores. O atendimento será no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Poconé, localizado na Rua Tenente Silvio Martins, s/nº, Bairro: Centro (ao lado do Ginásio Guido Silva), das 8 às 17 horas.

Fonte: Governo MT – MT