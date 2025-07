Mutirão de Conciliação do 2º Grau terá cerca de 150 audiências

Cuiabá sediará nesta terça-feira (08) o Encontro Regional do Projeto Proteção – Região Centro-Oeste, uma mobilização conjunta do SEST SENAT e da Childhood Brasil voltada ao enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado é um dos painelistas do evento que será realizado das 8h às 14h, no auditório da Unidade Operacional do SEST SENAT na capital.O procurador de Justiça irá abordar a atuação do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), através da Procuradoria Especializada da Criança e Adolescente – MPMT, no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e seu papel na rede proteção na prevenção e no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no município de Cuiabá.A programação do evento também inclui painéis, palestras e a apresentação de dados atualizados sobre a violência infantojuvenil na região, com foco especial no mapeamento dos pontos vulneráveis nas rodovias federais brasileiras — trabalho desenvolvido em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).De acordo com o mais recente levantamento do Projeto Mapear, a Região Centro-Oeste contabiliza 2.210 pontos de vulnerabilidade à exploração sexual, sendo que 6,2% são classificados como críticos. As BRs 163, 070 e 060 aparecem como as rodovias com maior concentração desses pontos, evidenciando a necessidade urgente de ações integradas entre os setores público, privado e a sociedade civil.O encontro em Cuiabá faz parte de uma série de eventos regionais realizados ao longo de 2025. As edições anteriores ocorreram em Belém (Norte) e Fortaleza (Nordeste), com foco em estratégias adaptadas às especificidades de cada região.

Fonte: Ministério Público MT – MT