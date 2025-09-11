Mutirão de entrega dos cartões do Ser Família será nesta sexta-feira, dia 12  

Evento reconheceu artistas, músicos, escritores, compositores e comunidades que mantêm viva a tradição desse ritmo que é único e que promovem sua difusão para além das fronteiras estaduais

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, reforçou seu compromisso com a valorização da cultura local durante a homenagem ao ‘Dia do Lambadão’, celebrado nesta quarta-feira (10), no Várzea Grande Shopping. A data, incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso, destaca a importância do ritmo que se consolidou como símbolo cultural do estado neste mês de setembro que também é o Mês do Turismo.

O evento, organizado pelo Instituto Digoreste, contou com a entrega de moções de aplauso pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União), e pelos vereadores por Cuiabá e Várzea Grande, Mário Nadaf (PV) e Samir Katumata (PL), reconhecendo artistas, músicos, escritores, compositores e comunidades que mantêm viva a tradição do Lambadão e promovem sua difusão para além das fronteiras estaduais.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, iniciativas como esta representam um incentivo essencial à cultura local. “O apoio da Prefeitura vai além da infraestrutura: estamos promovendo espaços e oportunidades para que nossos artistas e produtores culturais possam se destacar também através do turismo, com o objetivo de gerar emprego, renda e fortalecendo a identidade de Várzea Grande. É um anseio da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli que o setor do turismo seja impulsionado”, destacou.

Eduardo Botelho pontuou que para ele “é uma grande satisfação ver o Lambadão sendo reconhecido como patrimônio cultural de Mato Grosso. Com a Lei nº 12.660/24, de minha autoria, instituímos o Dia do Lambadão, celebrado em 10 de setembro, para valorizar nossos artistas e preservar essa tradição que nasceu nas periferias e hoje é símbolo da nossa cultura. Cada melodia e cada passo de dança representa a história e a memória do nosso povo, e esta homenagem reforça o protagonismo cultural do Mato Grosso”.

Segundo o presidente do Instituto Digoreste, Vlademir Reis, o reconhecimento institucional contribui para o crescimento do movimento cultural e amplia oportunidades para artistas locais.

Além de homenagens e apresentações artísticas, o evento reuniu autoridades e representantes da sociedade civil, reforçando a importância de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento cultural e turístico da cidade.

QUEM RECEBEU A HOMENAGEM – Entre os homenageados, estiveram nomes que se destacam na cena cultural do Lambadão, como o cantor e compositor Milton Pereira de Pinho, conhecido como Guapo, que recentemente lançou um livro sobre a origem do ritmo. “É emocionante ver nosso Lambadão sendo reconhecido oficialmente. Mais do que música, é a história e a identidade sendo celebrada”, afirmou Guapo.

Também foram homenageadas as irmãs gêmeas Taine Alves e Tais Alves, de 28 anos, que dançam desde os 7 anos no grupo Lambadeiros de Elite. Elas destacaram que o Lambadão é, acima de tudo, uma forma de diversão e alívio do estresse. “Toda a nossa família dança, e para nós a dança é um hobby que traz alegria, mais do que uma fonte de renda”, explicaram.

Confira o nome de todos os homenageados: Adnilson Alan da Silva Rosa, Adrielly Arruda de Oliveira, Aenis S. Campos da Silva, Ancelmo de Souza Santos, Andréia Cristiane Viana Almeida, Antonio Ferreira Junior, Benedito Jorge Freitas de Oliveira, Carlos Alexandre Machado Pereira, Christian Wagner de Lima, Claudinei Marques da Conceição, Cleberson Gomes de Oliveira, Crislaine Michele Souza Leite, Daiana Emília da Silva, Douglas Silva de Paula, Edson Luiz Galdino Delgado Filho, Eduardo Farias Bispo, Eldo Pereira do Nascimento, Erasmo de Almeida Ponce, Erlon Silva Taques de Arruda, Fabricio Santos da Silva, Fernando de Albuquerque Nunes, Flávio Batista da Silva, Flavio Henrique Morais Ribeiro, Franciely da Silva Santos, Francisco Laurentino de Oliveira Araújo de Deus, Hercules R. S. Frazão, Hudson Fernandes Pinho da Conceição, João Victor Souza dos Santos, Johnny Carlos Queiroz Gomes, Joice Marques de Souza, Jorge Guilherme de Campos, José Alex Rodrigues Lira, Jovane Rondon Pedroso, Joyce Oliveira da Mata, Juciclei Trindade, Júlia Maria Rondon de Pinho, Julia Paes Santo, Junior Lima da Silva, Katia Karla Ramos Portes, Keitimarrone Ueslene dos Santos, Luanny Lunna Pereira Batista, Luiz Alberth da Silva Barros, Manoel Sena da Silva, Marcelo Augusto Rocha Nunes, Marcio José de Oliveira, Marcos Levi de Barros, Marcos Vinicio Maia Almeida, Marisnelia Roselaine Queiroz Jimenes, Maurício de Arruda Sila, Maximiano Bruno Ribeiro de França, Michelle Caroline dos Anjos Brandão, Milton Pereira de Pinho, Nilton Amorim de Carvalho, Nilza De Campos Bueno, Rafaella Luzia da Costa Gonçalves Neto, Rayanna Karen da Costa Santos, Robson Brasil, Robson Jesus dos Santos de Oliveira, Rogerio Garcia Rodrigues, Ronaldo de Oliveira Barros, Rubson Aparecido Fernandes, Samara Silva de Deus Laurentino de Oliveira, Taciane Mielle da Costa, Tarcisio Santos da Silva, Thaís Alves Sampaio de Arruda, Thayne Alves Sampaio de Arruda, Thyago Menino de Souza Moreno, Ugueney Pereira Lima, Vicente Rodrigo Ferreira de Souza e Vlademir Oliveira dos Reis.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT