Mutirão de entrega dos cartões do Ser Família será nesta sexta-feira, dia 12
Após passarem por período de cadastramento, o benefício chega até as comunidades rurais, pronto para ser utilizado – com a recarga de agosto -, evitando deslocamentos longos. A atual gestão reforça o compromisso da em aproximar e cuidar de todos os cidadãos
O mutirão de entrega dos cartões do programa Ser Família, será realizado amanhã, dia 12, das 8h30 às 11h30, na Associação dos Trabalhadores Rurais, Agrovila São Miguel, na comunidade Sadia III. A ação tem como objetivo garantir que os beneficiários da comunidade rural da cidade recebam seus cartões com mais comodidade, sem a necessidade de deslocamento até a região central do Município.
No local, as equipes da Secretaria de Assistência Social estarão presentes para entregar os cartões e prestar todas as orientações necessárias sobre a utilização do programa.
De acordo com a secretária de Assistência Social, Cristina Saito, a iniciativa busca aproximar os serviços públicos das comunidades mais distantes. “Esse mutirão representa a preocupação da Prefeitura em facilitar o acesso das famílias rurais aos benefícios. Estamos levando o atendimento até a comunidade, assegurando que todos recebam seus cartões de forma rápida e organizada.”
Os contemplados com o cartão do Ser Família passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
A entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. Os cartões já estão carregados com o benefício referente ao mês de agosto, permitindo o uso imediato pelos contemplados.
Na semana passada, a Prefeitura de Várzea Grande, concluiu a entrega de 4,1 mil cartões em um primeiro mutirão realizado no Ginásio Fiotão. O Fiotão foi escolhido por ser um local estratégico, de fácil acesso, no Centro da cidade, provido de espaço amplo, com água e banheiros.
QUEM TEM DIREITO? – O Ser Família, do governo do Estado, é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres, chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.
O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família, Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.
Prefeitura de Várzea Grande valoriza cultura e turismo no ‘Dia do Lambadão’
Evento reconheceu artistas, músicos, escritores, compositores e comunidades que mantêm viva a tradição desse ritmo que é único e que promovem sua difusão para além das fronteiras estaduais
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, reforçou seu compromisso com a valorização da cultura local durante a homenagem ao ‘Dia do Lambadão’, celebrado nesta quarta-feira (10), no Várzea Grande Shopping. A data, incluída no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso, destaca a importância do ritmo que se consolidou como símbolo cultural do estado neste mês de setembro que também é o Mês do Turismo.
O evento, organizado pelo Instituto Digoreste, contou com a entrega de moções de aplauso pelo deputado estadual Eduardo Botelho (União), e pelos vereadores por Cuiabá e Várzea Grande, Mário Nadaf (PV) e Samir Katumata (PL), reconhecendo artistas, músicos, escritores, compositores e comunidades que mantêm viva a tradição do Lambadão e promovem sua difusão para além das fronteiras estaduais.
Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, iniciativas como esta representam um incentivo essencial à cultura local. “O apoio da Prefeitura vai além da infraestrutura: estamos promovendo espaços e oportunidades para que nossos artistas e produtores culturais possam se destacar também através do turismo, com o objetivo de gerar emprego, renda e fortalecendo a identidade de Várzea Grande. É um anseio da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli que o setor do turismo seja impulsionado”, destacou.
Eduardo Botelho pontuou que para ele “é uma grande satisfação ver o Lambadão sendo reconhecido como patrimônio cultural de Mato Grosso. Com a Lei nº 12.660/24, de minha autoria, instituímos o Dia do Lambadão, celebrado em 10 de setembro, para valorizar nossos artistas e preservar essa tradição que nasceu nas periferias e hoje é símbolo da nossa cultura. Cada melodia e cada passo de dança representa a história e a memória do nosso povo, e esta homenagem reforça o protagonismo cultural do Mato Grosso”.
Segundo o presidente do Instituto Digoreste, Vlademir Reis, o reconhecimento institucional contribui para o crescimento do movimento cultural e amplia oportunidades para artistas locais.
Além de homenagens e apresentações artísticas, o evento reuniu autoridades e representantes da sociedade civil, reforçando a importância de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento cultural e turístico da cidade.
QUEM RECEBEU A HOMENAGEM – Entre os homenageados, estiveram nomes que se destacam na cena cultural do Lambadão, como o cantor e compositor Milton Pereira de Pinho, conhecido como Guapo, que recentemente lançou um livro sobre a origem do ritmo. “É emocionante ver nosso Lambadão sendo reconhecido oficialmente. Mais do que música, é a história e a identidade sendo celebrada”, afirmou Guapo.
Também foram homenageadas as irmãs gêmeas Taine Alves e Tais Alves, de 28 anos, que dançam desde os 7 anos no grupo Lambadeiros de Elite. Elas destacaram que o Lambadão é, acima de tudo, uma forma de diversão e alívio do estresse. “Toda a nossa família dança, e para nós a dança é um hobby que traz alegria, mais do que uma fonte de renda”, explicaram.
Confira o nome de todos os homenageados: Adnilson Alan da Silva Rosa, Adrielly Arruda de Oliveira, Aenis S. Campos da Silva, Ancelmo de Souza Santos, Andréia Cristiane Viana Almeida, Antonio Ferreira Junior, Benedito Jorge Freitas de Oliveira, Carlos Alexandre Machado Pereira, Christian Wagner de Lima, Claudinei Marques da Conceição, Cleberson Gomes de Oliveira, Crislaine Michele Souza Leite, Daiana Emília da Silva, Douglas Silva de Paula, Edson Luiz Galdino Delgado Filho, Eduardo Farias Bispo, Eldo Pereira do Nascimento, Erasmo de Almeida Ponce, Erlon Silva Taques de Arruda, Fabricio Santos da Silva, Fernando de Albuquerque Nunes, Flávio Batista da Silva, Flavio Henrique Morais Ribeiro, Franciely da Silva Santos, Francisco Laurentino de Oliveira Araújo de Deus, Hercules R. S. Frazão, Hudson Fernandes Pinho da Conceição, João Victor Souza dos Santos, Johnny Carlos Queiroz Gomes, Joice Marques de Souza, Jorge Guilherme de Campos, José Alex Rodrigues Lira, Jovane Rondon Pedroso, Joyce Oliveira da Mata, Juciclei Trindade, Júlia Maria Rondon de Pinho, Julia Paes Santo, Junior Lima da Silva, Katia Karla Ramos Portes, Keitimarrone Ueslene dos Santos, Luanny Lunna Pereira Batista, Luiz Alberth da Silva Barros, Manoel Sena da Silva, Marcelo Augusto Rocha Nunes, Marcio José de Oliveira, Marcos Levi de Barros, Marcos Vinicio Maia Almeida, Marisnelia Roselaine Queiroz Jimenes, Maurício de Arruda Sila, Maximiano Bruno Ribeiro de França, Michelle Caroline dos Anjos Brandão, Milton Pereira de Pinho, Nilton Amorim de Carvalho, Nilza De Campos Bueno, Rafaella Luzia da Costa Gonçalves Neto, Rayanna Karen da Costa Santos, Robson Brasil, Robson Jesus dos Santos de Oliveira, Rogerio Garcia Rodrigues, Ronaldo de Oliveira Barros, Rubson Aparecido Fernandes, Samara Silva de Deus Laurentino de Oliveira, Taciane Mielle da Costa, Tarcisio Santos da Silva, Thaís Alves Sampaio de Arruda, Thayne Alves Sampaio de Arruda, Thyago Menino de Souza Moreno, Ugueney Pereira Lima, Vicente Rodrigo Ferreira de Souza e Vlademir Oliveira dos Reis.
Procon de Várzea Grande alerta para novo golpe com uso de falsas indenizações e contas virtuais
Nessa semana, criminosos se utilizaram do nome da prefeita Flávia Moretti e da foto dela, para aplicar golpes, como se ela ainda atuasse como advogada. É preciso desconfiar de contatos que pedem transferências ou pagamentos de quaisquer valores para ter acesso uma suposta indenização, premiação ou ganho de causa
O Procon de Várzea Grande emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que vem sendo praticado por criminosos que se passam por profissionais da área jurídica ou servidores de órgãos públicos, com o objetivo de enganar consumidores e obter vantagens financeiras de forma ilícita.
Segundo a coordenadora do Procon Municipal, Carolina Moreira, os golpistas têm atuado de forma cada vez mais sofisticada. Eles entram em contato com as vítimas por vídeo chamadas, identificando-se como supostos funcionários do Fórum ou de escritórios de advocacia, e chegam a encaminhar documentos falsificados, com brasões oficiais, nome completo, CPF e demais dados pessoais da vítima.
Durante a abordagem, alegam que a vítima teria um montante a receber em razão de processos judiciais ou indenizações e solicitam a confirmação de dados pessoais para iniciar o “procedimento”. Em seguida, informam que um suposto funcionário do banco entrará em contato para concluir a liberação do valor.
Na prática, os criminosos, de posse dessas informações, abrem contas-correntes virtuais em nome da vítima, contratam empréstimos e desviam os valores para suas próprias contas, deixando o consumidor endividado e em situação de extrema vulnerabilidade.
“Com os dados em mãos, os golpistas manipulam o consumidor para confirmar informações, autorizando operações que resultam em empréstimos fraudulentos. Os valores são imediatamente desviados, sem que a vítima sequer perceba o golpe no momento”, relata Moreira.
NESSA SEMANA – A imagem e o nome da prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), foram utilizados por criminosos para aplicar golpes nas redes sociais. Eles enviaram mensagens para diversos contatos alegando que processos judiciais – em favor das vítimas, estariam em andamento, graças à suposta atuação de Moretti como advogada.
A gestora alerta que as mensagens são falsas. “Fiquem atentos: quando receberem mensagens usando minha imagem e meu nome para solicitar dinheiro, desconsiderem. Isso é golpe”, enfatizou a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), reforçando que todas as medidas legais em relação ao golpe estão sendo tomadas.
COMO IDENTIFICAR O GOLPE – O Procon de Várzea Grande orienta os consumidores a se manterem atentos a sinais comuns dessas práticas criminosas: solicitação de confirmação de dados pessoais por telefone, whatsApp, e-mail ou vídeo chamada. contato inesperado – muitas vezes em horários atípicos – envio de documentos falsificados, com aparência oficial, mas contendo erros de formatação ou informações imprecisas, uso de ameaças ou pressão psicológica, como suposto bloqueio de bens, prisão ou perda do direito ao recebimento de valores, exigência de pagamento antecipado, a título de custas processuais, taxas de cartório ou honorários.
O órgão reforça que nenhum tribunal, cartório ou banco entra em contato para solicitar depósitos prévios, transferências via Pix ou envio de fotos pessoais como condição para liberação de indenizações.
Em caso de dúvida ou suspeita, recomenda-se que o consumidor não forneça dados pessoais, não realize transferências bancárias e entre em contato imediatamente com os canais oficiais do Procon ou da instituição mencionada.
Além disso, qualquer ocorrência deve ser comunicada à Polícia Civil, a fim de possibilitar a investigação criminal e a responsabilização dos envolvidos.
ORIENTAÇÕES – O Procon recomenda que os consumidores não realizem nenhum pagamento sem verificar a autenticidade da informação.
Entre em contato diretamente com o escritório de advocacia mencionado ou consulte o registro do advogado no site da OAB.
Nunca confiar em números enviados por mensagem: busque os canais oficiais.
Em caso de suspeita, registrar Boletim de Ocorrência e denunciar os contatos utilizados pelos golpistas.
ATENDIMENTO PROCON – De forma presencial no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Por telefone: (65) 3688-8056 ou por meio virtual: https://procon.varzeagrande.mt.gov.br .
