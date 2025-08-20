Mutirão de limpeza e melhorias chega a mais de 30 localidades nesta quarta-feira (20)

Serviços incluem roçagem, capinação, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública em todas as regiões da cidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (20), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz.

O trabalho é realizado por servidores da Secretaria e conta com o reforço da empresa terceirizada, responsável por parte das intervenções em pontos estratégicos da cidade.

Serviços de limpeza e zeladoria

(roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Bairro 7 de Maio

• Bairro 23 de Setembro

• Bairro 24 de Dezembro

• Bairro Capão Grande

• Bairro Chapéu do Sol / Grande Petrópolis / Parque das Américas

• Bairro Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Jardim América “Zero Km”

• Bairro Jardim Esmeralda / Bairro Mapim / Bairro Imperial / Bairro Terra Nova

• Bairro Jardim Guanabara

• Bairro Novo Mundo

• Praça do Bairro Vila Sadia e Parque do Lago

• Rotatórias Ulisses Pompeu de Campos e Rotatória do Zero Km

• 25º Batalhão da Polícia Militar do Cristo Rei e Parque do Lago

Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte

(instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de transporte)

• Avenida João Bulhões / Passagem da Conceição (roçagem)

• Avenida Murilo Domingos e Bairro Parque do Lago

• Bairro Dom Orlando Chaves / Manga / Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Hélio Ponce de Arruda

• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro Jardim Guanabara

• Bairro Jardim América “Zero Km” / Bairro 23 de Setembro

• Bairro Jardim Guanabara / Bairro Jardim América “Zero Km”

• Bairro Jardim Costa Verde II (2ª etapa)

• Bairro Parque das Américas

• Praça do Bairro Vila Sadia / Rotatória Alameda com Carrapicho

Atendimento com iluminação

• Bairro Imperial

• Bairro Jardim Esmeralda

• Bairro Mapim

• Bairro Terra Nova

De acordo com a SMSPMU, a ação integra o planejamento diário do Município, que prioriza a conservação da limpeza urbana, a preservação de espaços públicos e a melhoria da infraestrutura.

O objetivo é garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população várzea-grandense.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT