Mutirão de vacinação nos shoppings de Cuiabá termina neste sábado

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou neste sábado (28) o evento “Dia Passaredo”, marcando a reabertura oficial do Complexo Multiuso localizado no bairro Jardim Passaredo. A ação contou com uma programação ampla, voltada para toda a comunidade, com atividades culturais, esportivas, de lazer e prestação de serviços essenciais.

O espaço, que estava fechado há cerca de seis meses desde o período de transição de gestão, volta a ser administrado pela Secretaria de Cultura, após ser cedido pela Secretaria Municipal de Educação. Durante todo o dia, os moradores do Passaredo e de outros cinco bairros da região, São Francisco, Tijucal, Recanto do Sol, Jardim dos Ipês e Osmar Cabral, puderam participar gratuitamente das ações.

A programação incluiu torneios de futsal infantil, vôlei adulto e judô, apresentações de artes marciais, dança de Siriri, atrações musicais e recreação para as crianças. Além das atividades culturais e esportivas, a população teve acesso a serviços públicos como vacinação, pesagem do Bolsa Família, atendimentos médicos e com enfermeiros, orientação jurídica, corte de cabelo, esmaltação, cursos de qualificação profissional, cadastro em vagas de emprego, bioimpedância, orientação nutricional, entre outros.

“O Complexo Passaredo é um projeto importante para os bairros populosos e afastados do grande centro, os bairros periféricos. É uma grande estrutura de multiuso, tanto para a parte cultural quanto esportiva e social. Hoje, graças à união das secretarias, estamos entregando serviços fundamentais para toda a comunidade”, destacou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.

Participaram da iniciativa outras secretarias municipais, como as de Esporte, Mulher, Agricultura, Assistência Social, Educação, Saúde e Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Para a moradora Izaura Souza, que vive há mais de dez anos no Jardim Passaredo, a reabertura do complexo representa um novo fôlego para a comunidade. “Esse lugar sempre foi muito importante para os nossos filhos, para os jovens e para nós, adultos. Estava fazendo muita falta. Hoje foi emocionante ver tanta gente aqui de novo, com serviços que realmente ajudam. É um espaço que precisa ser valorizado e cuidado por todos nós”, afirmou.

Inaugurado há quatro anos, o Complexo Multiuso Passaredo, também conhecido como Céu de Passaredo, conta com uma estrutura completa: quadras de areia, futsal e vôlei, pista de skate, campo de futebol, parquinho infantil, oito salas para cursos e oficinas, cine teatro, biblioteca, cozinha, refeitório com capacidade para até 30 pessoas e banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT