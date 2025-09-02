Mutirão do CAR Digital 2.0 em Campo atende produtores rurais de 17 municípios

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu a programação da primeira ação do ´”Car Digital 2.0 em Campo”, no município de Sinop, com mais de 100 produtores rurais inscritos para atendimento. O evento, que começou nesta terça-feira (2.9), segue até sexta-feira (5). Os atendimentos estão sendo realizados na sede do Sindicato Rural de Sinop, das 8h às 18h.

Produtores rurais e profissionais técnicos interessados em consultar os seus cadastros ainda podem se inscrever, acesse aqui.

Na abertura dos trabalhos, a secretária adjunta de Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto, destacou a importância da iniciativa. Enfatizou que o Governo do Estado não tem medido esforços para promover a regularização ambiental.

“Nós começamos a construir o CAR Digital após a edição de vários mutirões sem êxito na validação do cadastro ambiental rural. Desde então, temos trabalhado incansavelmente e já promovemos várias melhorias no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar). Ainda temos problemas, mas queremos juntos encontrar as soluções”, afirmou a secretária adjunta.

O presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson José Redivo, ressaltou a disponibilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) em estar próximo do produtor na busca por soluções.

“Eu gostaria de parabenizar a Sema, quando ela busca, através dessas ações, descentralizar o seu trabalho. Nós estamos trazendo os analistas para que os senhores tenham o mesmo atendimento que teriam em Cuiabá. O CAR Digital 2.0 ainda precisa de ajustes e esse é o momento para dialogarmos”, afirmou.

Durante os atendimentos, o produtor rural tem a oportunidade de verificar detalhes sobre sua propriedade e a base de referência aprovada pelo órgão ambiental. Também são orientados sobre quais providências precisam ser adotadas para a finalização do cadastro ambiental rural.

O secretário municipal de Meio Ambiente do município de Claudia, Ricardo Yotzchetz Júnior, veio ao mutirão para conhecer de perto as funcionalidades do CAR Digital 2.0. “Nós escolhemos algumas propriedades e viemos aqui sanar as dúvidas para depois orientarmos os produtores”, explicou.

Segundo ele, entre os principais questionamentos apresentados pelos produtores do município estão apontamentos relacionados a áreas desmatadas depois de 2008 e algumas pendências com hidrografia.

“É muito importante que a Sema venha ao município para que os técnicos e os produtores possam esclarecer as suas dúvidas. É importante também para que o órgão ambiental não fique com aquele estigma de que só vem para multar ou embargar. A Sema vem também para dar orientação, para conversar. Com essa proximidade, o produtor se sente mais à vontade”, observou.

O CAR é um registro da propriedade rural, onde o proprietário demonstra à Sema o planejamento do uso do solo e o cumprimento do Código Florestal Brasileiro, indicando áreas de preservação permanente, reserva legal e outras áreas de interesse ambiental que contribuem para conservação da água e microclima local. O documento é ainda um importante ativo para acesso a crédito e novos mercados.

Também participaram da abertura do CAR Digital 2.0 em Campo, no município de Sinop, o secretário municipal de Meio Ambiente de Sinop, Klayton Gonçalves, o presidente da Associação dos Engenheiros Florestais, Cícero Ramos, o presidente da Associação Floresta Urbana, Amadeu Rampazzo Junior, o diretor do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso, Pedro Luis Bellincanta, o presidente do Sindicato Rural de Nova Ubiratã, Melquíades de Bastiani, entre outras autoridades.

Municípios atendidos

Além de Sinop, o mutirão atende outros 16 municípios da região que já estão com as bases temáticas de referência elaboradas e homologadas no CAR Digital 2.0. São eles: Cláudia, Santa Carmem, Vera, Ipiranga do Norte, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Tabaporã, Itanhangá, Tapurah, Nova Maringá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Ubiratã, Feliz Natal, União do Sul e Itaúba.

