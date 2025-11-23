Mutirão do CAR Digital 2.0 em Diamantino começa na próxima terça-feira (25)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realiza na próxima terça-feira (25.11), das 8h às 11h30, a abertura do mutirão “CAR Digital 2.0 em Campo” no município de Diamantino, que seguirá até o dia 27. A solenidade de abertura ocorrerá no auditório da Câmara Municipal, e os atendimentos ocorrerão na sede do Sindicato Rural do município.

A programação da solenidade de abertura começa com uma palestra sobre o “CAR Digital 2.0: A evolução da regularização ambiental em Mato Grosso”. O tema será abordado pela secretária-adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto.

Na sequência, serão realizadas outras duas apresentações. A primeira sobre o Programa de Reinserção e Monitoramento (PREM), do Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), destinado ao monitoramento da regeneração de áreas desmatadas ilegalmente nas propriedades pecuárias no Estado de Mato Grosso.

A segunda é sobre o programa de incentivo Floresta + Amazônia, voltado para agricultores familiares que possuem imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, com previsão de liberação de R$ 1,5 mil a R$ 28 mil, dependendo do estágio de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.

Atendimentos CAR Digital 2.0

No período da tarde, a partir das 13h, na sede do Sindicato Rural do município, serão iniciados os atendimentos aos produtores rurais e profissionais técnicos. Os atendimentos nos demais dias ocorrerão das 8h às 18h.

Além de Diamantino, outros nove municípios da região estão no CAR Digital 2.0. São eles: São José do Rio Claro, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Nortelândia, Alto Paraguai, Denise, Arenápolis, Nova Olímpia e Santo Afonso.

“A Sema estará em Diamantino com profissionais habilitados para tirar todas as dúvidas do produtor rural e do seu responsável técnico, no que se refere à adequação ao Código Florestal Brasileiro na sua propriedade”, ressaltou a secretária-adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto.

Em Diamantino, o “CAR Digital 2.0 em Campo” é realizado pela Sema em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura. A iniciativa tem o apoio do Projeto Floresta+ Amazônia, Instituto Mato-Grossense da Carne (Imac), Escritório Verde (JBS), Instituto PCI (Produzir, Conservar e Incluir) e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea).

Fonte: Governo MT – MT