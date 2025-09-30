Mutirão eleitoral atenderá população da região do Moinho, em Cuiabá

Com o objetivo de facilitar o acesso de eleitores e eleitoras da região do Moinho, em Cuiabá, aos serviços eleitorais, especialmente o cadastro biométrico, a 39ª Zona Eleitoral realizará um mutirão, nesta quarta-feira (1º/10) e quinta-feira (02.10). Os atendimentos ocorrerão das 8h às 13h, na Paróquia São Mateus, que está localizada na Av. das Palmeiras, s/n, no bairro Jardim Imperial.

Somente neste bairro, há 7.801 pessoas aptas ao voto. Mas, o mutirão estará disponível a moradores de toda a região do Moinho, totalizando aproximadamente 60 mil pessoas, conforme informou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Recanto dos Pássaros, Ronald Muzzi. São residentes dos bairros Recanto dos Pássaros, Jardim Universitário, Parque Universitário, Jardim Imperial I e II, Residencial Cláudio Marcheti, Cachoeira das Garças, Recanto das Seriemas, Residencial JK, Santa Cruz I e Santa Cruz II.

Além do cadastro biométrico, que é o foco do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), outros serviços estarão à disposição da população, como alistamento (confecção do 1º título), revisão, transferência de domicílio eleitoral, emissão de guias para pagamento de multas, entre outros.

“Ressaltamos a importância do cidadão em ter o título de eleitor no município em que vive e convive com demais cidadãos, demonstrando o compromisso e respeito com a sua cidade, exercendo a sua cidadania e escolhendo os seus representantes”, frisou o presidente da Associação, Ronald Muzzi.

O chefe de Cartório da 39ª Zona Eleitoral, Carlos Alberto Acosta, reforça que iniciativas como essa buscam aproximar ainda mais os serviços da população, garantindo praticidade e comodidade no processo de regularização cadastral e, consequentemente, na garantia do direito ao voto.

Serviço

A biometria é um recurso que oferece mais segurança na hora do voto, pois evita que uma pessoa vote no lugar da outra, além de conferir mais agilidade na identificação do eleitorado, evitando filas. Para cadastrar a digital, basta levar um documento oficial com foto. Já para outros serviços, como emissão do 1º título, transferência de endereço e regularização, é preciso também apresentar um comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos devem apresentar, ainda, o comprovante de quitação militar para tirar o primeiro título.

Jornalista: Nara Assis

#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada da Paróquia São Mateus, um prédio de formato octogonal, cercado por um muro baixo com grades de ferro. Na frente, há uma faixa colorida presa ao portão, anunciando a festa junina da paróquia. O local está em uma rua asfaltada, com calçada larga, e ao fundo é possível ver outros estabelecimentos comerciais e placas de publicidade.

Fonte: TRE – MT